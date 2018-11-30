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Borsada günlük işlemler (1)

30 Kasım 2018 Cuma 18:49
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım3,0719,92137,98
Acıpayam Selüloz3,38-1,4630,47
Adana Çimento (A)5,91-0,5110,35
Adana Çimento (B)4,03-0,497,28
Adana Çimento (C)1,41-0,7079,76
Adel Kalemcilik11,87-0,42-23,54
Adese Alışveriş Ticaret9,0013,78352,26
Afyon Çimento4,88-1,41-37,28
Ak Enerji0,65-1,52-28,57
Akbank7,661,59-18,89
Akçansa6,66-1,77-34,94
Akdenız Güvenlık Hız.2,363,06-55,51
Akfen GMYO1,50-1,96-37,76
Akın Tekstil8,49-0,47-39,83
Akiş GMYO2,56-0,39-8,30
Akmerkez GMYO17,00-0,82-8,84
Aksa8,310,48-30,66
Aksa Enerji3,09-0,64-25,18
Aksigorta3,66-1,0820,68
Aksu Enerji9,100,3371,72
Alarko Carrıer40,84-0,05-29,00
Alarko GMYO48,34-2,15-1,75
Alarko Holding2,14-1,38-38,99
Albaraka Türk1,26-0,79-16,20
Alcatel Lucent Teletaş5,46-0,73-31,58
Alkim Kağıt4,53-1,52-2,28
Alkim Kimya24,840,404,77
Altınyağ0,79-10,23-33,95
Altınyunus Çeşme4,20-3,45-16,83
Anadolu Cam2,801,089,68
Anadolu Efes21,14-3,38-11,21
Anadolu Grubu Holding13,382,14-43,28
Anadolu Hayat Emek.6,174,58-21,07
Anadolu Isuzu7,27-0,82-20,11
Anadolu Sigorta4,410,4646,45
Anel Elektrik1,760,00-49,98
Anel Telekom0,444,76-12,00
Arçelik15,64-0,89-24,70
Arena Bilgisayar3,950,77-6,62
Armada Bilgisayar9,64-1,4342,18
Arsan Tekstil1,63-1,81-6,86
Artı Yatırım Holding1,082,8614,89
Aselsan26,70-2,05-15,85
Aslan Çimento28,86-0,48-23,21
Ata GMYO3,86-0,52-19,42
Atakule GMYO1,56-1,89-23,90
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,25-13,79-48,98
Atlas Yat. Ort.1,00-0,992,04
AvivaSA Emeklilik Hayat12,06-1,23-31,88
Avrasya GMYO0,971,04-38,61
Avrasya Petrol ve Tur.1,14-2,56-32,14
Avrasya Stratejik GMYF1.225,300,06
Avrupa Yatırım Holding1,740,5842,62
Ayen Enerji2,871,06-40,58
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,75-1,696,82
Aygaz11,71-1,01-19,22
Bagfaş5,30-0,75-49,52
Bak Ambalaj4,42-0,67-9,21
Balatacılar Balatacılık0,380,00-32,14
Bantaş Ambalaj1,60-0,62-60,88
Banvit11,83-0,67-44,77
Baştaş Başkent Çimento2,08-0,95-12,12
Batı Çimento2,662,70-39,42
Batısöke Çimento1,128,74-32,51
Bera Holding1,741,16-43,87
Berkosan Yalıtım1,812,84-18,83
Beşiktaş Futbol Yat.1,761,73-56,97
Beyaz Filo3,53-1,94-89,50
Bilici Yatırım1,45-3,33-2,11
Bim Mağazalar84,500,4211,12
Bimeks0,060,00-78,57
Birko Mensucat0,330,00-19,51
Birlik Mensucat0,892,30-36,88
Bizim Mağazaları7,01-0,85-8,96
Bolu Çimento3,67-0,27-23,06
Bomonti Elektrik0,48-2,04-55,56
Borusan Mannesmann8,01-3,96-27,47
Borusan Yat. Paz.37,70-0,21-12,63
Bosch Fren Sistemleri175,80-0,57-4,03
Bossa6,09-0,3350,37
Boyner Perakende Yat.7,051,00-23,20
Brisa6,25-0,64-14,03
Burçelik3,16-0,63-17,92
Burçelik Vana1,68-1,18-4,00
Bursa Çimento4,710,43-6,98
Carrefoursa3,92-0,76-29,75
Coca Cola İçecek29,221,88-12,76
Cosmos Yat. Holding0,900,00-23,08
Credıtwest Faktorıng1,310,0017,51
Çelebi52,200,3853,21
Çelik Halat5,48-0,3646,54
Çemaş Döküm1,66-19,81-10,27
Çemtaş6,922,3771,34
Çimbeton28,920,14-21,67
Çimentaş7,74-0,39-33,22
Çimsa7,28-0,68-44,83
Çuhadaroğlu Metal1,890,00-35,49
Dagi Giyim1,38-2,13-39,21
Dagi Yatırım Holding0,98-2,00-31,47
Dardanel1,060,00-45,64
Datagate Bilgisayar4,35-2,03-55,25
Demirören Gazetecilik8,76-0,23233,71
Demısaş Döküm2,88-1,71107,42
Denge Holding1,53-0,65-19,13
Deniz GMYO2,90-1,027,41
Denizbank8,324,65126,70
Denizli Cam10,572,42-10,95
Derimod9,45-1,1525,83
Desa Deri1,340,0032,67
Despec Bilgisayar3,50-0,57-2,51
Deva Holding3,50-0,57-20,09
Diriteks Diriliş Tekstil0,74-3,90-36,75
Ditaş Doğan5,74-0,17-4,27
DO-CO523,803,62153,49
Doğan Burda3,68-4,1710,84
Doğan Holding1,15-0,8632,18
Doğtaş Kelebek Mobilya1,18-4,07-67,58
Doğusan2,360,4361,64
Doğuş GMYO2,214,74-31,79
Doğuş Otomotiv4,69-1,47-37,79
Döktaş Dökümcülük8,401,33-23,64
Duran Doğan Basım3,93-2,484,24
Dyo Boya3,06-0,97-59,79
Eczacıbaşı İlaç3,021,00-27,76
Eczacıbaşı Yatırım7,28-0,14-27,42
Edip Gayrimenkul0,700,00-40,68
Ege Endüstri367,90-0,9722,67
Ege Gübre23,240,26-8,94
Ege Profil9,030,11-6,55
Ege Seramik3,500,57-19,93
Egeli & Co Tarım Girişim0,120,00-82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım0,230,00-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,1011,11-50,00
Egeplast3,68-1,87-21,37
Ekiz Kimya0,343,03-40,35
Emek Elektrik1,001,01-36,54
Eminiş Ambalaj1,19-0,83-74,35
Emlak Konut GMYO1,62-1,82-37,63
Enerjisa Enerji4,981,01
Enka İnşaat4,691,08-13,50
Erbosan65,80-0,98-17,04
Ereğli Demir Çelik7,590,66-18,73
Ersu Gıda0,93-2,11-29,01
Escort Teknoloji0,710,00-43,65
Etiler Gıda2,240,45-52,24
Euro Kapital Yat. Ort.0,710,00-35,28
Euro Trend Yat. Ort.0,54-1,82-42,10
Euro Yat. Ort.0,55-1,79-33,98
Euro Yatırım Holding0,474,44-22,95
Fenerbahçe Futbol6,79-1,88-58,38
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,10-1,27-77,55
F-M İzmit Piston17,720,0041,43
Fonet Bilgi Teknolojileri3,28-1,50-33,33
Ford Otosan54,05-2,08-4,85
Formet Çelik Kapı1,17-5,65
Frigo Pak Gıda1,4719,5154,74
Galatasaray Sportif1,220,00-41,84
Garanti Bankası8,272,10-19,52
Garanti Faktoring1,970,00-39,57
Garanti Yat. Ort.0,60-1,64-14,46
Gedik Y. Men. Değ.3,12-0,3223,81
Gedik Yatırım Holding2,14-1,8355,07
Gediz Ambalaj4,390,9221,44
Gentaş2,03-0,4935,32
Gersan Elektrik3,564,40-24,42
Global Men. Değ.0,440,00-2,22
Global Yat. Holding2,73-3,87-24,38
Good-Year3,48-0,57-16,31
Göltaş Çimento36,501,39-43,21
Gözde Girişim2,97-0,67-47,53
GSD Denizcilik1,14-4,20-15,56
GSD Holding0,740,002,78
Gübre Fabrik.2,89-0,34-31,68
Güler Yat. Holding1,05-2,78-9,48
Güneş Sigorta1,58-3,07-4,24
Halk GMYO0,691,47-24,40
Halk Sigorta1,205,26-9,89
Hatay Tekstil4,14-0,72-16,70
Hedef Girişim1,220,00-38,59
Hektaş9,470,7435,29
HUB Girişim1,91-2,0560,50
Hürriyet Gzt.1,01-1,94-24,63
ICBC Turkey Bank10,061,41120,61
İdealist Danışmanlık10,900,0081,67
İdealist GMYO1,65-0,60-19,12
İhlas Ev Aletleri0,33-2,94-35,29
İhlas Gayrimenkul1,30-1,52-33,67
İhlas Gazetecilik0,75-3,85-36,44
İhlas Holding0,330,00-37,74
İhlas Yayın Holding0,330,00-35,29
İndeks Bilgisayar5,640,71-44,81
Info Yatırım0,98-2,00-16,95
İntema20,362,62-16,35
İpek Doğal Enerji6,081,3313,22
İskenderun Demir Çelik6,060,8324,22



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:49
  1. Borsada günlük işlemler (1)

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