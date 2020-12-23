Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,31
|-1,89
|346,77
|Acıpayam Selüloz
|17,09
|2,21
|170,64
|Adel Kalemcilik
|26,48
|1,22
|68,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,93
|0,69
|105,14
|Afyon Çimento
|4,74
|-1,46
|108,05
|Ak Enerji
|2,23
|0,90
|104,59
|Akbank
|6,46
|0,00
|-20,35
|Akçansa
|16,65
|-1,07
|71,75
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,77
|0,52
|173,46
|Akfen GMYO
|5,02
|-2,71
|23,95
|Akın Tekstil
|33,10
|4,15
|140,03
|Akiş GMYO
|3,64
|-4,21
|16,20
|Akmerkez GMYO
|68,00
|3,90
|203,51
|Aksa
|12,92
|9,21
|84,48
|Aksa Enerji
|7,37
|5,14
|93,95
|Aksigorta
|8,90
|0,00
|64,27
|Aksu Enerji
|14,50
|1,40
|-2,49
|Alarko Carrıer
|374,10
|10,00
|526,37
|Alarko GMYO
|24,84
|9,62
|69,00
|Alarko Holding
|7,69
|2,81
|30,90
|Albaraka Türk
|2,02
|0,00
|32,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,20
|-1,12
|134,22
|Alkim Kağıt
|13,90
|3,58
|156,47
|Alkim Kimya
|14,69
|3,45
|136,86
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,32
|-3,33
|465,85
|Altınyunus Çeşme
|45,74
|-0,57
|357,86
|Anadolu Efes
|23,04
|0,35
|8,28
|Anadolu Grubu Holding
|26,02
|2,20
|47,92
|Anadolu Hayat Emek.
|8,03
|0,25
|31,96
|Anadolu Isuzu
|17,11
|0,35
|40,59
|Anadolu Sigorta
|7,12
|-0,70
|71,42
|Anel Elektrik
|3,09
|-0,32
|75,28
|Arçelik
|30,72
|2,61
|47,41
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,98
|-0,59
|Arena Bilgisayar
|34,10
|-0,70
|368,09
|Armada Bilgisayar
|49,36
|-0,24
|201,16
|Arsan Tekstil
|7,00
|-0,28
|95,53
|Artı Yatırım Holding
|5,70
|-1,72
|603,70
|Aselsan
|17,98
|0,33
|73,18
|Ata GMYO
|5,47
|2,24
|20,75
|Atakule GMYO
|2,62
|2,34
|36,46
|Atlantis Yatırım Holding
|5,46
|-2,85
|446,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|-1,09
|90,48
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,55
|2,73
|23,46
|Avrasya GMYO
|4,11
|-0,72
|172,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|-0,30
|79,67
|Avrupa Yatırım Holding
|5,58
|-0,53
|262,34
|Ayen Enerji
|5,54
|1,65
|59,65
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,75
|-2,89
|390,87
|Aygaz
|14,44
|2,19
|18,89
|Bagfaş
|21,32
|2,70
|26,75
|Bak Ambalaj
|21,54
|3,06
|195,69
|Balatacılar Balatacılık
|7,30
|-2,67
|488,71
|Bantaş Ambalaj
|4,67
|-1,27
|116,78
|Banvit
|47,92
|4,63
|158,05
|Baştaş Başkent Çimento
|11,50
|-3,36
|344,02
|Batı Çimento
|4,62
|-0,43
|39,58
|Batısöke Çimento
|2,60
|4,42
|98,47
|Bayrak Taban Sanayi
|11,25
|-2,00
|Bera Holding
|16,51
|0,06
|328,83
|Berkosan Yalıtım
|8,29
|3,11
|202,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,74
|0,85
|93,47
|Beyaz Filo
|9,98
|-0,30
|218,87
|Bilici Yatırım
|6,39
|0,79
|122,92
|Bim Mağazalar
|73,95
|2,71
|60,03
|Birko Mensucat
|1,17
|5,41
|277,42
|Birlik Mensucat
|2,88
|1,05
|152,63
|Bizim Mağazaları
|15,59
|1,37
|40,79
|Borusan Mannesmann
|30,60
|9,99
|167,25
|Borusan Yat. Paz.
|612,80
|10,00
|922,81
|Bosch Fren Sistemleri
|1.221,90
|-0,35
|324,60
|Bossa
|16,22
|-4,25
|101,24
|Brisa
|20,32
|3,30
|116,65
|Burçelik
|21,10
|0,00
|263,17
|Burçelik Vana
|54,75
|-0,45
|463,85
|Bursa Çimento
|9,25
|0,54
|131,05
|Carrefoursa
|84,85
|7,61
|220,83
|Casa Emtia Petrol
|100,50
|-9,95
|970,29
|Ceo Event Medya
|6,54
|-0,46
|78,58
|Coca Cola İçecek
|62,50
|0,16
|65,08
|Cosmos Yat. Holding
|7,50
|1,49
|267,65
|Credıtwest Faktorıng
|6,01
|5,62
|108,68
|Çelebi
|157,30
|10,00
|58,33
|Çelik Halat
|18,00
|-1,21
|176,92
|Çemaş Döküm
|2,22
|-1,33
|77,10
|Çemtaş
|14,95
|-0,66
|83,91
|Çimbeton
|209,20
|-5,12
|407,03
|Çimentaş
|33,36
|1,77
|122,40
|Çimsa
|18,04
|0,45
|98,68
|Çuhadaroğlu Metal
|7,72
|0,92
|142,01
|Dagi Giyim
|8,20
|-2,26
|228,00
|Dagi Yatırım Holding
|11,78
|-1,59
|421,24
|Dardanel
|29,14
|9,96
|668,87
|Datagate Bilgisayar
|15,13
|-1,30
|93,73
|Demısaş Döküm
|6,18
|0,00
|77,59
|Denge Holding
|5,50
|-1,79
|301,46
|Deniz GMYO
|3,30
|0,61
|56,83
|Derimod
|9,63
|-0,41
|34,87
|Derlüks Deri
|9,00
|-2,49
|122,45
|Desa Deri
|9,56
|1,70
|110,57
|Despec Bilgisayar
|11,96
|-1,24
|182,08
|Deva Holding
|24,26
|0,33
|171,74
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,06
|0,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,75
|-1,32
|380,77
|Ditaş Doğan
|31,84
|-0,81
|234,63
|DO-CO
|558,40
|4,22
|-0,99
|Doğan Burda
|22,70
|-0,18
|273,97
|Doğan Holding
|3,08
|-2,53
|71,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|1,15
|59,39
|Doğusan
|3,67
|-1,87
|76,44
|Doğuş GMYO
|8,64
|-0,92
|90,73
|Doğuş Otomotiv
|26,30
|0,31
|176,26
|Döktaş Dökümcülük
|30,50
|-1,10
|-3,62
|Duran Doğan Basım
|10,21
|-0,49
|53,55
|Dyo Boya
|11,41
|0,00
|132,86
|Eczacıbaşı İlaç
|7,28
|3,26
|99,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|25,88
|9,94
|168,68
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|0,66
|117,99
|Ege Endüstri
|1.584,00
|-0,44
|181,57
|Ege Gübre
|157,00
|3,63
|218,49
|Ege Profil
|32,64
|1,30
|172,68
|Ege Seramik
|9,81
|-0,91
|166,68
|Egeplast
|25,00
|-3,85
|100,00
|Ekiz Kimya
|6,69
|-7,34
|996,72
|Emek Elektrik
|5,98
|9,93
|276,10
|Eminiş Ambalaj
|34,18
|9,97
|2148,68
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|0,93
|50,59
|Enerjisa Enerji
|11,70
|0,43
|73,69
|Enka İnşaat
|7,39
|1,51
|32,39
|Erbosan
|43,50
|9,96
|74,14
|Ereğli Demir Çelik
|14,22
|0,14
|61,44
|Ersu Gıda
|4,99
|0,00
|141,06
|Escort Teknoloji
|6,33
|-1,40
|355,40
|Esenboğa Elektrik
|17,75
|2,60
|Etiler Gıda
|4,03
|-2,89
|245,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,77
|-1,57
|135,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|-2,42
|204,07
|Euro Yat. Ort.
|4,55
|-1,09
|304,18
|Euro Yatırım Holding
|2,79
|0,36
|86,00
|Fade Gıda
|6,56
|1,71
|Fenerbahçe Futbol
|29,70
|0,68
|105,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,90
|4,39
|50,98
|F-M İzmit Piston
|114,70
|-1,29
|142,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,21
|0,25
|58,78
|Ford Otosan
|123,90
|-1,35
|87,40
|Formet Çelik Kapı
|4,50
|4,17
|50,00
|Frigo Pak Gıda
|21,68
|0,09
|209,48
|Galatasaray Sportif
|4,15
|1,72
|104,43
|Garanti Bankası
|9,96
|-0,80
|-10,59
|Garanti Faktoring
|10,63
|-0,56
|174,68
|Garanti Yat. Ort.
|3,32
|-5,68
|233,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,94
|-0,46
|311,45
|Gediz Ambalaj
|30,24
|9,96
|347,34
|Gentaş
|5,53
|3,56
|168,18
|Gersan Elektrik
|6,25
|-0,48
|95,92
|Global Men. Değ.
|5,99
|6,21
|218,62
|Global Yat. Holding
|4,83
|4,77
|-0,82
|Good-Year
|8,11
|0,75
|100,25
|Göltaş Çimento
|39,02
|2,85
|119,34
|Gözde Girişim
|7,73
|1,71
|50,39
|GSD Denizcilik
|5,02
|-0,20
|96,09
|GSD Holding
|2,45
|2,08
|64,43
|Gübre Fabrik.
|56,80
|9,97
|528,32
|Güler Yat. Holding
|12,05
|-1,95
|493,60
|Halk GMYO
|3,73
|-9,90
|220,27
|Hatay Tekstil
|15,29
|10,00
|127,06
|Hedef Girişim
|8,52
|4,93
|257,04
|Hektaş
|15,78
|1,15
|96,76
|HUB Girişim
|17,94
|-0,55
|91,08
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|-0,47
|87,72
|ICBC Turkey Bank
|6,52
|0,46
|23,72
|İdealist Danışmanlık
|14,80
|-1,33
|345,78
|İdealist GMYO
|6,88
|0,00
|124,84
|İhlas Ev Aletleri
|2,13
|4,41
|-31,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|0,78
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|4,53
|2,95
|-0,22
|İhlas Holding
|1,23
|-0,81
|35,16
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|0,00
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|17,10
|-0,47
|82,31
|Info Yatırım
|6,17
|-1,59
|222,23
|İntema
|24,58
|8,47
|165,44
|Inveo Yatırım Holding
|47,62
|9,98
|519,25
|İpek Doğal Enerji
|12,65
|2,93
|63,86
|İskenderun Demir Çelik
|10,00
|-0,70
|27,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)