Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,07 19,92 137,98 Acıpayam Selüloz 3,38 -1,46 30,47 Adana Çimento (A) 5,91 -0,51 10,35 Adana Çimento (B) 4,03 -0,49 7,28 Adana Çimento (C) 1,41 -0,70 79,76 Adel Kalemcilik 11,87 -0,42 -23,54 Adese Alışveriş Ticaret 9,00 13,78 352,26 Afyon Çimento 4,88 -1,41 -37,28 Ak Enerji 0,65 -1,52 -28,57 Akbank 7,66 1,59 -18,89 Akçansa 6,66 -1,77 -34,94 Akdenız Güvenlık Hız. 2,36 3,06 -55,51 Akfen GMYO 1,50 -1,96 -37,76 Akın Tekstil 8,49 -0,47 -39,83 Akiş GMYO 2,56 -0,39 -8,30 Akmerkez GMYO 17,00 -0,82 -8,84 Aksa 8,31 0,48 -30,66 Aksa Enerji 3,09 -0,64 -25,18 Aksigorta 3,66 -1,08 20,68 Aksu Enerji 9,10 0,33 71,72 Alarko Carrıer 40,84 -0,05 -29,00 Alarko GMYO 48,34 -2,15 -1,75 Alarko Holding 2,14 -1,38 -38,99 Albaraka Türk 1,26 -0,79 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,46 -0,73 -31,58 Alkim Kağıt 4,53 -1,52 -2,28 Alkim Kimya 24,84 0,40 4,77 Altınyağ 0,79 -10,23 -33,95 Altınyunus Çeşme 4,20 -3,45 -16,83 Anadolu Cam 2,80 1,08 9,68 Anadolu Efes 21,14 -3,38 -11,21 Anadolu Grubu Holding 13,38 2,14 -43,28 Anadolu Hayat Emek. 6,17 4,58 -21,07 Anadolu Isuzu 7,27 -0,82 -20,11 Anadolu Sigorta 4,41 0,46 46,45 Anel Elektrik 1,76 0,00 -49,98 Anel Telekom 0,44 4,76 -12,00 Arçelik 15,64 -0,89 -24,70 Arena Bilgisayar 3,95 0,77 -6,62 Armada Bilgisayar 9,64 -1,43 42,18 Arsan Tekstil 1,63 -1,81 -6,86 Artı Yatırım Holding 1,08 2,86 14,89 Aselsan 26,70 -2,05 -15,85 Aslan Çimento 28,86 -0,48 -23,21 Ata GMYO 3,86 -0,52 -19,42 Atakule GMYO 1,56 -1,89 -23,90 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,25 -13,79 -48,98 Atlas Yat. Ort. 1,00 -0,99 2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,06 -1,23 -31,88 Avrasya GMYO 0,97 1,04 -38,61 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -2,56 -32,14 Avrasya Stratejik GMYF 1.225,30 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,74 0,58 42,62 Ayen Enerji 2,87 1,06 -40,58 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 -1,69 6,82 Aygaz 11,71 -1,01 -19,22 Bagfaş 5,30 -0,75 -49,52 Bak Ambalaj 4,42 -0,67 -9,21 Balatacılar Balatacılık 0,38 0,00 -32,14 Bantaş Ambalaj 1,60 -0,62 -60,88 Banvit 11,83 -0,67 -44,77 Baştaş Başkent Çimento 2,08 -0,95 -12,12 Batı Çimento 2,66 2,70 -39,42 Batısöke Çimento 1,12 8,74 -32,51 Bera Holding 1,74 1,16 -43,87 Berkosan Yalıtım 1,81 2,84 -18,83 Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 1,73 -56,97 Beyaz Filo 3,53 -1,94 -89,50 Bilici Yatırım 1,45 -3,33 -2,11 Bim Mağazalar 84,50 0,42 11,12 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51 Birlik Mensucat 0,89 2,30 -36,88 Bizim Mağazaları 7,01 -0,85 -8,96 Bolu Çimento 3,67 -0,27 -23,06 Bomonti Elektrik 0,48 -2,04 -55,56 Borusan Mannesmann 8,01 -3,96 -27,47 Borusan Yat. Paz. 37,70 -0,21 -12,63 Bosch Fren Sistemleri 175,80 -0,57 -4,03 Bossa 6,09 -0,33 50,37 Boyner Perakende Yat. 7,05 1,00 -23,20 Brisa 6,25 -0,64 -14,03 Burçelik 3,16 -0,63 -17,92 Burçelik Vana 1,68 -1,18 -4,00 Bursa Çimento 4,71 0,43 -6,98 Carrefoursa 3,92 -0,76 -29,75 Coca Cola İçecek 29,22 1,88 -12,76 Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,31 0,00 17,51 Çelebi 52,20 0,38 53,21 Çelik Halat 5,48 -0,36 46,54 Çemaş Döküm 1,66 -19,81 -10,27 Çemtaş 6,92 2,37 71,34 Çimbeton 28,92 0,14 -21,67 Çimentaş 7,74 -0,39 -33,22 Çimsa 7,28 -0,68 -44,83 Çuhadaroğlu Metal 1,89 0,00 -35,49 Dagi Giyim 1,38 -2,13 -39,21 Dagi Yatırım Holding 0,98 -2,00 -31,47 Dardanel 1,06 0,00 -45,64 Datagate Bilgisayar 4,35 -2,03 -55,25 Demirören Gazetecilik 8,76 -0,23 233,71 Demısaş Döküm 2,88 -1,71 107,42 Denge Holding 1,53 -0,65 -19,13 Deniz GMYO 2,90 -1,02 7,41 Denizbank 8,32 4,65 126,70 Denizli Cam 10,57 2,42 -10,95 Derimod 9,45 -1,15 25,83 Desa Deri 1,34 0,00 32,67 Despec Bilgisayar 3,50 -0,57 -2,51 Deva Holding 3,50 -0,57 -20,09 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -3,90 -36,75 Ditaş Doğan 5,74 -0,17 -4,27 DO-CO 523,80 3,62 153,49 Doğan Burda 3,68 -4,17 10,84 Doğan Holding 1,15 -0,86 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 -4,07 -67,58 Doğusan 2,36 0,43 61,64 Doğuş GMYO 2,21 4,74 -31,79 Doğuş Otomotiv 4,69 -1,47 -37,79 Döktaş Dökümcülük 8,40 1,33 -23,64 Duran Doğan Basım 3,93 -2,48 4,24 Dyo Boya 3,06 -0,97 -59,79 Eczacıbaşı İlaç 3,02 1,00 -27,76 Eczacıbaşı Yatırım 7,28 -0,14 -27,42 Edip Gayrimenkul 0,70 0,00 -40,68 Ege Endüstri 367,90 -0,97 22,67 Ege Gübre 23,24 0,26 -8,94 Ege Profil 9,03 0,11 -6,55 Ege Seramik 3,50 0,57 -19,93 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 3,68 -1,87 -21,37 Ekiz Kimya 0,34 3,03 -40,35 Emek Elektrik 1,00 1,01 -36,54 Eminiş Ambalaj 1,19 -0,83 -74,35 Emlak Konut GMYO 1,62 -1,82 -37,63 Enerjisa Enerji 4,98 1,01 Enka İnşaat 4,69 1,08 -13,50 Erbosan 65,80 -0,98 -17,04 Ereğli Demir Çelik 7,59 0,66 -18,73 Ersu Gıda 0,93 -2,11 -29,01 Escort Teknoloji 0,71 0,00 -43,65 Etiler Gıda 2,24 0,45 -52,24 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 -35,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,54 -1,82 -42,10 Euro Yat. Ort. 0,55 -1,79 -33,98 Euro Yatırım Holding 0,47 4,44 -22,95 Fenerbahçe Futbol 6,79 -1,88 -58,38 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 -1,27 -77,55 F-M İzmit Piston 17,72 0,00 41,43 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,28 -1,50 -33,33 Ford Otosan 54,05 -2,08 -4,85 Formet Çelik Kapı 1,17 -5,65 Frigo Pak Gıda 1,47 19,51 54,74 Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84 Garanti Bankası 8,27 2,10 -19,52 Garanti Faktoring 1,97 0,00 -39,57 Garanti Yat. Ort. 0,60 -1,64 -14,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,12 -0,32 23,81 Gedik Yatırım Holding 2,14 -1,83 55,07 Gediz Ambalaj 4,39 0,92 21,44 Gentaş 2,03 -0,49 35,32 Gersan Elektrik 3,56 4,40 -24,42 Global Men. Değ. 0,44 0,00 -2,22 Global Yat. Holding 2,73 -3,87 -24,38 Good-Year 3,48 -0,57 -16,31 Göltaş Çimento 36,50 1,39 -43,21 Gözde Girişim 2,97 -0,67 -47,53 GSD Denizcilik 1,14 -4,20 -15,56 GSD Holding 0,74 0,00 2,78 Gübre Fabrik. 2,89 -0,34 -31,68 Güler Yat. Holding 1,05 -2,78 -9,48 Güneş Sigorta 1,58 -3,07 -4,24 Halk GMYO 0,69 1,47 -24,40 Halk Sigorta 1,20 5,26 -9,89 Hatay Tekstil 4,14 -0,72 -16,70 Hedef Girişim 1,22 0,00 -38,59 Hektaş 9,47 0,74 35,29 HUB Girişim 1,91 -2,05 60,50 Hürriyet Gzt. 1,01 -1,94 -24,63 ICBC Turkey Bank 10,06 1,41 120,61 İdealist Danışmanlık 10,90 0,00 81,67 İdealist GMYO 1,65 -0,60 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,30 -1,52 -33,67 İhlas Gazetecilik 0,75 -3,85 -36,44 İhlas Holding 0,33 0,00 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,64 0,71 -44,81 Info Yatırım 0,98 -2,00 -16,95 İntema 20,36 2,62 -16,35 İpek Doğal Enerji 6,08 1,33 13,22 İskenderun Demir Çelik 6,06 0,83 24,22









(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



(Sürecek)