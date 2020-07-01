Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,78
|0,27
|103,23
|Acıpayam Selüloz
|9,45
|0,64
|49,65
|Adel Kalemcilik
|15,35
|7,19
|-2,23
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|-0,50
|40,03
|Afyon Çimento
|3,66
|9,91
|60,65
|Ak Enerji
|1,71
|6,21
|56,88
|Akbank
|5,94
|-2,30
|-26,76
|Akçansa
|12,94
|0,15
|33,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,06
|-4,38
|45,02
|Akfen GMYO
|3,93
|2,08
|-2,96
|Akın Tekstil
|13,68
|2,86
|-0,80
|Akiş GMYO
|3,16
|0,00
|0,88
|Akmerkez GMYO
|39,92
|9,97
|78,18
|Aksa
|7,24
|-0,69
|3,38
|Aksa Enerji
|5,67
|3,85
|49,21
|Aksigorta
|6,97
|2,35
|28,65
|Aksu Enerji
|11,33
|-0,87
|-23,81
|Alarko Carrıer
|72,75
|-1,29
|21,25
|Alarko GMYO
|15,85
|6,88
|4,40
|Alarko Holding
|5,53
|-0,90
|-7,06
|Albaraka Türk
|1,71
|4,27
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,62
|-0,85
|54,65
|Alkim Kağıt
|11,36
|-0,35
|109,60
|Alkim Kimya
|13,13
|-1,43
|111,71
|Altınyağ
|1,30
|-2,26
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|35,50
|-1,39
|255,36
|Anadolu Cam
|4,71
|1,29
|10,45
|Anadolu Efes
|21,12
|-0,94
|-8,49
|Anadolu Grubu Holding
|20,00
|-0,70
|13,70
|Anadolu Hayat Emek.
|7,30
|0,00
|19,97
|Anadolu Isuzu
|13,85
|-2,60
|13,80
|Anadolu Sigorta
|6,24
|0,97
|50,23
|Anel Elektrik
|4,74
|2,82
|47,66
|Arçelik
|19,37
|-2,66
|-7,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,82
|1,85
|Arena Bilgisayar
|13,99
|-0,50
|92,04
|Armada Bilgisayar
|24,08
|3,35
|46,92
|Arsan Tekstil
|5,05
|1,41
|41,06
|Artı Yatırım Holding
|2,23
|-0,89
|175,31
|Aselsan
|32,76
|0,86
|56,45
|Ata GMYO
|3,79
|0,80
|-16,34
|Atakule GMYO
|2,21
|3,76
|15,10
|Atlantis Yatırım Holding
|1,98
|-3,41
|98,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|5,23
|11,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,50
|-1,36
|8,16
|Avrasya GMYO
|2,19
|2,34
|45,03
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,01
|2,03
|10,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,50
|0,01
|11,09
|Avrupa Yatırım Holding
|1,69
|-2,31
|9,74
|Ayen Enerji
|6,06
|9,98
|74,64
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,75
|8,07
|71,23
|Aygaz
|12,18
|1,50
|0,28
|Bagfaş
|17,88
|3,83
|6,30
|Bak Ambalaj
|9,70
|2,54
|31,97
|Balatacılar Balatacılık
|2,15
|-2,27
|73,39
|Bantaş Ambalaj
|4,16
|-0,95
|65,08
|Banvit
|24,56
|0,00
|32,26
|Baştaş Başkent Çimento
|4,52
|6,35
|74,52
|Batı Çimento
|3,64
|6,74
|9,97
|Batısöke Çimento
|1,55
|1,97
|18,32
|Bayrak Taban Sanayi
|7,77
|-2,26
|Bera Holding
|4,44
|1,83
|15,32
|Berkosan Yalıtım
|4,20
|-0,47
|53,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,91
|-3,64
|18,78
|Beyaz Filo
|3,90
|-1,52
|24,61
|Bilici Yatırım
|8,00
|0,63
|86,06
|Bim Mağazalar
|66,45
|-2,28
|43,80
|Birko Mensucat
|0,49
|-3,92
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,73
|1,76
|51,75
|Bizim Mağazaları
|19,22
|-1,44
|72,07
|Bomonti Elektrik
|5,37
|9,82
|319,53
|Borusan Mannesmann
|11,69
|0,17
|2,10
|Borusan Yat. Paz.
|69,60
|0,43
|16,17
|Bosch Fren Sistemleri
|301,00
|-1,25
|4,59
|Bossa
|10,19
|-1,07
|26,43
|Brisa
|12,76
|1,19
|36,05
|Burçelik
|9,44
|2,16
|62,48
|Burçelik Vana
|23,88
|9,94
|145,93
|Bursa Çimento
|4,49
|3,94
|12,16
|Carrefoursa
|7,63
|2,83
|62,00
|Casa Emtia Petrol
|22,00
|4,76
|134,29
|Ceo Event Medya
|4,56
|9,88
|24,51
|Coca Cola İçecek
|44,72
|3,04
|18,12
|Cosmos Yat. Holding
|3,00
|-0,33
|47,06
|Credıtwest Faktorıng
|3,99
|-0,25
|38,54
|Çelebi
|77,40
|-1,84
|-24,19
|Çelik Halat
|10,75
|1,03
|65,38
|Çemaş Döküm
|1,52
|2,01
|21,26
|Çemtaş
|8,43
|2,06
|3,70
|Çimbeton
|66,20
|9,97
|60,45
|Çimentaş
|25,68
|9,93
|71,20
|Çimsa
|10,39
|4,84
|14,43
|Çuhadaroğlu Metal
|3,72
|1,64
|16,61
|Dagi Giyim
|5,95
|-3,25
|138,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,40
|-4,39
|227,43
|Dardanel
|11,65
|-0,60
|207,39
|Datagate Bilgisayar
|9,37
|-1,26
|19,97
|Demısaş Döküm
|4,75
|-1,25
|36,49
|Denge Holding
|1,48
|-5,13
|8,03
|Deniz GMYO
|5,39
|3,65
|6,73
|Denizli Cam
|8,16
|2,00
|-2,16
|Derimod
|7,14
|-4,80
|0,00
|Derlüks Deri
|6,84
|-1,30
|69,06
|Desa Deri
|5,08
|-1,36
|11,89
|Despec Bilgisayar
|7,90
|-1,62
|86,32
|Deva Holding
|19,05
|-1,04
|113,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|0,00
|61,54
|Ditaş Doğan
|17,10
|-0,75
|79,71
|DO-CO
|343,90
|-2,55
|-39,02
|Doğan Burda
|13,39
|3,00
|120,59
|Doğan Holding
|2,19
|4,29
|21,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|-2,48
|66,67
|Doğusan
|3,09
|9,96
|48,56
|Doğuş GMYO
|5,86
|-1,18
|29,36
|Doğuş Otomotiv
|14,87
|-4,98
|56,20
|Döktaş Dökümcülük
|25,68
|-2,28
|-18,85
|Duran Doğan Basım
|16,55
|-0,60
|17,88
|Dyo Boya
|6,21
|0,16
|26,73
|Eczacıbaşı İlaç
|6,30
|3,11
|72,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,04
|0,94
|56,14
|Edip Gayrimenkul
|2,29
|1,78
|64,75
|Ege Endüstri
|637,00
|2,13
|13,23
|Ege Gübre
|85,00
|-0,99
|70,68
|Ege Profil
|14,83
|-1,13
|23,89
|Ege Seramik
|5,25
|1,55
|42,72
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,38
|1,47
|331,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,16
|-4,13
|197,44
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,83
|-2,35
|315,00
|Egeplast
|16,69
|0,54
|33,52
|Ekiz Kimya
|10,11
|-1,27
|1557,38
|Emek Elektrik
|2,87
|-0,69
|80,50
|Eminiş Ambalaj
|3,90
|-1,76
|156,58
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|-1,46
|38,36
|Enerjisa Enerji
|8,63
|0,35
|28,12
|Enka İnşaat
|6,34
|2,92
|13,58
|Erbosan
|22,30
|2,48
|-10,73
|Ereğli Demir Çelik
|8,40
|-2,10
|-7,08
|Ersu Gıda
|4,42
|-0,67
|113,53
|Escort Teknoloji
|3,79
|-0,52
|172,66
|Etiler Gıda
|2,84
|-0,35
|15,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,13
|3,40
|32,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,83
|2,81
|53,29
|Euro Yat. Ort.
|1,79
|9,82
|59,01
|Euro Yatırım Holding
|1,89
|1,07
|26,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,40
|-1,51
|-14,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,26
|0,24
|-6,78
|F-M İzmit Piston
|50,65
|-0,59
|6,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,15
|-1,46
|31,99
|Ford Otosan
|71,15
|0,35
|7,62
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|0,00
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|-0,55
|38,89
|Galatasaray Sportif
|2,91
|0,00
|43,35
|Garanti Bankası
|8,30
|-1,89
|-25,49
|Garanti Faktoring
|5,33
|-0,93
|37,73
|Garanti Yat. Ort.
|2,13
|3,90
|97,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,27
|-0,64
|194,76
|Gedik Yatırım Holding
|23,20
|0,00
|201,69
|Gediz Ambalaj
|11,45
|0,88
|69,38
|Gentaş
|2,74
|1,11
|32,88
|Gersan Elektrik
|6,42
|1,58
|101,25
|Global Men. Değ.
|4,45
|-0,89
|136,70
|Global Yat. Holding
|4,22
|4,98
|-13,35
|Good-Year
|5,53
|2,41
|36,54
|Göltaş Çimento
|18,65
|4,02
|4,83
|Gözde Girişim
|4,94
|-3,52
|-3,89
|GSD Denizcilik
|4,14
|-1,43
|61,72
|GSD Holding
|2,07
|1,47
|38,93
|Gübre Fabrik.
|27,86
|0,65
|208,19
|Güler Yat. Holding
|13,28
|-5,75
|554,19
|Güneş Sigorta
|4,33
|2,12
|98,62
|Halk GMYO
|2,35
|3,07
|93,04
|Halk Sigorta
|3,63
|-3,71
|83,33
|Hatay Tekstil
|9,23
|-0,32
|37,07
|Hedef Girişim
|3,10
|-1,90
|18,77
|Hektaş
|14,46
|1,47
|80,30
|HUB Girişim
|20,74
|0,00
|120,91
|Hürriyet Gzt.
|1,38
|-0,72
|21,05
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|0,53
|8,16
|İdealist Danışmanlık
|3,82
|-4,74
|15,06
|İdealist GMYO
|4,29
|-0,46
|40,20
|İhlas Ev Aletleri
|2,17
|-2,25
|-30,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,64
|-2,38
|36,67
|İhlas Gazetecilik
|4,18
|-1,88
|-38,62
|İhlas Holding
|0,84
|-1,18
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|-0,84
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|10,86
|-1,63
|15,78
|Info Yatırım
|4,39
|0,46
|-9,72
|İntema
|12,24
|-1,21
|32,18
|İpek Doğal Enerji
|13,72
|0,15
|77,72
|İskenderun Demir Çelik
|7,32
|-1,61
|-8,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)