Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,35
|-0,59
|80,11
|Acıpayam Selüloz
|9,35
|-1,37
|46,78
|Adel Kalemcilik
|14,08
|-0,64
|-10,32
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,72
|-4,44
|20,42
|Afyon Çimento
|3,01
|-1,95
|32,12
|Ak Enerji
|1,31
|-1,50
|20,18
|Akbank
|5,99
|2,92
|-26,14
|Akçansa
|12,52
|0,64
|29,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,39
|-2,05
|13,27
|Akfen GMYO
|3,58
|0,85
|-11,60
|Akın Tekstil
|13,12
|-2,09
|-4,86
|Akiş GMYO
|3,85
|3,22
|-4,70
|Akmerkez GMYO
|27,28
|-0,58
|21,76
|Aksa
|7,35
|0,96
|4,95
|Aksa Enerji
|4,98
|0,00
|31,05
|Aksigorta
|6,72
|-2,89
|24,03
|Aksu Enerji
|10,20
|-0,58
|-31,41
|Alarko Carrıer
|73,85
|1,51
|23,08
|Alarko GMYO
|14,76
|-1,07
|-2,78
|Alarko Holding
|5,50
|-0,72
|-7,56
|Albaraka Türk
|1,57
|0,00
|2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,98
|-0,47
|57,64
|Alkim Kağıt
|11,15
|-1,76
|105,73
|Alkim Kimya
|14,26
|-1,11
|129,93
|Altınyağ
|1,32
|0,00
|221,95
|Altınyunus Çeşme
|38,00
|-3,80
|280,38
|Anadolu Cam
|4,54
|2,02
|6,47
|Anadolu Efes
|20,60
|1,08
|-10,75
|Anadolu Grubu Holding
|19,45
|-1,07
|10,57
|Anadolu Hayat Emek.
|6,80
|0,29
|11,75
|Anadolu Isuzu
|13,00
|-2,69
|6,82
|Anadolu Sigorta
|6,24
|0,81
|50,23
|Anel Elektrik
|4,15
|0,73
|29,28
|Arçelik
|17,45
|2,71
|-16,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,50
|-1,93
|Arena Bilgisayar
|13,90
|-2,25
|90,80
|Armada Bilgisayar
|22,50
|-0,44
|37,28
|Arsan Tekstil
|5,01
|-0,60
|39,94
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|-7,41
|177,78
|Aselsan
|32,72
|0,37
|56,26
|Ata GMYO
|3,52
|0,28
|-22,30
|Atakule GMYO
|2,06
|2,49
|7,29
|Atlantis Yatırım Holding
|1,95
|1,04
|95,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-2,55
|6,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,55
|0,37
|1,08
|Avrasya GMYO
|2,15
|-2,71
|42,38
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,97
|-3,90
|8,24
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,01
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|-1,23
|4,55
|Ayen Enerji
|3,58
|-2,45
|3,17
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,01
|2,03
|37,44
|Aygaz
|11,22
|-2,09
|-7,62
|Bagfaş
|16,84
|-1,41
|0,12
|Bak Ambalaj
|8,62
|-2,05
|17,28
|Balatacılar Balatacılık
|2,22
|1,83
|79,03
|Bantaş Ambalaj
|3,77
|-2,08
|49,60
|Banvit
|24,50
|0,00
|31,93
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|0,29
|35,14
|Batı Çimento
|3,27
|-0,61
|-1,21
|Batısöke Çimento
|1,40
|-0,71
|6,87
|Bayrak Taban Sanayi
|8,34
|-9,94
|Bera Holding
|4,17
|0,72
|8,31
|Berkosan Yalıtım
|4,10
|-2,61
|49,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,43
|-2,02
|-0,82
|Beyaz Filo
|4,04
|0,00
|29,08
|Bilici Yatırım
|7,64
|0,00
|74,83
|Bim Mağazalar
|67,45
|0,30
|45,97
|Birko Mensucat
|0,49
|0,00
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,51
|-2,58
|32,46
|Bizim Mağazaları
|17,71
|-0,78
|58,55
|Bomonti Elektrik
|4,64
|-0,22
|262,50
|Borusan Mannesmann
|10,97
|-1,17
|-4,19
|Borusan Yat. Paz.
|69,70
|0,14
|16,33
|Bosch Fren Sistemleri
|305,00
|-2,80
|5,98
|Bossa
|10,39
|-0,10
|28,91
|Brisa
|12,37
|0,41
|31,89
|Burçelik
|8,96
|2,99
|54,22
|Burçelik Vana
|18,38
|0,11
|89,29
|Bursa Çimento
|4,21
|-0,94
|5,16
|Carrefoursa
|7,17
|-1,51
|52,23
|Casa Emtia Petrol
|21,80
|3,91
|132,16
|Ceo Event Medya
|3,53
|-0,56
|-3,61
|Coca Cola İçecek
|43,30
|0,00
|14,37
|Cosmos Yat. Holding
|2,95
|-1,67
|44,61
|Credıtwest Faktorıng
|3,88
|-1,52
|34,72
|Çelebi
|79,65
|0,06
|-21,99
|Çelik Halat
|10,83
|-2,43
|66,62
|Çemaş Döküm
|1,28
|-2,29
|2,11
|Çemtaş
|8,26
|-2,25
|1,61
|Çimbeton
|61,55
|-2,30
|49,18
|Çimentaş
|23,52
|-2,00
|56,80
|Çimsa
|9,42
|-0,11
|3,74
|Çuhadaroğlu Metal
|3,47
|-1,70
|8,78
|Dagi Giyim
|5,76
|9,92
|130,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,52
|-9,94
|232,74
|Dardanel
|12,18
|1,50
|221,37
|Datagate Bilgisayar
|8,96
|-1,86
|14,72
|Demısaş Döküm
|3,96
|-2,22
|13,79
|Denge Holding
|1,36
|-9,93
|-0,73
|Deniz GMYO
|5,10
|-1,92
|0,99
|Denizli Cam
|7,79
|-1,77
|-6,59
|Derimod
|6,90
|-1,99
|-3,36
|Derlüks Deri
|5,80
|0,00
|43,36
|Desa Deri
|4,57
|-1,08
|0,66
|Despec Bilgisayar
|8,16
|3,68
|92,45
|Deva Holding
|19,30
|-3,79
|116,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,31
|3,97
|67,95
|Ditaş Doğan
|16,10
|0,00
|69,20
|DO-CO
|359,50
|-2,44
|-36,26
|Doğan Burda
|12,74
|-1,24
|109,88
|Doğan Holding
|1,96
|-3,45
|9,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|-2,37
|24,85
|Doğusan
|2,47
|-1,59
|18,75
|Doğuş GMYO
|5,75
|-2,71
|26,93
|Doğuş Otomotiv
|15,67
|-4,22
|64,60
|Döktaş Dökümcülük
|25,00
|0,40
|-21,00
|Duran Doğan Basım
|16,55
|-2,13
|17,88
|Dyo Boya
|6,40
|0,79
|30,61
|Eczacıbaşı İlaç
|5,94
|-3,57
|62,71
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,40
|-2,19
|39,11
|Edip Gayrimenkul
|2,18
|-2,24
|56,83
|Ege Endüstri
|625,10
|0,02
|11,12
|Ege Gübre
|84,60
|4,06
|69,88
|Ege Profil
|15,54
|-0,26
|29,82
|Ege Seramik
|5,04
|-0,40
|35,85
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,44
|-10,00
|350,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,27
|-9,93
|225,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,85
|-9,57
|325,00
|Egeplast
|17,09
|-2,68
|36,72
|Ekiz Kimya
|11,57
|-9,96
|1796,72
|Emek Elektrik
|2,54
|2,83
|59,75
|Eminiş Ambalaj
|3,79
|-0,79
|149,34
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-2,63
|26,71
|Enerjisa Enerji
|8,25
|-0,60
|22,48
|Enka İnşaat
|5,90
|0,51
|5,70
|Erbosan
|21,22
|-0,38
|-15,05
|Ereğli Demir Çelik
|8,32
|-0,24
|-7,96
|Ersu Gıda
|4,52
|-1,31
|118,36
|Escort Teknoloji
|3,76
|-1,83
|170,50
|Etiler Gıda
|2,75
|-1,79
|12,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,91
|-4,02
|19,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,56
|-4,88
|30,67
|Euro Yat. Ort.
|1,58
|-3,07
|40,35
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|-2,75
|18,00
|Fenerbahçe Futbol
|11,91
|-2,38
|-17,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,08
|-1,92
|-10,72
|F-M İzmit Piston
|50,50
|-2,88
|6,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,26
|-0,48
|33,42
|Ford Otosan
|69,35
|0,29
|4,89
|Formet Çelik Kapı
|3,36
|1,51
|12,00
|Frigo Pak Gıda
|17,56
|-1,62
|35,49
|Galatasaray Sportif
|3,25
|-0,91
|60,10
|Garanti Bankası
|8,33
|2,46
|-25,22
|Garanti Faktoring
|5,15
|-1,53
|33,07
|Garanti Yat. Ort.
|1,95
|4,28
|80,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,50
|-0,52
|202,07
|Gedik Yatırım Holding
|23,64
|-1,66
|207,41
|Gediz Ambalaj
|11,07
|-1,51
|63,76
|Gentaş
|2,39
|-1,24
|15,91
|Gersan Elektrik
|4,71
|-2,08
|47,65
|Global Men. Değ.
|4,63
|1,54
|146,28
|Global Yat. Holding
|3,88
|-3,24
|-20,33
|Good-Year
|5,43
|-0,55
|34,07
|Göltaş Çimento
|17,08
|-1,04
|-3,99
|Gözde Girişim
|4,66
|0,65
|-9,34
|GSD Denizcilik
|4,39
|-1,13
|71,48
|GSD Holding
|1,92
|-2,54
|28,86
|Gübre Fabrik.
|26,96
|2,67
|198,23
|Güler Yat. Holding
|13,97
|-9,99
|588,18
|Güneş Sigorta
|4,39
|0,46
|101,38
|Halk GMYO
|2,05
|-0,49
|68,03
|Halk Sigorta
|4,37
|9,80
|120,71
|Hatay Tekstil
|9,20
|-1,71
|36,62
|Hedef Girişim
|2,78
|-2,46
|6,51
|Hektaş
|14,16
|-1,26
|76,56
|HUB Girişim
|21,24
|-4,58
|126,23
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|-2,17
|18,42
|ICBC Turkey Bank
|5,67
|1,98
|7,59
|İdealist Danışmanlık
|3,27
|-0,61
|-1,51
|İdealist GMYO
|4,25
|-1,16
|38,89
|İhlas Ev Aletleri
|1,98
|-1,00
|-36,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|-3,23
|25,00
|İhlas Gazetecilik
|4,77
|-3,83
|-29,96
|İhlas Holding
|0,79
|-1,25
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|3,42
|18,63
|İndeks Bilgisayar
|10,81
|-1,99
|11,44
|Info Yatırım
|4,37
|-2,02
|-10,13
|İntema
|11,64
|-3,40
|25,70
|İpek Doğal Enerji
|14,06
|0,21
|82,12
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|-0,85
|-12,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)