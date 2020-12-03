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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:43:16 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım9,11-1,19389,78
Acıpayam Selüloz16,91-1,05167,79
Adel Kalemcilik21,18-0,2834,90
Adese Alışveriş Ticaret3,110,00117,74
Afyon Çimento4,470,2296,20
Ak Enerji2,18-0,91100,00
Akbank6,23-0,32-23,18
Akçansa15,22-2,7557,00
Akdeniz Yatırım Hold.6,14-1,13191,00
Akfen GMYO4,19-0,483,46
Akın Tekstil25,30-1,6383,47
Akiş GMYO3,652,2416,52
Akmerkez GMYO66,209,97195,47
Aksa10,66-0,7452,21
Aksa Enerji7,411,5195,00
Aksigorta8,013,6247,84
Aksu Enerji13,17-7,32-11,43
Alarko Carrıer242,60-3,35306,19
Alarko GMYO19,88-2,1735,26
Alarko Holding6,750,0014,90
Albaraka Türk1,710,5911,76
Alcatel Lucent Teletaş28,50-1,11136,71
Alkim Kağıt13,150,08142,63
Alkim Kimya14,332,21131,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,63-0,38541,46
Altınyunus Çeşme47,580,21376,28
Anadolu Efes22,502,935,74
Anadolu Grubu Holding22,323,8126,89
Anadolu Hayat Emek.7,94-0,3830,48
Anadolu Isuzu16,190,4333,03
Anadolu Sigorta6,98-0,4368,05
Anel Elektrik3,270,6285,49
Arçelik28,782,6438,10
ARD Bilişim Teknolojileri35,141,33
Arena Bilgisayar33,500,36359,85
Armada Bilgisayar49,42-1,75201,53
Arsan Tekstil7,030,0096,37
Artı Yatırım Holding6,58-9,99712,35
Aselsan17,830,0071,26
Ata GMYO5,648,0524,50
Atakule GMYO2,563,2333,33
Atlantis Yatırım Holding4,502,27350,00
Atlas Yat. Ort.2,016,91107,95
AvivaSA Emeklilik Hayat15,041,9712,19
Avrasya GMYO3,81-0,78152,32
Avrasya Petrol ve Tur.3,130,6471,98
Avrupa Yatırım Holding5,140,39233,77
Ayen Enerji5,703,8364,27
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,70-6,10434,25
Aygaz12,951,176,62
Bagfaş20,261,1020,45
Bak Ambalaj20,142,76176,47
Balatacılar Balatacılık8,240,49564,52
Bantaş Ambalaj6,005,26138,10
Banvit34,046,0483,31
Baştaş Başkent Çimento13,146,83407,34
Batı Çimento4,371,1632,02
Batısöke Çimento2,410,0083,97
Bayrak Taban Sanayi9,45-1,36
Bera Holding13,39-0,07247,79
Berkosan Yalıtım6,322,10130,66
Beşiktaş Futbol Yat.3,80-2,0655,10
Beyaz Filo9,992,46219,19
Bilici Yatırım6,191,64115,95
Bim Mağazalar71,102,0153,87
Birko Mensucat1,19-2,46283,87
Birlik Mensucat2,652,71132,46
Bizim Mağazaları16,613,1750,00
Borusan Mannesmann16,290,1242,27
Borusan Yat. Paz.223,40-3,46272,87
Bosch Fren Sistemleri1.360,00-2,16372,58
Bossa13,242,0064,27
Brisa18,810,05100,56
Burçelik22,181,00281,76
Burçelik Vana59,80-0,50515,86
Bursa Çimento9,04-0,88125,81
Carrefoursa107,30-4,11305,71
Casa Emtia Petrol86,609,62822,26
Ceo Event Medya7,083,6693,33
Coca Cola İçecek60,900,2560,86
Cosmos Yat. Holding8,003,23292,16
Credıtwest Faktorıng5,420,7488,19
Çelebi96,60-1,02-2,77
Çelik Halat20,18-3,63210,46
Çemaş Döküm2,500,8199,44
Çemtaş14,78-0,2081,82
Çimbeton183,10-4,14343,77
Çimentaş33,48-0,06123,20
Çimsa16,123,0077,53
Çuhadaroğlu Metal6,62-0,45107,52
Dagi Giyim8,650,46246,00
Dagi Yatırım Holding13,20-2,65484,07
Dardanel25,70-2,95578,10
Datagate Bilgisayar15,25-0,3395,26
Demısaş Döküm6,540,1587,93
Denge Holding5,900,00330,66
Deniz GMYO3,321,2257,78
Derimod9,77-0,4136,83
Derlüks Deri9,45-1,56133,58
Desa Deri8,220,3781,06
Despec Bilgisayar11,70-0,17175,94
Deva Holding23,78-1,00166,36
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,21-0,39
Diriteks Diriliş Tekstil4,13-2,36429,49
Ditaş Doğan32,700,43243,66
DO-CO501,50-0,50-11,08
Doğan Burda23,883,83293,41
Doğan Holding2,651,1547,59
Doğtaş Kelebek Mobilya2,670,7561,82
Doğusan3,54-0,5670,19
Doğuş GMYO9,35-0,74106,40
Doğuş Otomotiv27,16-3,00185,29
Döktaş Dökümcülük32,52-1,092,76
Duran Doğan Basım11,18-2,3768,14
Dyo Boya11,969,93144,08
Eczacıbaşı İlaç7,05-0,5693,12
Eczacıbaşı Yatırım20,320,40110,96
Edip Gayrimenkul3,021,34117,27
Ege Endüstri1.720,10-1,85205,76
Ege Gübre133,70-0,96171,22
Ege Profil27,886,66132,92
Ege Seramik9,402,84155,54
Egeplast18,502,7848,00
Ekiz Kimya7,98-0,131208,20
Emek Elektrik3,56-2,47123,90
Eminiş Ambalaj24,00-4,001478,95
Emlak Konut GMYO2,170,0049,90
Enerjisa Enerji10,77-1,1959,89
Enka İnşaat7,250,1429,88
Erbosan32,342,6729,46
Ereğli Demir Çelik11,620,1731,92
Ersu Gıda5,230,19152,66
Escort Teknoloji6,42-1,83361,87
Esenboğa Elektrik18,653,32
Etiler Gıda4,42-1,78278,55
Euro Kapital Yat. Ort.4,819,82199,92
Euro Trend Yat. Ort.4,32-3,57261,86
Euro Yat. Ort.5,49-4,19387,68
Euro Yatırım Holding2,95-1,0196,67
Fade Gıda6,381,59
Fenerbahçe Futbol33,84-1,05133,86
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,43-1,3362,58
F-M İzmit Piston127,30-2,23168,78
Fonet Bilgi Teknolojileri11,47-0,6949,15
Ford Otosan115,30-1,8774,39
Formet Çelik Kapı4,53-5,8251,00
Frigo Pak Gıda23,66-3,43237,74
Galatasaray Sportif4,09-0,73101,48
Garanti Bankası9,20-0,22-17,41
Garanti Faktoring10,750,66177,78
Garanti Yat. Ort.3,043,05204,98
Gedik Y. Men. Değ.10,619,95237,37
Gediz Ambalaj20,880,97208,88
Gentaş5,050,40144,91
Gersan Elektrik6,160,6593,10
Global Men. Değ.5,679,88201,60
Global Yat. Holding4,752,15-2,46
Good-Year7,62-0,3988,15
Göltaş Çimento32,884,6584,82
Gözde Girişim6,91-2,1234,44
GSD Denizcilik4,95-0,6093,36
GSD Holding2,331,7556,38
Gübre Fabrik.49,820,04451,11
Güler Yat. Holding14,301,42604,43
Halk GMYO3,289,70181,64
Hatay Tekstil13,221,6996,32
Hedef Girişim6,343,43165,68
Hektaş13,161,2364,09
HUB Girişim18,787,13100,03
Hürriyet Gzt.2,270,8999,12
ICBC Turkey Bank6,600,1525,24
İdealist Danışmanlık10,20-1,07207,23
İdealist GMYO6,391,91108,82
İhlas Ev Aletleri1,870,00-40,26
İhlas Gayrimenkul1,32-0,7528,24
İhlas Gazetecilik4,480,45-1,32
İhlas Holding1,234,2435,16
İhlas Yayın Holding1,211,6845,15
İndeks Bilgisayar16,39-0,4974,74
Info Yatırım5,5010,00187,24
İntema20,081,01116,85
Inveo Yatırım Holding34,9810,00354,88
İpek Doğal Enerji12,020,5055,70
İskenderun Demir Çelik8,570,359,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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