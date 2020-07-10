Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,36
|-4,00
|80,65
|Acıpayam Selüloz
|9,25
|-2,43
|46,48
|Adel Kalemcilik
|15,50
|-2,88
|-1,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|0,97
|45,63
|Afyon Çimento
|3,72
|-1,59
|63,28
|Ak Enerji
|1,94
|4,86
|77,98
|Akbank
|5,75
|-0,17
|-29,10
|Akçansa
|13,25
|-4,54
|36,68
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,94
|-3,92
|39,34
|Akfen GMYO
|3,75
|-3,85
|-7,41
|Akın Tekstil
|13,17
|-2,95
|-4,50
|Akiş GMYO
|3,13
|-3,10
|-0,08
|Akmerkez GMYO
|35,72
|-7,12
|59,43
|Aksa
|7,14
|-2,46
|1,95
|Aksa Enerji
|5,62
|0,72
|47,89
|Aksigorta
|7,22
|-2,17
|33,26
|Aksu Enerji
|11,01
|-3,25
|-25,96
|Alarko Carrıer
|76,10
|1,20
|26,83
|Alarko GMYO
|17,03
|-1,45
|12,17
|Alarko Holding
|5,42
|-2,69
|-8,91
|Albaraka Türk
|1,64
|-1,80
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,85
|-4,61
|56,56
|Alkim Kağıt
|10,84
|-4,49
|100,01
|Alkim Kimya
|12,20
|-2,01
|96,71
|Altınyağ
|1,22
|-0,81
|197,56
|Altınyunus Çeşme
|40,04
|-3,52
|300,80
|Anadolu Cam
|5,23
|-3,51
|22,65
|Anadolu Efes
|22,22
|-1,59
|-3,73
|Anadolu Grubu Holding
|20,52
|1,99
|16,66
|Anadolu Hayat Emek.
|8,25
|-0,24
|35,58
|Anadolu Isuzu
|13,73
|-1,51
|12,82
|Anadolu Sigorta
|6,33
|-0,63
|52,40
|Anel Elektrik
|4,76
|3,48
|48,29
|Arçelik
|19,75
|-0,40
|-5,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,06
|-2,53
|Arena Bilgisayar
|16,60
|1,90
|127,87
|Armada Bilgisayar
|23,12
|-3,67
|41,06
|Arsan Tekstil
|5,14
|-4,10
|43,58
|Artı Yatırım Holding
|1,99
|-1,00
|145,68
|Aselsan
|31,78
|-0,13
|51,77
|Ata GMYO
|3,48
|-1,42
|-23,18
|Atakule GMYO
|2,17
|-1,81
|13,02
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|-2,84
|18,75
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,86
|-1,00
|10,85
|Avrasya GMYO
|2,49
|5,96
|64,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,00
|-0,50
|9,89
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,90
|-0,02
|12,68
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|-3,51
|7,14
|Ayen Enerji
|6,40
|1,59
|84,44
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,00
|-8,05
|82,65
|Aygaz
|11,39
|-2,57
|-6,22
|Bagfaş
|16,55
|-3,22
|-1,61
|Bak Ambalaj
|8,88
|-3,37
|20,82
|Balatacılar Balatacılık
|2,02
|-5,16
|62,90
|Bantaş Ambalaj
|3,79
|-3,32
|50,40
|Banvit
|24,38
|0,00
|31,29
|Baştaş Başkent Çimento
|4,25
|-3,19
|64,09
|Batı Çimento
|3,37
|-3,44
|1,81
|Batısöke Çimento
|1,60
|-1,84
|22,14
|Bayrak Taban Sanayi
|7,38
|-5,99
|Bera Holding
|5,32
|0,57
|38,18
|Berkosan Yalıtım
|4,15
|-5,68
|51,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,19
|-7,54
|30,20
|Beyaz Filo
|3,80
|-2,56
|21,41
|Bilici Yatırım
|7,80
|-4,88
|81,41
|Bim Mağazalar
|68,15
|-1,09
|47,48
|Birko Mensucat
|0,47
|0,00
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,59
|-4,22
|39,47
|Bizim Mağazaları
|19,45
|0,36
|74,13
|Bomonti Elektrik
|5,63
|0,00
|339,84
|Borusan Mannesmann
|11,77
|1,90
|2,79
|Borusan Yat. Paz.
|78,80
|9,83
|31,52
|Bosch Fren Sistemleri
|376,80
|9,98
|30,93
|Bossa
|9,48
|-3,85
|17,62
|Brisa
|12,30
|1,07
|31,14
|Burçelik
|10,98
|3,29
|88,98
|Burçelik Vana
|28,62
|9,99
|194,75
|Bursa Çimento
|4,41
|-3,71
|10,16
|Carrefoursa
|7,22
|-1,10
|53,29
|Casa Emtia Petrol
|20,50
|-4,21
|118,32
|Ceo Event Medya
|4,07
|1,50
|11,13
|Coca Cola İçecek
|44,58
|-4,09
|17,75
|Cosmos Yat. Holding
|2,77
|0,00
|35,78
|Credıtwest Faktorıng
|4,53
|4,14
|57,29
|Çelebi
|76,00
|1,81
|-25,56
|Çelik Halat
|10,79
|-5,02
|66,00
|Çemaş Döküm
|1,59
|1,92
|26,84
|Çemtaş
|8,25
|-2,71
|1,49
|Çimbeton
|58,95
|-2,88
|42,87
|Çimentaş
|22,96
|-2,30
|53,07
|Çimsa
|10,44
|-1,97
|14,98
|Çuhadaroğlu Metal
|3,70
|-2,63
|15,99
|Dagi Giyim
|6,32
|8,22
|152,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,30
|2,96
|223,01
|Dardanel
|11,50
|-3,04
|203,43
|Datagate Bilgisayar
|8,98
|-5,07
|14,98
|Demısaş Döküm
|5,95
|0,00
|70,98
|Denge Holding
|1,67
|9,87
|21,90
|Deniz GMYO
|5,39
|-4,09
|6,73
|Denizli Cam
|8,07
|-4,83
|-3,24
|Derimod
|6,68
|-4,43
|-6,44
|Derlüks Deri
|6,47
|-6,23
|59,92
|Desa Deri
|4,95
|-0,60
|9,03
|Despec Bilgisayar
|7,46
|-3,87
|75,94
|Deva Holding
|19,20
|-2,78
|115,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,22
|-2,40
|56,41
|Ditaş Doğan
|24,78
|4,56
|160,43
|DO-CO
|327,00
|-1,24
|-42,02
|Doğan Burda
|16,16
|0,00
|166,23
|Doğan Holding
|2,20
|-3,51
|22,53
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,44
|-0,41
|47,88
|Doğusan
|3,00
|3,45
|44,23
|Doğuş GMYO
|5,60
|-5,08
|23,62
|Doğuş Otomotiv
|15,08
|-1,95
|58,40
|Döktaş Dökümcülük
|24,10
|-1,71
|-23,84
|Duran Doğan Basım
|16,23
|-2,46
|15,60
|Dyo Boya
|6,44
|-2,87
|31,43
|Eczacıbaşı İlaç
|6,23
|-2,66
|70,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,58
|-2,08
|51,36
|Edip Gayrimenkul
|2,31
|-4,94
|66,19
|Ege Endüstri
|639,40
|-0,87
|13,66
|Ege Gübre
|83,80
|0,24
|68,27
|Ege Profil
|14,44
|-1,63
|20,63
|Ege Seramik
|5,09
|-2,68
|38,37
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|-2,34
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,14
|-8,06
|192,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,80
|-5,88
|300,00
|Egeplast
|16,60
|-1,78
|32,80
|Ekiz Kimya
|10,23
|-0,58
|1577,05
|Emek Elektrik
|2,73
|3,41
|71,70
|Eminiş Ambalaj
|3,65
|-2,41
|140,13
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|0,00
|47,95
|Enerjisa Enerji
|8,61
|0,00
|27,82
|Enka İnşaat
|5,97
|-1,32
|6,95
|Erbosan
|21,34
|-3,70
|-14,57
|Ereğli Demir Çelik
|8,60
|-0,92
|-4,87
|Ersu Gıda
|4,23
|-3,64
|104,35
|Escort Teknoloji
|3,62
|-4,99
|160,43
|Etiler Gıda
|2,80
|-0,36
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,92
|-3,03
|19,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,73
|-3,35
|44,91
|Euro Yat. Ort.
|1,73
|1,17
|53,68
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|-1,70
|15,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,30
|-3,53
|-15,00
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,13
|-4,40
|-9,63
|F-M İzmit Piston
|53,90
|0,84
|13,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,40
|2,87
|35,24
|Ford Otosan
|73,00
|-1,02
|10,41
|Formet Çelik Kapı
|2,90
|-4,29
|-3,33
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|0,00
|38,89
|Galatasaray Sportif
|2,66
|-0,37
|31,03
|Garanti Bankası
|7,81
|-1,26
|-29,89
|Garanti Faktoring
|4,99
|-6,38
|28,94
|Garanti Yat. Ort.
|1,95
|-3,94
|80,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,12
|-1,62
|189,99
|Gedik Yatırım Holding
|21,84
|-2,76
|184,01
|Gediz Ambalaj
|10,75
|-4,87
|59,02
|Gentaş
|2,79
|-0,71
|35,30
|Gersan Elektrik
|5,07
|-4,88
|58,93
|Global Men. Değ.
|4,73
|-4,25
|151,60
|Global Yat. Holding
|4,08
|-0,97
|-16,22
|Good-Year
|5,35
|-3,43
|32,10
|Göltaş Çimento
|18,76
|-1,32
|5,45
|Gözde Girişim
|4,70
|-1,88
|-8,56
|GSD Denizcilik
|3,90
|-4,88
|52,34
|GSD Holding
|2,07
|-3,27
|38,93
|Gübre Fabrik.
|26,62
|0,23
|194,47
|Güler Yat. Holding
|14,59
|9,53
|618,72
|Güneş Sigorta
|4,15
|-3,49
|90,37
|Halk GMYO
|2,23
|-2,19
|83,19
|Halk Sigorta
|3,72
|5,98
|87,88
|Hatay Tekstil
|9,25
|-5,61
|37,36
|Hedef Girişim
|2,87
|-2,05
|9,96
|Hektaş
|13,60
|-1,81
|69,58
|HUB Girişim
|19,70
|-1,50
|109,83
|Hürriyet Gzt.
|1,40
|-2,78
|22,81
|ICBC Turkey Bank
|5,38
|-0,55
|2,09
|İdealist Danışmanlık
|3,86
|-2,03
|16,27
|İdealist GMYO
|4,07
|-6,44
|33,01
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|-1,38
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,65
|-1,79
|37,50
|İhlas Gazetecilik
|3,89
|-2,75
|-42,88
|İhlas Holding
|0,84
|-3,45
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-2,59
|10,78
|İndeks Bilgisayar
|10,54
|-3,30
|12,37
|Info Yatırım
|5,10
|-0,20
|4,88
|İntema
|12,36
|0,41
|33,48
|İpek Doğal Enerji
|13,95
|2,57
|80,70
|İskenderun Demir Çelik
|7,19
|-1,24
|-10,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)