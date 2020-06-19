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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:44:30 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,35 -0,59 80,11
Acıpayam Selüloz 9,35 -1,37 46,78
Adel Kalemcilik 14,08 -0,64 -10,32
Adese Alışveriş Ticaret 1,72 -4,44 20,42
Afyon Çimento 3,01 -1,95 32,12
Ak Enerji 1,31 -1,50 20,18
Akbank 5,99 2,92 -26,14
Akçansa 12,52 0,64 29,15
Akdenız Güvenlık Hız. 2,39 -2,05 13,27
Akfen GMYO 3,58 0,85 -11,60
Akın Tekstil 13,12 -2,09 -4,86
Akiş GMYO 3,85 3,22 -4,70
Akmerkez GMYO 27,28 -0,58 21,76
Aksa 7,35 0,96 4,95
Aksa Enerji 4,98 0,00 31,05
Aksigorta 6,72 -2,89 24,03
Aksu Enerji 10,20 -0,58 -31,41
Alarko Carrıer 73,85 1,51 23,08
Alarko GMYO 14,76 -1,07 -2,78
Alarko Holding 5,50 -0,72 -7,56
Albaraka Türk 1,57 0,00 2,61
Alcatel Lucent Teletaş 18,98 -0,47 57,64
Alkim Kağıt 11,15 -1,76 105,73
Alkim Kimya 14,26 -1,11 129,93
Altınyağ 1,32 0,00 221,95
Altınyunus Çeşme 38,00 -3,80 280,38
Anadolu Cam 4,54 2,02 6,47
Anadolu Efes 20,60 1,08 -10,75
Anadolu Grubu Holding 19,45 -1,07 10,57
Anadolu Hayat Emek. 6,80 0,29 11,75
Anadolu Isuzu 13,00 -2,69 6,82
Anadolu Sigorta 6,24 0,81 50,23
Anel Elektrik 4,15 0,73 29,28
Arçelik 17,45 2,71 -16,27
ARD Bilişim Teknolojileri 30,50 -1,93
Arena Bilgisayar 13,90 -2,25 90,80
Armada Bilgisayar 22,50 -0,44 37,28
Arsan Tekstil 5,01 -0,60 39,94
Artı Yatırım Holding 2,25 -7,41 177,78
Aselsan 32,72 0,37 56,26
Ata GMYO 3,52 0,28 -22,30
Atakule GMYO 2,06 2,49 7,29
Atlantis Yatırım Holding 1,95 1,04 95,00
Atlas Yat. Ort. 1,53 -2,55 6,25
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,55 0,37 1,08
Avrasya GMYO 2,15 -2,71 42,38
Avrasya Petrol ve Tur. 1,97 -3,90 8,24
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,01 11,06
Avrupa Yatırım Holding 1,61 -1,23 4,55
Ayen Enerji 3,58 -2,45 3,17
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,01 2,03 37,44
Aygaz 11,22 -2,09 -7,62
Bagfaş 16,84 -1,41 0,12
Bak Ambalaj 8,62 -2,05 17,28
Balatacılar Balatacılık 2,22 1,83 79,03
Bantaş Ambalaj 3,77 -2,08 49,60
Banvit 24,50 0,00 31,93
Baştaş Başkent Çimento 3,50 0,29 35,14
Batı Çimento 3,27 -0,61 -1,21
Batısöke Çimento 1,40 -0,71 6,87
Bayrak Taban Sanayi 8,34 -9,94
Bera Holding 4,17 0,72 8,31
Berkosan Yalıtım 4,10 -2,61 49,64
Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 -2,02 -0,82
Beyaz Filo 4,04 0,00 29,08
Bilici Yatırım 7,64 0,00 74,83
Bim Mağazalar 67,45 0,30 45,97
Birko Mensucat 0,49 0,00 58,06
Birlik Mensucat 1,51 -2,58 32,46
Bizim Mağazaları 17,71 -0,78 58,55
Bomonti Elektrik 4,64 -0,22 262,50
Borusan Mannesmann 10,97 -1,17 -4,19
Borusan Yat. Paz. 69,70 0,14 16,33
Bosch Fren Sistemleri 305,00 -2,80 5,98
Bossa 10,39 -0,10 28,91
Brisa 12,37 0,41 31,89
Burçelik 8,96 2,99 54,22
Burçelik Vana 18,38 0,11 89,29
Bursa Çimento 4,21 -0,94 5,16
Carrefoursa 7,17 -1,51 52,23
Casa Emtia Petrol 21,80 3,91 132,16
Ceo Event Medya 3,53 -0,56 -3,61
Coca Cola İçecek 43,30 0,00 14,37
Cosmos Yat. Holding 2,95 -1,67 44,61
Credıtwest Faktorıng 3,88 -1,52 34,72
Çelebi 79,65 0,06 -21,99
Çelik Halat 10,83 -2,43 66,62
Çemaş Döküm 1,28 -2,29 2,11
Çemtaş 8,26 -2,25 1,61
Çimbeton 61,55 -2,30 49,18
Çimentaş 23,52 -2,00 56,80
Çimsa 9,42 -0,11 3,74
Çuhadaroğlu Metal 3,47 -1,70 8,78
Dagi Giyim 5,76 9,92 130,40
Dagi Yatırım Holding 7,52 -9,94 232,74
Dardanel 12,18 1,50 221,37
Datagate Bilgisayar 8,96 -1,86 14,72
Demısaş Döküm 3,96 -2,22 13,79
Denge Holding 1,36 -9,93 -0,73
Deniz GMYO 5,10 -1,92 0,99
Denizli Cam 7,79 -1,77 -6,59
Derimod 6,90 -1,99 -3,36
Derlüks Deri 5,80 0,00 43,36
Desa Deri 4,57 -1,08 0,66
Despec Bilgisayar 8,16 3,68 92,45
Deva Holding 19,30 -3,79 116,18
Diriteks Diriliş Tekstil 1,31 3,97 67,95
Ditaş Doğan 16,10 0,00 69,20
DO-CO 359,50 -2,44 -36,26
Doğan Burda 12,74 -1,24 109,88
Doğan Holding 1,96 -3,45 9,16
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 -2,37 24,85
Doğusan 2,47 -1,59 18,75
Doğuş GMYO 5,75 -2,71 26,93
Doğuş Otomotiv 15,67 -4,22 64,60
Döktaş Dökümcülük 25,00 0,40 -21,00
Duran Doğan Basım 16,55 -2,13 17,88
Dyo Boya 6,40 0,79 30,61
Eczacıbaşı İlaç 5,94 -3,57 62,71
Eczacıbaşı Yatırım 13,40 -2,19 39,11
Edip Gayrimenkul 2,18 -2,24 56,83
Ege Endüstri 625,10 0,02 11,12
Ege Gübre 84,60 4,06 69,88
Ege Profil 15,54 -0,26 29,82
Ege Seramik 5,04 -0,40 35,85
Egeli & Co Tarım Girişim 1,44 -10,00 350,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,27 -9,93 225,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,85 -9,57 325,00
Egeplast 17,09 -2,68 36,72
Ekiz Kimya 11,57 -9,96 1796,72
Emek Elektrik 2,54 2,83 59,75
Eminiş Ambalaj 3,79 -0,79 149,34
Emlak Konut GMYO 1,85 -2,63 26,71
Enerjisa Enerji 8,25 -0,60 22,48
Enka İnşaat 5,90 0,51 5,70
Erbosan 21,22 -0,38 -15,05
Ereğli Demir Çelik 8,32 -0,24 -7,96
Ersu Gıda 4,52 -1,31 118,36
Escort Teknoloji 3,76 -1,83 170,50
Etiler Gıda 2,75 -1,79 12,24
Euro Kapital Yat. Ort. 1,91 -4,02 19,09
Euro Trend Yat. Ort. 1,56 -4,88 30,67
Euro Yat. Ort. 1,58 -3,07 40,35
Euro Yatırım Holding 1,77 -2,75 18,00
Fenerbahçe Futbol 11,91 -2,38 -17,69
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,08 -1,92 -10,72
F-M İzmit Piston 50,50 -2,88 6,62
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,26 -0,48 33,42
Ford Otosan 69,35 0,29 4,89
Formet Çelik Kapı 3,36 1,51 12,00
Frigo Pak Gıda 17,56 -1,62 35,49
Galatasaray Sportif 3,25 -0,91 60,10
Garanti Bankası 8,33 2,46 -25,22
Garanti Faktoring 5,15 -1,53 33,07
Garanti Yat. Ort. 1,95 4,28 80,56
Gedik Y. Men. Değ. 9,50 -0,52 202,07
Gedik Yatırım Holding 23,64 -1,66 207,41
Gediz Ambalaj 11,07 -1,51 63,76
Gentaş 2,39 -1,24 15,91
Gersan Elektrik 4,71 -2,08 47,65
Global Men. Değ. 4,63 1,54 146,28
Global Yat. Holding 3,88 -3,24 -20,33
Good-Year 5,43 -0,55 34,07
Göltaş Çimento 17,08 -1,04 -3,99
Gözde Girişim 4,66 0,65 -9,34
GSD Denizcilik 4,39 -1,13 71,48
GSD Holding 1,92 -2,54 28,86
Gübre Fabrik. 26,96 2,67 198,23
Güler Yat. Holding 13,97 -9,99 588,18
Güneş Sigorta 4,39 0,46 101,38
Halk GMYO 2,05 -0,49 68,03
Halk Sigorta 4,37 9,80 120,71
Hatay Tekstil 9,20 -1,71 36,62
Hedef Girişim 2,78 -2,46 6,51
Hektaş 14,16 -1,26 76,56
HUB Girişim 21,24 -4,58 126,23
Hürriyet Gzt. 1,35 -2,17 18,42
ICBC Turkey Bank 5,67 1,98 7,59
İdealist Danışmanlık 3,27 -0,61 -1,51
İdealist GMYO 4,25 -1,16 38,89
İhlas Ev Aletleri 1,98 -1,00 -36,74
İhlas Gayrimenkul 1,50 -3,23 25,00
İhlas Gazetecilik 4,77 -3,83 -29,96
İhlas Holding 0,79 -1,25 -13,19
İhlas Yayın Holding 1,21 3,42 18,63
İndeks Bilgisayar 10,81 -1,99 11,44
Info Yatırım 4,37 -2,02 -10,13
İntema 11,64 -3,40 25,70
İpek Doğal Enerji 14,06 0,21 82,12
İskenderun Demir Çelik 6,97 -0,85 -12,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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