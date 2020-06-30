Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,77
|-1,57
|102,69
|Acıpayam Selüloz
|9,39
|-1,16
|48,70
|Adel Kalemcilik
|14,32
|2,80
|-8,79
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,01
|9,84
|40,73
|Afyon Çimento
|3,33
|2,46
|46,16
|Ak Enerji
|1,61
|9,52
|47,71
|Akbank
|6,08
|-0,49
|-25,03
|Akçansa
|12,92
|2,13
|33,27
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,20
|9,97
|51,66
|Akfen GMYO
|3,85
|2,94
|-4,94
|Akın Tekstil
|13,30
|0,30
|-3,55
|Akiş GMYO
|3,16
|1,89
|0,88
|Akmerkez GMYO
|36,30
|10,00
|62,02
|Aksa
|7,29
|1,11
|4,09
|Aksa Enerji
|5,46
|2,44
|43,68
|Aksigorta
|6,81
|-0,73
|25,70
|Aksu Enerji
|11,43
|3,72
|-23,13
|Alarko Carrıer
|73,70
|-0,54
|22,83
|Alarko GMYO
|14,83
|1,37
|-2,32
|Alarko Holding
|5,58
|0,36
|-6,22
|Albaraka Türk
|1,64
|0,00
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,78
|0,21
|55,98
|Alkim Kağıt
|11,40
|-0,70
|110,34
|Alkim Kimya
|13,32
|-0,15
|114,77
|Altınyağ
|1,33
|0,00
|224,39
|Altınyunus Çeşme
|36,00
|-1,26
|260,36
|Anadolu Cam
|4,65
|0,65
|9,05
|Anadolu Efes
|21,32
|-0,37
|-7,63
|Anadolu Grubu Holding
|20,14
|-1,27
|14,50
|Anadolu Hayat Emek.
|7,30
|0,00
|19,97
|Anadolu Isuzu
|14,22
|5,96
|16,84
|Anadolu Sigorta
|6,18
|0,32
|48,79
|Anel Elektrik
|4,61
|-1,07
|43,61
|Arçelik
|19,90
|4,52
|-4,51
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,26
|3,70
|Arena Bilgisayar
|14,06
|0,00
|93,00
|Armada Bilgisayar
|23,30
|1,84
|42,16
|Arsan Tekstil
|4,98
|0,20
|39,11
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|0,90
|177,78
|Aselsan
|32,48
|1,31
|55,11
|Ata GMYO
|3,76
|1,90
|-17,00
|Atakule GMYO
|2,13
|1,91
|10,94
|Atlantis Yatırım Holding
|2,05
|2,50
|105,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|2,00
|6,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,70
|1,38
|9,66
|Avrasya GMYO
|2,14
|1,90
|41,72
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,97
|0,51
|8,24
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,40
|0,01
|11,08
|Avrupa Yatırım Holding
|1,73
|6,13
|12,34
|Ayen Enerji
|5,51
|9,98
|58,79
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,47
|8,10
|58,45
|Aygaz
|12,00
|2,56
|-1,20
|Bagfaş
|17,22
|1,41
|2,38
|Bak Ambalaj
|9,46
|2,83
|28,71
|Balatacılar Balatacılık
|2,20
|0,00
|77,42
|Bantaş Ambalaj
|4,20
|-1,18
|66,67
|Banvit
|24,56
|0,66
|32,26
|Baştaş Başkent Çimento
|4,25
|6,25
|64,09
|Batı Çimento
|3,41
|0,59
|3,02
|Batısöke Çimento
|1,52
|1,33
|16,03
|Bayrak Taban Sanayi
|7,95
|-3,75
|Bera Holding
|4,36
|2,35
|13,25
|Berkosan Yalıtım
|4,22
|2,18
|54,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,02
|9,82
|23,27
|Beyaz Filo
|3,96
|1,54
|26,52
|Bilici Yatırım
|8,08
|1,64
|84,90
|Bim Mağazalar
|68,00
|0,07
|47,16
|Birko Mensucat
|0,51
|2,00
|64,52
|Birlik Mensucat
|1,70
|6,25
|49,12
|Bizim Mağazaları
|19,50
|1,99
|74,57
|Bomonti Elektrik
|4,89
|1,24
|282,03
|Borusan Mannesmann
|11,67
|-1,68
|1,92
|Borusan Yat. Paz.
|69,30
|-0,29
|15,67
|Bosch Fren Sistemleri
|304,80
|0,03
|5,91
|Bossa
|10,30
|0,00
|27,79
|Brisa
|12,61
|0,48
|34,45
|Burçelik
|9,24
|3,47
|59,04
|Burçelik Vana
|21,72
|9,97
|123,69
|Bursa Çimento
|4,32
|1,65
|7,91
|Carrefoursa
|7,42
|1,50
|57,54
|Casa Emtia Petrol
|21,00
|-6,67
|123,64
|Ceo Event Medya
|4,15
|9,79
|13,32
|Coca Cola İçecek
|43,40
|0,09
|14,63
|Cosmos Yat. Holding
|3,01
|0,00
|47,55
|Credıtwest Faktorıng
|4,00
|0,25
|38,89
|Çelebi
|78,85
|0,38
|-22,77
|Çelik Halat
|10,64
|0,09
|63,69
|Çemaş Döküm
|1,49
|2,05
|18,87
|Çemtaş
|8,26
|1,10
|1,61
|Çimbeton
|60,20
|0,08
|45,90
|Çimentaş
|23,36
|0,69
|55,73
|Çimsa
|9,91
|1,54
|9,14
|Çuhadaroğlu Metal
|3,66
|2,23
|14,73
|Dagi Giyim
|6,15
|2,16
|146,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,74
|1,98
|242,48
|Dardanel
|11,72
|-1,92
|209,23
|Datagate Bilgisayar
|9,49
|3,15
|21,51
|Demısaş Döküm
|4,81
|9,82
|38,22
|Denge Holding
|1,56
|1,30
|13,87
|Deniz GMYO
|5,20
|1,96
|2,97
|Denizli Cam
|8,00
|0,63
|-4,08
|Derimod
|7,50
|9,97
|5,04
|Derlüks Deri
|6,93
|-2,39
|71,29
|Desa Deri
|5,15
|4,46
|13,44
|Despec Bilgisayar
|8,03
|2,03
|89,39
|Deva Holding
|19,25
|1,10
|115,62
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|0,80
|61,54
|Ditaş Doğan
|17,23
|1,47
|81,08
|DO-CO
|352,90
|0,00
|-37,43
|Doğan Burda
|13,00
|1,64
|114,17
|Doğan Holding
|2,10
|2,44
|16,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,82
|2,55
|70,91
|Doğusan
|2,81
|3,69
|35,10
|Doğuş GMYO
|5,93
|1,37
|30,91
|Doğuş Otomotiv
|15,65
|-1,39
|64,39
|Döktaş Dökümcülük
|26,28
|4,53
|-16,96
|Duran Doğan Basım
|16,65
|-1,36
|18,59
|Dyo Boya
|6,20
|2,31
|26,53
|Eczacıbaşı İlaç
|6,11
|-0,33
|67,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,90
|-1,52
|54,69
|Edip Gayrimenkul
|2,25
|2,74
|61,87
|Ege Endüstri
|623,70
|1,17
|10,87
|Ege Gübre
|85,85
|-0,92
|72,39
|Ege Profil
|15,00
|1,01
|25,31
|Ege Seramik
|5,17
|0,19
|40,55
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,36
|-2,16
|325,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,21
|-3,97
|210,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,85
|-5,56
|325,00
|Egeplast
|16,60
|3,04
|32,80
|Ekiz Kimya
|10,24
|-6,48
|1578,69
|Emek Elektrik
|2,89
|7,04
|81,76
|Eminiş Ambalaj
|3,97
|0,76
|161,18
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|6,77
|40,41
|Enerjisa Enerji
|8,60
|3,37
|27,67
|Enka İnşaat
|6,16
|-0,65
|10,36
|Erbosan
|21,76
|0,93
|-12,89
|Ereğli Demir Çelik
|8,58
|0,94
|-5,09
|Ersu Gıda
|4,45
|0,23
|114,98
|Escort Teknoloji
|3,81
|2,14
|174,10
|Etiler Gıda
|2,85
|0,00
|16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,06
|3,00
|28,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,78
|9,20
|49,10
|Euro Yat. Ort.
|1,63
|2,52
|44,79
|Euro Yatırım Holding
|1,87
|3,89
|24,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,59
|-0,55
|-12,99
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,25
|0,71
|-7,00
|F-M İzmit Piston
|50,95
|0,49
|7,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,30
|0,78
|33,94
|Ford Otosan
|70,90
|-0,07
|7,24
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|0,00
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,10
|0,56
|39,66
|Galatasaray Sportif
|2,91
|1,04
|43,35
|Garanti Bankası
|8,46
|-0,82
|-24,06
|Garanti Faktoring
|5,38
|3,86
|39,02
|Garanti Yat. Ort.
|2,05
|-1,44
|89,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,33
|0,54
|196,67
|Gedik Yatırım Holding
|23,20
|1,40
|201,69
|Gediz Ambalaj
|11,35
|1,61
|67,90
|Gentaş
|2,71
|0,00
|31,42
|Gersan Elektrik
|6,32
|3,61
|98,12
|Global Men. Değ.
|4,49
|-6,85
|138,83
|Global Yat. Holding
|4,02
|0,00
|-17,45
|Good-Year
|5,40
|0,93
|33,33
|Göltaş Çimento
|17,93
|1,53
|0,79
|Gözde Girişim
|5,12
|9,87
|-0,39
|GSD Denizcilik
|4,20
|0,96
|64,06
|GSD Holding
|2,04
|-0,49
|36,91
|Gübre Fabrik.
|27,68
|-0,65
|206,19
|Güler Yat. Holding
|14,09
|-2,15
|594,09
|Güneş Sigorta
|4,24
|-1,40
|94,50
|Halk GMYO
|2,28
|3,17
|87,29
|Halk Sigorta
|3,77
|0,80
|90,40
|Hatay Tekstil
|9,26
|0,22
|37,51
|Hedef Girişim
|3,16
|5,69
|21,07
|Hektaş
|14,25
|0,00
|77,68
|HUB Girişim
|20,74
|0,19
|120,91
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|2,21
|21,93
|ICBC Turkey Bank
|5,67
|1,25
|7,59
|İdealist Danışmanlık
|4,01
|9,86
|20,78
|İdealist GMYO
|4,31
|1,41
|40,85
|İhlas Ev Aletleri
|2,22
|3,74
|-29,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,68
|4,35
|40,00
|İhlas Gazetecilik
|4,26
|0,00
|-37,44
|İhlas Holding
|0,85
|0,00
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|2,59
|16,67
|İndeks Bilgisayar
|11,04
|1,75
|17,70
|Info Yatırım
|4,37
|0,69
|-10,13
|İntema
|12,39
|2,40
|33,80
|İpek Doğal Enerji
|13,70
|0,51
|77,46
|İskenderun Demir Çelik
|7,44
|1,09
|-7,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)