Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,02
|9,99
|438,71
|Acıpayam Selüloz
|18,00
|-4,26
|185,05
|Adel Kalemcilik
|23,40
|3,17
|49,04
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,56
|9,87
|79,23
|Afyon Çimento
|4,55
|2,48
|99,71
|Ak Enerji
|2,43
|7,05
|122,94
|Akbank
|5,19
|0,78
|-36,00
|Akçansa
|14,04
|0,29
|44,83
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,65
|9,92
|215,17
|Akfen GMYO
|4,15
|0,97
|2,47
|Akın Tekstil
|21,70
|-0,64
|57,36
|Akiş GMYO
|3,59
|4,97
|14,61
|Akmerkez GMYO
|78,50
|9,94
|250,37
|Aksa
|7,96
|-1,00
|13,66
|Aksa Enerji
|6,79
|2,57
|78,68
|Aksigorta
|7,91
|0,51
|46,00
|Aksu Enerji
|12,59
|7,70
|-15,33
|Alarko Carrıer
|133,60
|-4,57
|123,69
|Alarko GMYO
|18,31
|4,75
|24,57
|Alarko Holding
|6,10
|0,83
|2,52
|Albaraka Türk
|1,58
|1,28
|3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,18
|0,53
|150,66
|Alkim Kağıt
|13,48
|0,30
|148,72
|Alkim Kimya
|14,02
|1,45
|126,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,53
|10,00
|517,07
|Altınyunus Çeşme
|59,50
|-8,74
|495,60
|Anadolu Efes
|22,10
|0,00
|3,86
|Anadolu Grubu Holding
|19,60
|1,34
|11,43
|Anadolu Hayat Emek.
|7,98
|0,88
|31,14
|Anadolu Isuzu
|16,54
|3,76
|35,91
|Anadolu Sigorta
|6,85
|-0,44
|64,92
|Anel Elektrik
|6,30
|2,11
|96,55
|Arçelik
|26,16
|4,64
|25,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,54
|5,57
|Arena Bilgisayar
|39,16
|-1,11
|437,54
|Armada Bilgisayar
|59,85
|-1,89
|265,16
|Arsan Tekstil
|6,27
|0,48
|75,14
|Artı Yatırım Holding
|16,02
|-9,95
|1877,78
|Aselsan
|18,05
|-0,33
|72,91
|Ata GMYO
|3,93
|3,69
|-13,25
|Atakule GMYO
|2,70
|3,45
|40,63
|Atlantis Yatırım Holding
|4,84
|10,00
|384,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|0,62
|67,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,43
|0,42
|7,64
|Avrasya GMYO
|2,91
|9,81
|92,72
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,42
|9,97
|87,91
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,40
|0,00
|12,64
|Avrupa Yatırım Holding
|4,04
|5,48
|162,34
|Ayen Enerji
|6,66
|1,52
|91,93
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,10
|6,86
|269,86
|Aygaz
|12,54
|4,41
|3,24
|Bagfaş
|18,60
|0,54
|10,58
|Bak Ambalaj
|17,15
|-1,44
|135,43
|Balatacılar Balatacılık
|13,23
|-10,00
|966,94
|Bantaş Ambalaj
|4,78
|9,89
|89,68
|Banvit
|25,60
|-0,62
|37,86
|Baştaş Başkent Çimento
|11,70
|9,96
|351,74
|Batı Çimento
|4,13
|-0,24
|24,77
|Batısöke Çimento
|2,21
|3,76
|68,70
|Bayrak Taban Sanayi
|8,85
|6,37
|Bera Holding
|10,02
|0,40
|160,26
|Berkosan Yalıtım
|5,85
|3,17
|113,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,41
|-0,87
|39,18
|Beyaz Filo
|13,67
|9,98
|336,77
|Bilici Yatırım
|5,73
|-1,55
|99,90
|Bim Mağazalar
|70,00
|0,00
|51,49
|Birko Mensucat
|1,39
|9,45
|348,39
|Birlik Mensucat
|2,62
|5,65
|129,82
|Bizim Mağazaları
|16,23
|0,87
|46,57
|Bomonti Elektrik
|13,20
|10,00
|931,25
|Borusan Mannesmann
|15,63
|-0,76
|36,51
|Borusan Yat. Paz.
|159,00
|-5,24
|165,38
|Bosch Fren Sistemleri
|838,10
|0,49
|191,23
|Bossa
|12,75
|0,95
|58,19
|Brisa
|14,99
|8,70
|59,83
|Burçelik
|21,50
|0,28
|270,05
|Burçelik Vana
|54,00
|0,65
|456,13
|Bursa Çimento
|6,91
|2,37
|72,60
|Carrefoursa
|25,70
|-2,06
|445,65
|Casa Emtia Petrol
|28,66
|-4,47
|205,22
|Ceo Event Medya
|6,12
|9,87
|67,11
|Coca Cola İçecek
|46,60
|-2,43
|23,09
|Cosmos Yat. Holding
|11,02
|-9,97
|440,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,32
|1,53
|84,72
|Çelebi
|83,80
|6,35
|-15,65
|Çelik Halat
|12,70
|1,28
|95,38
|Çemaş Döküm
|2,05
|9,63
|63,54
|Çemtaş
|14,28
|0,21
|75,67
|Çimbeton
|141,70
|9,93
|243,43
|Çimentaş
|35,08
|8,27
|133,87
|Çimsa
|13,49
|0,30
|48,57
|Çuhadaroğlu Metal
|5,82
|0,69
|82,45
|Dagi Giyim
|13,43
|9,99
|437,20
|Dagi Yatırım Holding
|12,10
|10,00
|435,40
|Dardanel
|26,90
|4,51
|609,76
|Datagate Bilgisayar
|15,35
|4,71
|96,54
|Demısaş Döküm
|6,51
|3,01
|87,07
|Denge Holding
|5,40
|-10,00
|294,16
|Deniz GMYO
|3,45
|2,07
|63,96
|Derimod
|10,99
|1,20
|53,92
|Derlüks Deri
|8,85
|9,94
|118,75
|Desa Deri
|6,94
|3,12
|52,86
|Despec Bilgisayar
|12,98
|9,08
|206,13
|Deva Holding
|20,10
|1,67
|125,14
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,49
|-3,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,49
|-9,78
|219,23
|Ditaş Doğan
|32,20
|-0,31
|238,41
|DO-CO
|330,10
|0,92
|-41,47
|Doğan Burda
|23,86
|-9,96
|293,08
|Doğan Holding
|2,46
|0,41
|37,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,71
|3,44
|64,24
|Doğusan
|3,82
|1,33
|83,65
|Doğuş GMYO
|9,92
|0,81
|118,98
|Doğuş Otomotiv
|17,19
|9,98
|80,57
|Döktaş Dökümcülük
|33,60
|6,53
|6,18
|Duran Doğan Basım
|22,76
|0,18
|62,11
|Dyo Boya
|15,97
|9,99
|225,92
|Eczacıbaşı İlaç
|6,75
|0,30
|84,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,58
|1,48
|113,65
|Edip Gayrimenkul
|3,25
|1,56
|133,81
|Ege Endüstri
|772,40
|2,85
|37,30
|Ege Gübre
|124,00
|1,64
|151,54
|Ege Profil
|25,74
|-4,31
|115,04
|Ege Seramik
|7,08
|0,00
|92,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,87
|10,00
|484,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,78
|9,88
|356,41
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,14
|9,62
|470,00
|Egeplast
|19,00
|-4,43
|52,00
|Ekiz Kimya
|9,47
|0,74
|1452,46
|Emek Elektrik
|3,69
|1,65
|132,08
|Eminiş Ambalaj
|57,20
|-9,99
|3663,16
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|2,22
|27,10
|Enerjisa Enerji
|9,26
|-0,64
|37,47
|Enka İnşaat
|7,00
|-2,10
|25,40
|Erbosan
|28,44
|2,45
|13,85
|Ereğli Demir Çelik
|9,68
|-0,21
|9,89
|Ersu Gıda
|5,92
|9,83
|185,99
|Escort Teknoloji
|6,86
|6,19
|393,53
|Esenboğa Elektrik
|10,28
|9,95
|Etiler Gıda
|3,62
|-9,95
|210,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,79
|9,84
|73,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,81
|9,80
|219,14
|Euro Yat. Ort.
|2,57
|9,83
|128,29
|Euro Yatırım Holding
|2,88
|3,23
|92,00
|Fade Gıda
|6,89
|3,45
|Fenerbahçe Futbol
|36,90
|0,76
|155,01
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.156,70
|-0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,27
|10,00
|37,20
|F-M İzmit Piston
|121,80
|-0,49
|157,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,40
|3,24
|74,25
|Ford Otosan
|88,35
|2,61
|33,63
|Formet Çelik Kapı
|5,60
|-1,75
|86,67
|Frigo Pak Gıda
|21,46
|-0,19
|206,33
|Galatasaray Sportif
|4,09
|-1,92
|101,48
|Garanti Bankası
|7,14
|0,56
|-35,91
|Garanti Faktoring
|10,89
|0,37
|181,40
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|3,31
|150,80
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,08
|-1,30
|188,72
|Gediz Ambalaj
|17,91
|-1,21
|164,94
|Gentaş
|3,39
|4,63
|64,40
|Gersan Elektrik
|7,02
|0,72
|120,06
|Global Men. Değ.
|4,76
|1,93
|153,19
|Global Yat. Holding
|5,78
|9,47
|18,69
|Good-Year
|6,03
|3,97
|48,89
|Göltaş Çimento
|27,70
|8,71
|55,71
|Gözde Girişim
|6,75
|9,93
|31,32
|GSD Denizcilik
|5,06
|2,64
|97,66
|GSD Holding
|2,41
|4,33
|61,74
|Gübre Fabrik.
|34,10
|0,53
|277,21
|Güler Yat. Holding
|13,66
|-2,43
|572,91
|Halk GMYO
|2,56
|1,59
|119,81
|Hatay Tekstil
|13,75
|1,03
|104,19
|Hedef Girişim
|5,92
|6,67
|148,08
|Hektaş
|13,16
|0,23
|64,09
|HUB Girişim
|17,94
|1,01
|91,08
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|2,30
|94,74
|ICBC Turkey Bank
|6,99
|2,79
|32,64
|İdealist Danışmanlık
|12,82
|9,95
|286,14
|İdealist GMYO
|8,87
|0,45
|189,87
|İhlas Ev Aletleri
|2,23
|3,24
|-28,75
|İhlas Gayrimenkul
|1,62
|3,85
|35,00
|İhlas Gazetecilik
|8,30
|9,93
|82,82
|İhlas Holding
|1,20
|6,19
|31,87
|İhlas Yayın Holding
|1,43
|9,16
|71,54
|İndeks Bilgisayar
|17,53
|2,69
|86,89
|Info Yatırım
|11,70
|4,09
|140,61
|İntema
|21,80
|8,03
|135,42
|Inveo Yatırım Holding
|31,70
|1,08
|312,22
|İpek Doğal Enerji
|13,05
|2,84
|69,04
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|1,06
|-1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)