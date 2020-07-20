Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,69
|3,07
|98,39
|Acıpayam Selüloz
|10,20
|2,72
|61,53
|Adel Kalemcilik
|16,70
|0,72
|6,37
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,51
|9,61
|75,73
|Afyon Çimento
|4,32
|6,40
|89,62
|Ak Enerji
|1,98
|-1,00
|81,65
|Akbank
|5,81
|-0,17
|-28,36
|Akçansa
|13,54
|-0,66
|39,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,27
|9,77
|102,37
|Akfen GMYO
|3,90
|1,56
|-3,70
|Akın Tekstil
|14,31
|1,78
|3,77
|Akiş GMYO
|3,44
|-1,15
|9,82
|Akmerkez GMYO
|35,64
|2,71
|59,07
|Aksa
|7,71
|2,12
|10,09
|Aksa Enerji
|5,81
|-1,02
|52,89
|Aksigorta
|7,89
|-0,63
|45,63
|Aksu Enerji
|11,34
|-0,53
|-23,74
|Alarko Carrıer
|83,70
|2,20
|39,50
|Alarko GMYO
|19,75
|4,55
|30,09
|Alarko Holding
|5,76
|1,95
|-3,19
|Albaraka Türk
|1,79
|1,13
|16,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,24
|1,20
|68,11
|Alkim Kağıt
|11,66
|-0,68
|115,14
|Alkim Kimya
|12,82
|0,16
|106,71
|Altınyağ
|1,31
|2,34
|219,51
|Altınyunus Çeşme
|40,10
|3,24
|301,40
|Anadolu Cam
|5,49
|1,29
|28,75
|Anadolu Efes
|20,58
|-0,96
|-3,28
|Anadolu Grubu Holding
|20,98
|-1,22
|19,27
|Anadolu Hayat Emek.
|8,89
|-0,89
|46,09
|Anadolu Isuzu
|16,24
|-8,51
|33,44
|Anadolu Sigorta
|6,50
|0,46
|56,49
|Anel Elektrik
|5,14
|-1,72
|60,12
|Arçelik
|21,06
|-1,03
|1,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,88
|-0,06
|Arena Bilgisayar
|18,89
|9,95
|159,30
|Armada Bilgisayar
|24,90
|4,01
|51,92
|Arsan Tekstil
|5,46
|0,92
|52,51
|Artı Yatırım Holding
|1,95
|0,00
|140,74
|Aselsan
|33,14
|1,78
|58,73
|Ata GMYO
|3,59
|0,28
|-20,75
|Atakule GMYO
|2,52
|-0,40
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|-2,44
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|0,00
|25,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,15
|-0,85
|13,01
|Avrasya GMYO
|2,58
|0,00
|70,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,25
|8,17
|23,63
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,60
|0,01
|12,73
|Avrupa Yatırım Holding
|1,73
|-2,26
|12,34
|Ayen Enerji
|5,52
|-8,00
|59,08
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,50
|-8,72
|105,48
|Aygaz
|11,91
|1,79
|-1,94
|Bagfaş
|18,27
|1,16
|8,62
|Bak Ambalaj
|9,75
|0,72
|32,65
|Balatacılar Balatacılık
|2,04
|-2,86
|64,52
|Bantaş Ambalaj
|4,15
|0,24
|64,68
|Banvit
|25,00
|0,73
|34,63
|Baştaş Başkent Çimento
|4,35
|-0,46
|67,95
|Batı Çimento
|4,19
|7,44
|26,59
|Batısöke Çimento
|1,86
|2,20
|41,98
|Bayrak Taban Sanayi
|7,20
|-1,37
|Bera Holding
|7,93
|9,99
|105,97
|Berkosan Yalıtım
|4,54
|2,71
|65,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,52
|-4,91
|2,86
|Beyaz Filo
|4,02
|1,52
|28,44
|Bilici Yatırım
|8,24
|0,00
|91,64
|Bim Mağazalar
|71,60
|1,06
|54,95
|Birko Mensucat
|0,51
|8,51
|64,52
|Birlik Mensucat
|1,88
|0,53
|64,91
|Bizim Mağazaları
|19,78
|-1,49
|77,08
|Bomonti Elektrik
|5,84
|0,00
|356,25
|Borusan Mannesmann
|13,03
|0,70
|13,80
|Borusan Yat. Paz.
|81,00
|-0,18
|35,19
|Bosch Fren Sistemleri
|606,50
|9,99
|110,75
|Bossa
|10,12
|1,00
|25,56
|Brisa
|12,56
|-0,55
|33,92
|Burçelik
|14,66
|9,98
|152,32
|Burçelik Vana
|40,18
|9,96
|313,80
|Bursa Çimento
|5,22
|9,89
|30,39
|Carrefoursa
|7,38
|-0,27
|56,69
|Casa Emtia Petrol
|23,00
|7,98
|144,94
|Ceo Event Medya
|4,44
|-0,89
|21,24
|Coca Cola İçecek
|48,00
|3,14
|26,78
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|0,00
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,45
|4,71
|54,51
|Çelebi
|77,30
|-2,40
|-24,29
|Çelik Halat
|13,98
|-4,90
|115,08
|Çemaş Döküm
|1,80
|4,65
|43,60
|Çemtaş
|9,92
|9,98
|22,03
|Çimbeton
|72,15
|9,98
|74,87
|Çimentaş
|27,84
|9,95
|85,60
|Çimsa
|11,12
|1,55
|22,47
|Çuhadaroğlu Metal
|4,22
|0,48
|32,29
|Dagi Giyim
|6,65
|-2,06
|166,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,68
|-4,83
|239,82
|Dardanel
|11,81
|2,25
|211,61
|Datagate Bilgisayar
|10,15
|1,91
|29,96
|Demısaş Döküm
|5,90
|-4,22
|69,54
|Denge Holding
|2,13
|9,79
|55,47
|Deniz GMYO
|6,40
|8,84
|26,73
|Denizli Cam
|8,18
|0,25
|-1,92
|Derimod
|7,10
|2,90
|-0,56
|Derlüks Deri
|7,60
|4,25
|87,85
|Desa Deri
|5,71
|1,96
|25,77
|Despec Bilgisayar
|8,36
|1,95
|97,17
|Deva Holding
|20,98
|3,76
|135,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,33
|4,72
|70,51
|Ditaş Doğan
|30,10
|-7,89
|216,34
|DO-CO
|343,30
|-1,72
|-39,13
|Doğan Burda
|22,40
|0,63
|269,03
|Doğan Holding
|2,19
|-1,35
|21,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,95
|3,15
|78,79
|Doğusan
|3,06
|-0,97
|47,12
|Doğuş GMYO
|6,24
|0,97
|37,75
|Doğuş Otomotiv
|16,40
|-3,24
|72,27
|Döktaş Dökümcülük
|25,84
|0,23
|-18,35
|Duran Doğan Basım
|18,62
|-0,69
|32,62
|Dyo Boya
|6,66
|-1,48
|35,92
|Eczacıbaşı İlaç
|6,59
|3,13
|80,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|16,25
|7,69
|68,70
|Edip Gayrimenkul
|2,97
|5,69
|113,67
|Ege Endüstri
|699,50
|1,38
|24,34
|Ege Gübre
|94,45
|0,16
|89,66
|Ege Profil
|14,82
|1,16
|23,81
|Ege Seramik
|5,69
|0,35
|54,68
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,11
|-5,13
|246,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,08
|-1,82
|176,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,76
|-2,56
|280,00
|Egeplast
|15,86
|-0,88
|26,88
|Ekiz Kimya
|8,70
|0,12
|1326,23
|Emek Elektrik
|2,94
|5,38
|84,91
|Eminiş Ambalaj
|3,75
|-4,34
|146,71
|Emlak Konut GMYO
|2,30
|0,44
|57,53
|Enerjisa Enerji
|8,72
|-0,46
|29,45
|Enka İnşaat
|6,75
|6,97
|20,93
|Erbosan
|24,04
|1,09
|-3,76
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|-1,26
|-2,48
|Ersu Gıda
|4,44
|0,23
|114,49
|Escort Teknoloji
|3,86
|2,12
|177,70
|Etiler Gıda
|3,42
|9,97
|39,59
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,15
|0,00
|34,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,86
|-1,06
|55,80
|Euro Yat. Ort.
|1,76
|-1,68
|56,34
|Euro Yatırım Holding
|1,92
|0,52
|28,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,21
|0,08
|-15,62
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,43
|0,91
|-3,06
|F-M İzmit Piston
|80,55
|9,97
|70,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,57
|2,57
|50,46
|Ford Otosan
|80,00
|0,63
|21,00
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|22,60
|7,21
|74,38
|Galatasaray Sportif
|2,46
|-3,53
|21,18
|Garanti Bankası
|7,90
|-0,38
|-29,08
|Garanti Faktoring
|5,51
|-0,18
|42,38
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|0,93
|101,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,17
|-0,11
|191,58
|Gedik Yatırım Holding
|22,02
|-1,17
|186,35
|Gediz Ambalaj
|12,40
|4,64
|83,43
|Gentaş
|3,00
|0,00
|45,49
|Gersan Elektrik
|7,06
|-1,26
|121,32
|Global Men. Değ.
|5,40
|3,05
|187,23
|Global Yat. Holding
|4,78
|7,90
|-1,85
|Good-Year
|5,76
|-0,17
|42,22
|Göltaş Çimento
|21,68
|0,84
|21,87
|Gözde Girişim
|5,92
|9,83
|15,18
|GSD Denizcilik
|4,13
|-0,24
|61,33
|GSD Holding
|2,24
|1,82
|50,34
|Gübre Fabrik.
|30,76
|9,08
|240,27
|Güler Yat. Holding
|12,95
|-2,70
|537,93
|Güneş Sigorta
|5,42
|9,05
|148,62
|Halk GMYO
|2,51
|-0,79
|106,19
|Halk Sigorta
|3,42
|1,18
|104,34
|Hatay Tekstil
|10,05
|1,01
|49,24
|Hedef Girişim
|3,48
|9,43
|33,33
|Hektaş
|14,20
|1,43
|77,06
|HUB Girişim
|19,48
|-2,36
|107,49
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|-1,30
|33,33
|ICBC Turkey Bank
|5,73
|1,24
|8,73
|İdealist Danışmanlık
|4,00
|3,90
|20,48
|İdealist GMYO
|4,36
|4,56
|42,48
|İhlas Ev Aletleri
|2,26
|-2,16
|-27,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,80
|-0,55
|50,00
|İhlas Gazetecilik
|3,94
|0,51
|-42,14
|İhlas Holding
|0,90
|0,00
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|0,00
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|12,32
|5,84
|31,35
|Info Yatırım
|6,21
|1,47
|27,71
|İntema
|12,98
|0,62
|40,17
|İpek Doğal Enerji
|14,75
|-3,59
|91,06
|İskenderun Demir Çelik
|7,29
|-0,82
|-6,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)