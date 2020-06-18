Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,37
|0,30
|81,18
|Acıpayam Selüloz
|9,48
|0,74
|48,82
|Adel Kalemcilik
|14,17
|3,43
|-9,75
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,80
|1,69
|26,02
|Afyon Çimento
|3,07
|3,02
|34,75
|Ak Enerji
|1,33
|-1,48
|22,02
|Akbank
|5,82
|0,00
|-28,24
|Akçansa
|12,44
|-0,56
|28,32
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,44
|0,41
|15,64
|Akfen GMYO
|3,55
|-1,66
|-12,35
|Akın Tekstil
|13,40
|0,00
|-2,83
|Akiş GMYO
|3,73
|0,27
|-7,67
|Akmerkez GMYO
|27,44
|0,37
|22,47
|Aksa
|7,28
|0,69
|3,95
|Aksa Enerji
|4,98
|2,68
|31,05
|Aksigorta
|6,92
|0,87
|27,73
|Aksu Enerji
|10,26
|0,00
|-31,00
|Alarko Carrıer
|72,75
|3,49
|21,25
|Alarko GMYO
|14,92
|0,13
|-1,73
|Alarko Holding
|5,54
|-1,07
|-6,89
|Albaraka Türk
|1,57
|-3,09
|2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,07
|0,58
|58,39
|Alkim Kağıt
|11,35
|-2,91
|109,42
|Alkim Kimya
|14,42
|0,00
|132,51
|Altınyağ
|1,32
|-4,35
|221,95
|Altınyunus Çeşme
|39,50
|1,28
|295,40
|Anadolu Cam
|4,45
|1,83
|4,36
|Anadolu Efes
|20,38
|0,20
|-11,70
|Anadolu Grubu Holding
|19,66
|-0,71
|11,77
|Anadolu Hayat Emek.
|6,78
|-0,29
|11,42
|Anadolu Isuzu
|13,36
|0,45
|9,78
|Anadolu Sigorta
|6,19
|0,00
|49,03
|Anel Elektrik
|4,12
|0,98
|28,35
|Arçelik
|16,99
|0,53
|-18,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,10
|-1,40
|Arena Bilgisayar
|14,22
|-1,59
|95,20
|Armada Bilgisayar
|22,60
|0,36
|37,89
|Arsan Tekstil
|5,04
|0,20
|40,78
|Artı Yatırım Holding
|2,43
|-9,67
|200,00
|Aselsan
|32,60
|2,39
|55,68
|Ata GMYO
|3,51
|-0,57
|-22,52
|Atakule GMYO
|2,01
|-2,90
|4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,93
|1,58
|93,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|3,29
|9,03
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,50
|-1,10
|0,70
|Avrasya GMYO
|2,21
|-1,78
|46,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,05
|5,13
|12,64
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,00
|0,00
|11,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|0,00
|5,84
|Ayen Enerji
|3,67
|-0,54
|5,76
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,95
|0,00
|34,70
|Aygaz
|11,46
|0,35
|-5,65
|Bagfaş
|17,08
|-0,76
|1,55
|Bak Ambalaj
|8,80
|2,09
|19,73
|Balatacılar Balatacılık
|2,18
|-2,68
|75,81
|Bantaş Ambalaj
|3,85
|0,79
|52,78
|Banvit
|24,50
|-0,73
|31,93
|Baştaş Başkent Çimento
|3,49
|2,35
|34,75
|Batı Çimento
|3,29
|0,92
|-0,60
|Batısöke Çimento
|1,41
|0,00
|7,63
|Bayrak Taban Sanayi
|9,26
|9,98
|Bera Holding
|4,14
|-4,61
|7,53
|Berkosan Yalıtım
|4,21
|1,69
|53,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,48
|-0,40
|1,22
|Beyaz Filo
|4,04
|7,34
|29,08
|Bilici Yatırım
|7,64
|0,53
|74,83
|Bim Mağazalar
|67,25
|1,05
|45,53
|Birko Mensucat
|0,49
|-2,00
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,55
|2,65
|35,96
|Bizim Mağazaları
|17,85
|-0,28
|59,80
|Bomonti Elektrik
|4,65
|2,20
|263,28
|Borusan Mannesmann
|11,10
|-0,36
|-3,06
|Borusan Yat. Paz.
|69,60
|1,09
|16,17
|Bosch Fren Sistemleri
|313,80
|2,89
|9,04
|Bossa
|10,40
|-0,67
|29,03
|Brisa
|12,32
|-1,04
|31,36
|Burçelik
|8,70
|0,81
|49,74
|Burçelik Vana
|18,36
|0,27
|89,08
|Bursa Çimento
|4,25
|0,47
|6,16
|Carrefoursa
|7,28
|-0,27
|54,56
|Casa Emtia Petrol
|20,98
|-1,78
|123,43
|Ceo Event Medya
|3,55
|-0,56
|-3,06
|Coca Cola İçecek
|43,30
|3,44
|14,37
|Cosmos Yat. Holding
|3,00
|2,04
|47,06
|Credıtwest Faktorıng
|3,94
|1,81
|36,81
|Çelebi
|79,60
|-0,38
|-22,04
|Çelik Halat
|11,10
|4,03
|70,77
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,55
|4,51
|Çemtaş
|8,45
|1,20
|3,95
|Çimbeton
|63,00
|-3,08
|52,69
|Çimentaş
|24,00
|0,00
|60,00
|Çimsa
|9,43
|1,51
|3,85
|Çuhadaroğlu Metal
|3,53
|2,62
|10,66
|Dagi Giyim
|5,24
|9,85
|109,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,35
|-8,94
|269,47
|Dardanel
|12,00
|0,33
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|9,13
|-0,65
|16,90
|Demısaş Döküm
|4,05
|2,53
|16,38
|Denge Holding
|1,51
|10,22
|Deniz GMYO
|5,20
|-0,95
|2,97
|Denizli Cam
|7,93
|1,15
|-4,92
|Derimod
|7,04
|1,44
|-1,40
|Derlüks Deri
|5,80
|-0,68
|43,36
|Desa Deri
|4,62
|0,43
|1,76
|Despec Bilgisayar
|7,87
|4,79
|85,61
|Deva Holding
|20,06
|-5,38
|124,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|1,61
|61,54
|Ditaş Doğan
|16,10
|0,25
|69,20
|DO-CO
|368,50
|-0,38
|-34,66
|Doğan Burda
|12,90
|-0,62
|112,52
|Doğan Holding
|2,03
|-0,49
|13,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,11
|0,96
|27,88
|Doğusan
|2,51
|3,29
|20,67
|Doğuş GMYO
|5,91
|-0,17
|30,46
|Doğuş Otomotiv
|16,36
|9,95
|71,85
|Döktaş Dökümcülük
|24,90
|0,00
|-21,32
|Duran Doğan Basım
|16,91
|0,65
|20,44
|Dyo Boya
|6,35
|2,58
|29,59
|Eczacıbaşı İlaç
|6,16
|-3,30
|68,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,70
|-2,07
|42,23
|Edip Gayrimenkul
|2,23
|0,90
|60,43
|Ege Endüstri
|625,00
|0,29
|11,10
|Ege Gübre
|81,30
|-0,18
|63,25
|Ege Profil
|15,58
|1,10
|30,16
|Ege Seramik
|5,06
|0,60
|36,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,60
|9,59
|400,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,41
|9,30
|261,54
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,94
|9,30
|370,00
|Egeplast
|17,56
|0,34
|40,48
|Ekiz Kimya
|12,85
|-9,95
|2006,56
|Emek Elektrik
|2,47
|7,39
|55,35
|Eminiş Ambalaj
|3,82
|0,53
|151,32
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|0,00
|30,14
|Enerjisa Enerji
|8,30
|0,00
|23,22
|Enka İnşaat
|5,87
|0,69
|5,16
|Erbosan
|21,30
|-0,19
|-14,73
|Ereğli Demir Çelik
|8,34
|0,97
|-7,74
|Ersu Gıda
|4,58
|-1,72
|121,26
|Escort Teknoloji
|3,83
|-0,78
|175,54
|Etiler Gıda
|2,80
|-1,75
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,99
|0,51
|24,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,64
|1,23
|37,37
|Euro Yat. Ort.
|1,63
|0,62
|44,79
|Euro Yatırım Holding
|1,82
|-1,09
|21,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,20
|-1,45
|-15,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,16
|-0,24
|-8,97
|F-M İzmit Piston
|52,00
|2,67
|9,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,31
|-1,15
|34,07
|Ford Otosan
|69,15
|-0,72
|4,59
|Formet Çelik Kapı
|3,31
|0,30
|10,33
|Frigo Pak Gıda
|17,85
|3,78
|37,73
|Galatasaray Sportif
|3,28
|-0,61
|61,58
|Garanti Bankası
|8,13
|0,00
|-27,02
|Garanti Faktoring
|5,23
|5,23
|35,14
|Garanti Yat. Ort.
|1,87
|2,75
|73,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,55
|0,21
|203,66
|Gedik Yatırım Holding
|24,04
|0,42
|212,61
|Gediz Ambalaj
|11,24
|0,72
|66,27
|Gentaş
|2,42
|0,41
|17,36
|Gersan Elektrik
|4,81
|2,34
|50,78
|Global Men. Değ.
|4,56
|0,66
|142,55
|Global Yat. Holding
|4,01
|-0,50
|-17,66
|Good-Year
|5,46
|0,74
|34,81
|Göltaş Çimento
|17,26
|0,94
|-2,98
|Gözde Girişim
|4,63
|-0,64
|-9,92
|GSD Denizcilik
|4,44
|-2,20
|73,44
|GSD Holding
|1,97
|5,91
|32,21
|Gübre Fabrik.
|26,26
|2,50
|190,49
|Güler Yat. Holding
|15,52
|-9,98
|664,53
|Güneş Sigorta
|4,37
|-1,80
|100,46
|Halk GMYO
|2,06
|0,98
|68,85
|Halk Sigorta
|3,98
|-5,24
|101,01
|Hatay Tekstil
|9,36
|0,11
|39,00
|Hedef Girişim
|2,85
|-0,35
|9,20
|Hektaş
|14,34
|-0,07
|78,80
|HUB Girişim
|22,26
|1,18
|137,10
|Hürriyet Gzt.
|1,38
|-1,43
|21,05
|ICBC Turkey Bank
|5,56
|-2,46
|5,50
|İdealist Danışmanlık
|3,29
|-0,90
|-0,90
|İdealist GMYO
|4,30
|0,70
|40,52
|İhlas Ev Aletleri
|2,00
|-0,50
|-36,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,55
|0,65
|29,17
|İhlas Gazetecilik
|4,96
|1,22
|-27,17
|İhlas Holding
|0,80
|-2,44
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|2,63
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|11,03
|0,27
|13,71
|Info Yatırım
|4,46
|-0,45
|-8,28
|İntema
|12,05
|-0,33
|30,13
|İpek Doğal Enerji
|14,03
|0,36
|81,74
|İskenderun Demir Çelik
|7,03
|1,74
|-12,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)