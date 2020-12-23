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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:57:28 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,31-1,89346,77
Acıpayam Selüloz17,092,21170,64
Adel Kalemcilik26,481,2268,66
Adese Alışveriş Ticaret2,930,69105,14
Afyon Çimento4,74-1,46108,05
Ak Enerji2,230,90104,59
Akbank6,460,00-20,35
Akçansa16,65-1,0771,75
Akdeniz Yatırım Hold.5,770,52173,46
Akfen GMYO5,02-2,7123,95
Akın Tekstil33,104,15140,03
Akiş GMYO3,64-4,2116,20
Akmerkez GMYO68,003,90203,51
Aksa12,929,2184,48
Aksa Enerji7,375,1493,95
Aksigorta8,900,0064,27
Aksu Enerji14,501,40-2,49
Alarko Carrıer374,1010,00526,37
Alarko GMYO24,849,6269,00
Alarko Holding7,692,8130,90
Albaraka Türk2,020,0032,03
Alcatel Lucent Teletaş28,20-1,12134,22
Alkim Kağıt13,903,58156,47
Alkim Kimya14,693,45136,86
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,32-3,33465,85
Altınyunus Çeşme45,74-0,57357,86
Anadolu Efes23,040,358,28
Anadolu Grubu Holding26,022,2047,92
Anadolu Hayat Emek.8,030,2531,96
Anadolu Isuzu17,110,3540,59
Anadolu Sigorta7,12-0,7071,42
Anel Elektrik3,09-0,3275,28
Arçelik30,722,6147,41
ARD Bilişim Teknolojileri46,98-0,59
Arena Bilgisayar34,10-0,70368,09
Armada Bilgisayar49,36-0,24201,16
Arsan Tekstil7,00-0,2895,53
Artı Yatırım Holding5,70-1,72603,70
Aselsan17,980,3373,18
Ata GMYO5,472,2420,75
Atakule GMYO2,622,3436,46
Atlantis Yatırım Holding5,46-2,85446,00
Atlas Yat. Ort.1,81-1,0990,48
AvivaSA Emeklilik Hayat16,552,7323,46
Avrasya GMYO4,11-0,72172,19
Avrasya Petrol ve Tur.3,27-0,3079,67
Avrupa Yatırım Holding5,58-0,53262,34
Ayen Enerji5,541,6559,65
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,75-2,89390,87
Aygaz14,442,1918,89
Bagfaş21,322,7026,75
Bak Ambalaj21,543,06195,69
Balatacılar Balatacılık7,30-2,67488,71
Bantaş Ambalaj4,67-1,27116,78
Banvit47,924,63158,05
Baştaş Başkent Çimento11,50-3,36344,02
Batı Çimento4,62-0,4339,58
Batısöke Çimento2,604,4298,47
Bayrak Taban Sanayi11,25-2,00
Bera Holding16,510,06328,83
Berkosan Yalıtım8,293,11202,55
Beşiktaş Futbol Yat.4,740,8593,47
Beyaz Filo9,98-0,30218,87
Bilici Yatırım6,390,79122,92
Bim Mağazalar73,952,7160,03
Birko Mensucat1,175,41277,42
Birlik Mensucat2,881,05152,63
Bizim Mağazaları15,591,3740,79
Borusan Mannesmann30,609,99167,25
Borusan Yat. Paz.612,8010,00922,81
Bosch Fren Sistemleri1.221,90-0,35324,60
Bossa16,22-4,25101,24
Brisa20,323,30116,65
Burçelik21,100,00263,17
Burçelik Vana54,75-0,45463,85
Bursa Çimento9,250,54131,05
Carrefoursa84,857,61220,83
Casa Emtia Petrol100,50-9,95970,29
Ceo Event Medya6,54-0,4678,58
Coca Cola İçecek62,500,1665,08
Cosmos Yat. Holding7,501,49267,65
Credıtwest Faktorıng6,015,62108,68
Çelebi157,3010,0058,33
Çelik Halat18,00-1,21176,92
Çemaş Döküm2,22-1,3377,10
Çemtaş14,95-0,6683,91
Çimbeton209,20-5,12407,03
Çimentaş33,361,77122,40
Çimsa18,040,4598,68
Çuhadaroğlu Metal7,720,92142,01
Dagi Giyim8,20-2,26228,00
Dagi Yatırım Holding11,78-1,59421,24
Dardanel29,149,96668,87
Datagate Bilgisayar15,13-1,3093,73
Demısaş Döküm6,180,0077,59
Denge Holding5,50-1,79301,46
Deniz GMYO3,300,6156,83
Derimod9,63-0,4134,87
Derlüks Deri9,00-2,49122,45
Desa Deri9,561,70110,57
Despec Bilgisayar11,96-1,24182,08
Deva Holding24,260,33171,74
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,060,00
Diriteks Diriliş Tekstil3,75-1,32380,77
Ditaş Doğan31,84-0,81234,63
DO-CO558,404,22-0,99
Doğan Burda22,70-0,18273,97
Doğan Holding3,08-2,5371,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,631,1559,39
Doğusan3,67-1,8776,44
Doğuş GMYO8,64-0,9290,73
Doğuş Otomotiv26,300,31176,26
Döktaş Dökümcülük30,50-1,10-3,62
Duran Doğan Basım10,21-0,4953,55
Dyo Boya11,410,00132,86
Eczacıbaşı İlaç7,283,2699,42
Eczacıbaşı Yatırım25,889,94168,68
Edip Gayrimenkul3,030,66117,99
Ege Endüstri1.584,00-0,44181,57
Ege Gübre157,003,63218,49
Ege Profil32,641,30172,68
Ege Seramik9,81-0,91166,68
Egeplast25,00-3,85100,00
Ekiz Kimya6,69-7,34996,72
Emek Elektrik5,989,93276,10
Eminiş Ambalaj34,189,972148,68
Emlak Konut GMYO2,180,9350,59
Enerjisa Enerji11,700,4373,69
Enka İnşaat7,391,5132,39
Erbosan43,509,9674,14
Ereğli Demir Çelik14,220,1461,44
Ersu Gıda4,990,00141,06
Escort Teknoloji6,33-1,40355,40
Esenboğa Elektrik17,752,60
Etiler Gıda4,03-2,89245,15
Euro Kapital Yat. Ort.3,77-1,57135,07
Euro Trend Yat. Ort.3,63-2,42204,07
Euro Yat. Ort.4,55-1,09304,18
Euro Yatırım Holding2,790,3686,00
Fade Gıda6,561,71
Fenerbahçe Futbol29,700,68105,25
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,904,3950,98
F-M İzmit Piston114,70-1,29142,17
Fonet Bilgi Teknolojileri12,210,2558,78
Ford Otosan123,90-1,3587,40
Formet Çelik Kapı4,504,1750,00
Frigo Pak Gıda21,680,09209,48
Galatasaray Sportif4,151,72104,43
Garanti Bankası9,96-0,80-10,59
Garanti Faktoring10,63-0,56174,68
Garanti Yat. Ort.3,32-5,68233,07
Gedik Y. Men. Değ.12,94-0,46311,45
Gediz Ambalaj30,249,96347,34
Gentaş5,533,56168,18
Gersan Elektrik6,25-0,4895,92
Global Men. Değ.5,996,21218,62
Global Yat. Holding4,834,77-0,82
Good-Year8,110,75100,25
Göltaş Çimento39,022,85119,34
Gözde Girişim7,731,7150,39
GSD Denizcilik5,02-0,2096,09
GSD Holding2,452,0864,43
Gübre Fabrik.56,809,97528,32
Güler Yat. Holding12,05-1,95493,60
Halk GMYO3,73-9,90220,27
Hatay Tekstil15,2910,00127,06
Hedef Girişim8,524,93257,04
Hektaş15,781,1596,76
HUB Girişim17,94-0,5591,08
Hürriyet Gzt.2,14-0,4787,72
ICBC Turkey Bank6,520,4623,72
İdealist Danışmanlık14,80-1,33345,78
İdealist GMYO6,880,00124,84
İhlas Ev Aletleri2,134,41-31,95
İhlas Gayrimenkul1,300,7826,30
İhlas Gazetecilik4,532,95-0,22
İhlas Holding1,23-0,8135,16
İhlas Yayın Holding1,180,0041,55
İndeks Bilgisayar17,10-0,4782,31
Info Yatırım6,17-1,59222,23
İntema24,588,47165,44
Inveo Yatırım Holding47,629,98519,25
İpek Doğal Enerji12,652,9363,86
İskenderun Demir Çelik10,00-0,7027,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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