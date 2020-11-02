Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,66
|5,13
|473,12
|Acıpayam Selüloz
|14,91
|9,96
|136,12
|Adel Kalemcilik
|18,32
|-1,77
|16,69
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,64
|-0,38
|84,84
|Afyon Çimento
|4,20
|0,24
|84,35
|Ak Enerji
|2,22
|2,30
|103,67
|Akbank
|4,82
|1,05
|-40,57
|Akçansa
|12,47
|-0,40
|28,63
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,16
|-2,84
|191,94
|Akfen GMYO
|3,90
|0,78
|-3,70
|Akın Tekstil
|18,45
|0,49
|33,79
|Akiş GMYO
|4,04
|1,76
|28,97
|Akmerkez GMYO
|63,30
|-2,76
|182,53
|Aksa
|8,45
|4,71
|20,66
|Aksa Enerji
|6,16
|-0,16
|62,11
|Aksigorta
|7,13
|1,57
|31,60
|Aksu Enerji
|11,89
|-0,75
|-20,04
|Alarko Carrıer
|132,00
|-2,22
|121,01
|Alarko GMYO
|16,69
|1,40
|13,55
|Alarko Holding
|6,20
|0,16
|5,54
|Albaraka Türk
|1,61
|-0,62
|5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,84
|0,00
|147,84
|Alkim Kağıt
|13,58
|5,27
|150,56
|Alkim Kimya
|14,00
|1,45
|125,73
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,58
|8,40
|529,27
|Altınyunus Çeşme
|45,98
|0,48
|360,26
|Anadolu Efes
|19,97
|2,78
|-6,15
|Anadolu Grubu Holding
|17,50
|0,98
|-0,51
|Anadolu Hayat Emek.
|8,24
|2,11
|35,41
|Anadolu Isuzu
|15,28
|3,24
|25,55
|Anadolu Sigorta
|6,54
|-1,65
|57,46
|Anel Elektrik
|3,32
|-1,78
|88,33
|Arçelik
|26,30
|-2,16
|26,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,02
|-3,90
|Arena Bilgisayar
|36,52
|2,07
|401,30
|Armada Bilgisayar
|53,20
|0,00
|224,59
|Arsan Tekstil
|5,52
|2,79
|54,19
|Artı Yatırım Holding
|6,57
|-10,00
|711,11
|Aselsan
|17,63
|5,25
|69,34
|Ata GMYO
|3,80
|-0,52
|-16,11
|Atakule GMYO
|2,29
|1,78
|19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|5,48
|-9,87
|448,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|0,00
|72,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,94
|0,23
|-3,47
|Avrasya GMYO
|2,90
|1,05
|92,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,66
|-1,12
|46,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,10
|0,01
|12,85
|Avrupa Yatırım Holding
|5,08
|0,00
|229,87
|Ayen Enerji
|5,43
|1,50
|56,48
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,16
|9,72
|363,93
|Aygaz
|10,55
|-0,09
|-13,14
|Bagfaş
|16,21
|0,00
|-3,63
|Bak Ambalaj
|17,33
|1,40
|137,90
|Balatacılar Balatacılık
|6,90
|9,87
|456,45
|Bantaş Ambalaj
|5,17
|-0,96
|105,16
|Banvit
|25,02
|-3,92
|34,73
|Baştaş Başkent Çimento
|8,00
|0,00
|208,88
|Batı Çimento
|4,00
|-5,66
|20,85
|Batısöke Çimento
|2,17
|-5,24
|65,65
|Bayrak Taban Sanayi
|7,96
|-0,87
|Bera Holding
|9,23
|2,56
|139,74
|Berkosan Yalıtım
|5,98
|-2,45
|118,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,91
|-0,34
|18,78
|Beyaz Filo
|10,97
|9,92
|250,50
|Bilici Yatırım
|5,66
|0,71
|97,46
|Bim Mağazalar
|67,20
|0,60
|45,43
|Birko Mensucat
|1,50
|9,49
|383,87
|Birlik Mensucat
|2,79
|1,82
|144,74
|Bizim Mağazaları
|14,52
|0,83
|31,13
|Bomonti Elektrik
|12,70
|4,10
|892,19
|Borusan Mannesmann
|14,08
|3,38
|22,97
|Borusan Yat. Paz.
|160,00
|2,56
|167,05
|Bosch Fren Sistemleri
|890,60
|3,92
|209,47
|Bossa
|13,25
|2,16
|64,39
|Brisa
|16,33
|9,97
|74,11
|Burçelik
|22,72
|-8,90
|291,05
|Burçelik Vana
|71,55
|-10,00
|636,87
|Bursa Çimento
|6,48
|1,09
|61,86
|Carrefoursa
|23,30
|1,30
|394,69
|Casa Emtia Petrol
|39,92
|9,97
|325,13
|Ceo Event Medya
|6,73
|9,97
|83,77
|Coca Cola İçecek
|46,24
|2,98
|22,14
|Cosmos Yat. Holding
|6,00
|-5,36
|194,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,84
|0,62
|68,06
|Çelebi
|71,30
|2,59
|-28,23
|Çelik Halat
|15,22
|-0,20
|134,15
|Çemaş Döküm
|1,99
|-2,93
|58,75
|Çemtaş
|13,41
|0,07
|64,97
|Çimbeton
|126,80
|0,88
|207,32
|Çimentaş
|31,50
|-4,37
|110,00
|Çimsa
|12,65
|1,69
|39,32
|Çuhadaroğlu Metal
|6,89
|9,89
|115,99
|Dagi Giyim
|9,88
|2,07
|295,20
|Dagi Yatırım Holding
|16,66
|9,97
|637,17
|Dardanel
|25,98
|4,76
|585,49
|Datagate Bilgisayar
|15,54
|1,90
|98,98
|Demısaş Döküm
|5,53
|-0,36
|58,91
|Denge Holding
|4,75
|-5,00
|246,72
|Deniz GMYO
|3,27
|0,31
|55,41
|Derimod
|10,21
|2,10
|43,00
|Derlüks Deri
|8,74
|5,94
|116,03
|Desa Deri
|6,68
|2,77
|47,14
|Despec Bilgisayar
|12,21
|0,74
|187,97
|Deva Holding
|22,44
|4,37
|151,35
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,23
|-1,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,64
|10,00
|238,46
|Ditaş Doğan
|28,04
|-1,89
|194,69
|DO-CO
|300,20
|2,74
|-46,77
|Doğan Burda
|21,00
|-4,55
|245,96
|Doğan Holding
|2,44
|0,41
|35,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,56
|1,59
|55,15
|Doğusan
|3,50
|-1,13
|68,27
|Doğuş GMYO
|8,69
|-0,34
|91,83
|Doğuş Otomotiv
|17,38
|2,84
|82,56
|Döktaş Dökümcülük
|31,46
|0,83
|-0,59
|Duran Doğan Basım
|20,86
|0,38
|48,58
|Dyo Boya
|11,53
|-5,49
|135,31
|Eczacıbaşı İlaç
|7,20
|9,59
|97,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,60
|5,03
|93,10
|Edip Gayrimenkul
|2,99
|1,70
|115,11
|Ege Endüstri
|1.010,90
|10,00
|79,70
|Ege Gübre
|120,50
|1,86
|144,44
|Ege Profil
|21,00
|-0,85
|75,44
|Ege Seramik
|7,28
|-0,95
|97,91
|Egeplast
|18,94
|-0,16
|51,52
|Ekiz Kimya
|8,60
|-4,44
|1309,84
|Emek Elektrik
|3,35
|-6,42
|110,69
|Eminiş Ambalaj
|19,50
|-9,97
|1182,89
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,16
|20,19
|Enerjisa Enerji
|9,42
|4,78
|39,85
|Enka İnşaat
|7,20
|-0,14
|28,99
|Erbosan
|26,04
|0,00
|4,24
|Ereğli Demir Çelik
|9,90
|3,88
|12,39
|Ersu Gıda
|5,11
|-1,54
|146,86
|Escort Teknoloji
|5,97
|1,19
|329,50
|Esenboğa Elektrik
|17,49
|-4,22
|Etiler Gıda
|3,73
|1,08
|219,46
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,63
|10,00
|126,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,22
|9,89
|337,25
|Euro Yat. Ort.
|9,65
|9,91
|757,21
|Euro Yatırım Holding
|2,57
|-0,39
|71,33
|Fade Gıda
|5,87
|-0,51
|Fenerbahçe Futbol
|35,68
|2,71
|146,58
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.158,80
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,76
|1,35
|47,92
|F-M İzmit Piston
|111,50
|2,29
|135,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,12
|-0,45
|44,60
|Ford Otosan
|112,00
|3,70
|69,40
|Formet Çelik Kapı
|5,24
|-9,97
|74,67
|Frigo Pak Gıda
|19,46
|-1,92
|177,79
|Galatasaray Sportif
|3,40
|0,29
|67,49
|Garanti Bankası
|6,61
|0,15
|-40,66
|Garanti Faktoring
|10,35
|-0,29
|167,44
|Garanti Yat. Ort.
|2,95
|-5,45
|195,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,44
|0,75
|200,16
|Gediz Ambalaj
|16,43
|0,61
|143,05
|Gentaş
|3,94
|1,03
|91,08
|Gersan Elektrik
|6,16
|0,82
|93,10
|Global Men. Değ.
|4,91
|8,39
|161,17
|Global Yat. Holding
|4,77
|-9,83
|-2,05
|Good-Year
|6,51
|7,60
|60,74
|Göltaş Çimento
|22,36
|-1,84
|25,69
|Gözde Girişim
|5,81
|4,68
|13,04
|GSD Denizcilik
|4,72
|1,29
|84,37
|GSD Holding
|2,10
|0,00
|40,94
|Gübre Fabrik.
|33,42
|0,24
|269,69
|Güler Yat. Holding
|15,00
|-2,47
|638,92
|Halk GMYO
|2,30
|0,88
|97,49
|Hatay Tekstil
|11,92
|4,38
|77,01
|Hedef Girişim
|6,11
|-1,29
|156,05
|Hektaş
|12,33
|1,48
|53,74
|HUB Girişim
|16,55
|1,29
|76,28
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|1,44
|85,96
|ICBC Turkey Bank
|6,83
|-0,15
|29,60
|İdealist Danışmanlık
|9,33
|-4,80
|181,02
|İdealist GMYO
|6,50
|4,50
|112,42
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|2,84
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|3,31
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,61
|4,06
|1,54
|İhlas Holding
|1,10
|3,77
|20,88
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|4,42
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|16,38
|0,68
|74,63
|Info Yatırım
|11,03
|-3,16
|126,83
|İntema
|18,61
|2,82
|100,97
|Inveo Yatırım Holding
|29,12
|9,97
|278,67
|İpek Doğal Enerji
|10,90
|0,93
|41,19
|İskenderun Demir Çelik
|7,61
|2,56
|-2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)