Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,11
|-1,19
|389,78
|Acıpayam Selüloz
|16,91
|-1,05
|167,79
|Adel Kalemcilik
|21,18
|-0,28
|34,90
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,11
|0,00
|117,74
|Afyon Çimento
|4,47
|0,22
|96,20
|Ak Enerji
|2,18
|-0,91
|100,00
|Akbank
|6,23
|-0,32
|-23,18
|Akçansa
|15,22
|-2,75
|57,00
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,14
|-1,13
|191,00
|Akfen GMYO
|4,19
|-0,48
|3,46
|Akın Tekstil
|25,30
|-1,63
|83,47
|Akiş GMYO
|3,65
|2,24
|16,52
|Akmerkez GMYO
|66,20
|9,97
|195,47
|Aksa
|10,66
|-0,74
|52,21
|Aksa Enerji
|7,41
|1,51
|95,00
|Aksigorta
|8,01
|3,62
|47,84
|Aksu Enerji
|13,17
|-7,32
|-11,43
|Alarko Carrıer
|242,60
|-3,35
|306,19
|Alarko GMYO
|19,88
|-2,17
|35,26
|Alarko Holding
|6,75
|0,00
|14,90
|Albaraka Türk
|1,71
|0,59
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,50
|-1,11
|136,71
|Alkim Kağıt
|13,15
|0,08
|142,63
|Alkim Kimya
|14,33
|2,21
|131,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,63
|-0,38
|541,46
|Altınyunus Çeşme
|47,58
|0,21
|376,28
|Anadolu Efes
|22,50
|2,93
|5,74
|Anadolu Grubu Holding
|22,32
|3,81
|26,89
|Anadolu Hayat Emek.
|7,94
|-0,38
|30,48
|Anadolu Isuzu
|16,19
|0,43
|33,03
|Anadolu Sigorta
|6,98
|-0,43
|68,05
|Anel Elektrik
|3,27
|0,62
|85,49
|Arçelik
|28,78
|2,64
|38,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,14
|1,33
|Arena Bilgisayar
|33,50
|0,36
|359,85
|Armada Bilgisayar
|49,42
|-1,75
|201,53
|Arsan Tekstil
|7,03
|0,00
|96,37
|Artı Yatırım Holding
|6,58
|-9,99
|712,35
|Aselsan
|17,83
|0,00
|71,26
|Ata GMYO
|5,64
|8,05
|24,50
|Atakule GMYO
|2,56
|3,23
|33,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|2,27
|350,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,01
|6,91
|107,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,04
|1,97
|12,19
|Avrasya GMYO
|3,81
|-0,78
|152,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,13
|0,64
|71,98
|Avrupa Yatırım Holding
|5,14
|0,39
|233,77
|Ayen Enerji
|5,70
|3,83
|64,27
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,70
|-6,10
|434,25
|Aygaz
|12,95
|1,17
|6,62
|Bagfaş
|20,26
|1,10
|20,45
|Bak Ambalaj
|20,14
|2,76
|176,47
|Balatacılar Balatacılık
|8,24
|0,49
|564,52
|Bantaş Ambalaj
|6,00
|5,26
|138,10
|Banvit
|34,04
|6,04
|83,31
|Baştaş Başkent Çimento
|13,14
|6,83
|407,34
|Batı Çimento
|4,37
|1,16
|32,02
|Batısöke Çimento
|2,41
|0,00
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|9,45
|-1,36
|Bera Holding
|13,39
|-0,07
|247,79
|Berkosan Yalıtım
|6,32
|2,10
|130,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,80
|-2,06
|55,10
|Beyaz Filo
|9,99
|2,46
|219,19
|Bilici Yatırım
|6,19
|1,64
|115,95
|Bim Mağazalar
|71,10
|2,01
|53,87
|Birko Mensucat
|1,19
|-2,46
|283,87
|Birlik Mensucat
|2,65
|2,71
|132,46
|Bizim Mağazaları
|16,61
|3,17
|50,00
|Borusan Mannesmann
|16,29
|0,12
|42,27
|Borusan Yat. Paz.
|223,40
|-3,46
|272,87
|Bosch Fren Sistemleri
|1.360,00
|-2,16
|372,58
|Bossa
|13,24
|2,00
|64,27
|Brisa
|18,81
|0,05
|100,56
|Burçelik
|22,18
|1,00
|281,76
|Burçelik Vana
|59,80
|-0,50
|515,86
|Bursa Çimento
|9,04
|-0,88
|125,81
|Carrefoursa
|107,30
|-4,11
|305,71
|Casa Emtia Petrol
|86,60
|9,62
|822,26
|Ceo Event Medya
|7,08
|3,66
|93,33
|Coca Cola İçecek
|60,90
|0,25
|60,86
|Cosmos Yat. Holding
|8,00
|3,23
|292,16
|Credıtwest Faktorıng
|5,42
|0,74
|88,19
|Çelebi
|96,60
|-1,02
|-2,77
|Çelik Halat
|20,18
|-3,63
|210,46
|Çemaş Döküm
|2,50
|0,81
|99,44
|Çemtaş
|14,78
|-0,20
|81,82
|Çimbeton
|183,10
|-4,14
|343,77
|Çimentaş
|33,48
|-0,06
|123,20
|Çimsa
|16,12
|3,00
|77,53
|Çuhadaroğlu Metal
|6,62
|-0,45
|107,52
|Dagi Giyim
|8,65
|0,46
|246,00
|Dagi Yatırım Holding
|13,20
|-2,65
|484,07
|Dardanel
|25,70
|-2,95
|578,10
|Datagate Bilgisayar
|15,25
|-0,33
|95,26
|Demısaş Döküm
|6,54
|0,15
|87,93
|Denge Holding
|5,90
|0,00
|330,66
|Deniz GMYO
|3,32
|1,22
|57,78
|Derimod
|9,77
|-0,41
|36,83
|Derlüks Deri
|9,45
|-1,56
|133,58
|Desa Deri
|8,22
|0,37
|81,06
|Despec Bilgisayar
|11,70
|-0,17
|175,94
|Deva Holding
|23,78
|-1,00
|166,36
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,21
|-0,39
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,13
|-2,36
|429,49
|Ditaş Doğan
|32,70
|0,43
|243,66
|DO-CO
|501,50
|-0,50
|-11,08
|Doğan Burda
|23,88
|3,83
|293,41
|Doğan Holding
|2,65
|1,15
|47,59
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|0,75
|61,82
|Doğusan
|3,54
|-0,56
|70,19
|Doğuş GMYO
|9,35
|-0,74
|106,40
|Doğuş Otomotiv
|27,16
|-3,00
|185,29
|Döktaş Dökümcülük
|32,52
|-1,09
|2,76
|Duran Doğan Basım
|11,18
|-2,37
|68,14
|Dyo Boya
|11,96
|9,93
|144,08
|Eczacıbaşı İlaç
|7,05
|-0,56
|93,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,32
|0,40
|110,96
|Edip Gayrimenkul
|3,02
|1,34
|117,27
|Ege Endüstri
|1.720,10
|-1,85
|205,76
|Ege Gübre
|133,70
|-0,96
|171,22
|Ege Profil
|27,88
|6,66
|132,92
|Ege Seramik
|9,40
|2,84
|155,54
|Egeplast
|18,50
|2,78
|48,00
|Ekiz Kimya
|7,98
|-0,13
|1208,20
|Emek Elektrik
|3,56
|-2,47
|123,90
|Eminiş Ambalaj
|24,00
|-4,00
|1478,95
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|0,00
|49,90
|Enerjisa Enerji
|10,77
|-1,19
|59,89
|Enka İnşaat
|7,25
|0,14
|29,88
|Erbosan
|32,34
|2,67
|29,46
|Ereğli Demir Çelik
|11,62
|0,17
|31,92
|Ersu Gıda
|5,23
|0,19
|152,66
|Escort Teknoloji
|6,42
|-1,83
|361,87
|Esenboğa Elektrik
|18,65
|3,32
|Etiler Gıda
|4,42
|-1,78
|278,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,81
|9,82
|199,92
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,32
|-3,57
|261,86
|Euro Yat. Ort.
|5,49
|-4,19
|387,68
|Euro Yatırım Holding
|2,95
|-1,01
|96,67
|Fade Gıda
|6,38
|1,59
|Fenerbahçe Futbol
|33,84
|-1,05
|133,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,43
|-1,33
|62,58
|F-M İzmit Piston
|127,30
|-2,23
|168,78
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,47
|-0,69
|49,15
|Ford Otosan
|115,30
|-1,87
|74,39
|Formet Çelik Kapı
|4,53
|-5,82
|51,00
|Frigo Pak Gıda
|23,66
|-3,43
|237,74
|Galatasaray Sportif
|4,09
|-0,73
|101,48
|Garanti Bankası
|9,20
|-0,22
|-17,41
|Garanti Faktoring
|10,75
|0,66
|177,78
|Garanti Yat. Ort.
|3,04
|3,05
|204,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,61
|9,95
|237,37
|Gediz Ambalaj
|20,88
|0,97
|208,88
|Gentaş
|5,05
|0,40
|144,91
|Gersan Elektrik
|6,16
|0,65
|93,10
|Global Men. Değ.
|5,67
|9,88
|201,60
|Global Yat. Holding
|4,75
|2,15
|-2,46
|Good-Year
|7,62
|-0,39
|88,15
|Göltaş Çimento
|32,88
|4,65
|84,82
|Gözde Girişim
|6,91
|-2,12
|34,44
|GSD Denizcilik
|4,95
|-0,60
|93,36
|GSD Holding
|2,33
|1,75
|56,38
|Gübre Fabrik.
|49,82
|0,04
|451,11
|Güler Yat. Holding
|14,30
|1,42
|604,43
|Halk GMYO
|3,28
|9,70
|181,64
|Hatay Tekstil
|13,22
|1,69
|96,32
|Hedef Girişim
|6,34
|3,43
|165,68
|Hektaş
|13,16
|1,23
|64,09
|HUB Girişim
|18,78
|7,13
|100,03
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|0,89
|99,12
|ICBC Turkey Bank
|6,60
|0,15
|25,24
|İdealist Danışmanlık
|10,20
|-1,07
|207,23
|İdealist GMYO
|6,39
|1,91
|108,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,00
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|-0,75
|28,24
|İhlas Gazetecilik
|4,48
|0,45
|-1,32
|İhlas Holding
|1,23
|4,24
|35,16
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|1,68
|45,15
|İndeks Bilgisayar
|16,39
|-0,49
|74,74
|Info Yatırım
|5,50
|10,00
|187,24
|İntema
|20,08
|1,01
|116,85
|Inveo Yatırım Holding
|34,98
|10,00
|354,88
|İpek Doğal Enerji
|12,02
|0,50
|55,70
|İskenderun Demir Çelik
|8,57
|0,35
|9,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)