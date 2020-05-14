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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:55:32 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,53 1,61 36,02
Acıpayam Selüloz 9,95 -1,19 56,20
Adana Çimento (A) 9,89 -1,59 1,85
Adana Çimento (B) 7,03 -1,13 -1,40
Adana Çimento (C) 1,98 -1,00 -11,21
Adel Kalemcilik 11,75 -0,25 -25,16
Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -2,67 2,22
Afyon Çimento 2,70 -2,17 18,51
Ak Enerji 1,02 -0,97 -6,42
Akbank 5,42 -2,69 -33,17
Akçansa 7,66 -0,91 -20,99
Akdenız Güvenlık Hız. 1,82 -2,15 -13,74
Akfen GMYO 3,06 0,00 -24,44
Akın Tekstil 12,86 -4,24 -6,74
Akiş GMYO 3,32 -2,06 -17,82
Akmerkez GMYO 27,00 -6,57 20,51
Aksa 6,42 0,31 -8,33
Aksa Enerji 4,68 -2,50 23,16
Aksigorta 5,93 1,89 9,45
Aksu Enerji 9,56 0,63 -35,71
Alarko Carrıer 53,45 -3,52 -10,92
Alarko GMYO 14,40 -2,64 -5,15
Alarko Holding 4,72 1,94 -20,67
Albaraka Türk 1,32 -2,22 -13,73
Alcatel Lucent Teletaş 18,98 -1,09 57,64
Alkim Kağıt 11,82 -5,82 118,09
Alkim Kimya 15,77 -9,99 154,27
Altınyağ 1,60 -9,60 290,24
Altınyunus Çeşme 24,82 -1,12 148,45
Anadolu Cam 3,98 -2,45 -8,72
Anadolu Efes 16,99 -1,79 -26,39
Anadolu Grubu Holding 15,40 -3,33 -12,45
Anadolu Hayat Emek. 6,50 1,56 6,82
Anadolu Isuzu 10,97 -3,09 -9,86
Anadolu Sigorta 5,05 0,00 21,58
Anel Elektrik 3,62 2,55 12,77
Arçelik 15,01 -1,51 -27,98
ARD Bilişim Teknolojileri 36,30 9,73
Arena Bilgisayar 15,12 -2,45 107,55
Armada Bilgisayar 22,22 0,73 35,57
Arsan Tekstil 4,19 -0,24 17,04
Artı Yatırım Holding 3,18 -9,92 292,59
Aselsan 29,22 1,95 39,54
Aslan Çimento 36,10 -2,43 -9,66
Ata GMYO 3,55 -0,84 -21,63
Atakule GMYO 1,55 -2,52 -19,27
Atlantis Yatırım Holding 1,64 0,00 64,00
Atlas Yat. Ort. 1,45 -1,36 0,69
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,47 -1,89 -6,98
Avrasya GMYO 1,82 -1,09 20,53
Avrasya Petrol ve Tur. 2,06 0,98 13,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,74 -9,84 12,99
Ayen Enerji 3,20 -2,14 -7,78
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 3,30 3,45 50,68
Aygaz 10,05 -1,18 -17,26
Bagfaş 17,20 0,35 2,26
Bak Ambalaj 8,46 0,83 15,10
Balatacılar Balatacılık 2,65 -9,86 113,71
Bantaş Ambalaj 3,04 -2,25 20,63
Banvit 24,20 0,00 30,32
Baştaş Başkent Çimento 3,65 7,99 40,93
Batı Çimento 2,75 -1,43 -16,92
Batısöke Çimento 1,16 -3,33 -11,45
Bera Holding 3,61 -3,48 -6,23
Berkosan Yalıtım 3,63 0,00 32,48
Beşiktaş Futbol Yat. 2,06 -1,44 -15,92
Beyaz Filo 3,85 -7,45 21,84
Bilici Yatırım 7,19 0,00 64,53
Bim Mağazalar 54,20 3,44 17,29
Birko Mensucat 0,53 -8,62 70,97
Birlik Mensucat 1,45 -4,61 27,19
Bizim Mağazaları 12,37 -3,06 10,74
Bolu Çimento 4,56 -2,56 -2,98
Bomonti Elektrik 3,74 -9,88 192,19
Borusan Mannesmann 9,61 -3,51 -16,07
Borusan Yat. Paz. 61,50 -3,76 2,65
Bosch Fren Sistemleri 267,90 -2,76 -6,91
Bossa 9,00 -2,17 11,66
Brisa 8,67 -2,25 -7,56
Burçelik 7,30 2,53 25,65
Burçelik Vana 17,99 4,29 85,27
Bursa Çimento 3,90 -0,76 -2,58
Carrefoursa 7,55 -0,66 60,30
Casa Emtia Petrol 18,06 9,99 92,33
Ceo Event Medya 3,49 0,00 -4,70
Coca Cola İçecek 36,38 -0,60 -5,99
Cosmos Yat. Holding 3,15 0,32 54,41
Credıtwest Faktorıng 2,46 1,23 -14,58
Çelebi 84,50 -1,86 -17,24
Çelik Halat 10,00 -2,53 53,85
Çemaş Döküm 1,05 -2,78 -16,23
Çemtaş 7,10 -2,74 -12,66
Çimbeton 71,50 10,00 73,29
Çimentaş 24,32 3,14 62,13
Çimsa 7,48 -1,19 -17,62
Çuhadaroğlu Metal 3,32 9,93 4,08
Dagi Giyim 3,93 9,78 57,20
Dagi Yatırım Holding 4,97 9,96 119,91
Dardanel 8,49 9,97 124,01
Datagate Bilgisayar 8,90 5,08 13,96
Demısaş Döküm 3,66 -2,92 5,17
Denge Holding 1,69 -9,63 23,36
Deniz GMYO 3,95 -2,23 -21,78
Denizli Cam 7,35 -1,61 -11,87
Derimod 7,13 0,99 -0,14
Derlüks Deri 4,79 4,13 18,39
Desa Deri 4,35 -1,14 -4,19
Despec Bilgisayar 5,74 5,32 35,38
Deva Holding 19,58 2,19 119,32
Diriteks Diriliş Tekstil 1,24 -7,46 58,97
Ditaş Doğan 15,59 -4,53 63,84
DO-CO 316,50 -3,06 -43,88
Doğan Burda 11,95 -5,23 96,87
Doğan Holding 1,87 -1,06 4,15
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,82 -2,15 10,30
Doğusan 2,09 -3,24 0,48
Doğuş GMYO 5,01 -2,91 10,60
Doğuş Otomotiv 9,36 -2,19 -1,68
Döktaş Dökümcülük 24,90 -0,80 -21,32
Duran Doğan Basım 17,20 -3,37 22,51
Dyo Boya 4,75 -2,46 -3,06
Eczacıbaşı İlaç 5,72 -4,03 56,69
Eczacıbaşı Yatırım 12,00 -6,18 24,58
Edip Gayrimenkul 1,85 -3,14 33,09
Ege Endüstri 554,50 -4,48 -1,43
Ege Gübre 54,55 -1,62 9,54
Ege Profil 15,07 0,53 25,90
Ege Seramik 4,11 -2,61 10,78
Egeli & Co Tarım Girişim 1,60 7,38 400,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,26 -9,35 223,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,95 6,74 375,00
Egeplast 15,73 10,00 25,84
Ekiz Kimya 18,78 -9,97 2978,69
Emek Elektrik 1,90 -3,06 19,50
Eminiş Ambalaj 3,71 9,76 144,08
Emlak Konut GMYO 1,25 -1,57 -14,38
Enerjisa Enerji 7,60 1,88 12,83
Enka İnşaat 6,19 -1,75 -0,99
Erbosan 19,24 -5,69 -22,98
Ereğli Demir Çelik 8,00 -1,84 -11,50
Ersu Gıda 4,86 -3,19 134,78
Escort Teknoloji 3,93 -0,76 182,73
Etiler Gıda 3,50 -9,79 42,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,78 -3,78 6,59
Euro Trend Yat. Ort. 1,42 -4,70 13,60
Euro Yat. Ort. 1,57 -4,85 33,05
Euro Yatırım Holding 1,45 -1,36 -3,33
Fenerbahçe Futbol 9,94 -1,49 -31,31
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,84 -0,78 -15,97
F-M İzmit Piston 54,70 -1,26 15,49
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,85 8,94 41,09
Ford Otosan 58,00 0,09 -12,27
Formet Çelik Kapı 4,49 2,28 49,67
Frigo Pak Gıda 12,21 -5,86 -5,79
Galatasaray Sportif 2,50 0,00 23,15
Garanti Bankası 7,69 -2,66 -30,97
Garanti Faktoring 4,42 -3,49 14,21
Garanti Yat. Ort. 1,49 -3,25 37,96
Gedik Y. Men. Değ. 19,23 2,56 243,39
Gedik Yatırım Holding 27,18 -6,34 253,45
Gediz Ambalaj 8,96 0,56 32,54
Gentaş 2,25 3,69 2,74
Gersan Elektrik 4,07 4,63 27,59
Global Men. Değ. 2,98 4,56 58,51
Global Yat. Holding 3,25 -1,22 -33,26
Good-Year 4,70 -0,42 16,05
Göltaş Çimento 15,29 -1,04 -14,05
Gözde Girişim 3,79 -2,82 -26,26
GSD Denizcilik 2,70 -1,10 5,47
GSD Holding 1,67 -1,76 12,08
Gübre Fabrik. 18,57 5,21 105,42
Güler Yat. Holding 20,04 -9,97 887,19
Güneş Sigorta 2,96 -2,63 35,78
Halk GMYO 1,44 -2,70 18,03
Halk Sigorta 4,10 4,86 107,07
Hatay Tekstil 9,85 -6,90 43,38
Hedef Girişim 2,23 -1,33 -14,56
Hektaş 12,91 -2,20 60,97
HUB Girişim 23,04 9,92 145,40
Hürriyet Gzt. 1,46 -1,35 28,07
ICBC Turkey Bank 4,42 -3,70 -16,13
İdealist Danışmanlık 3,87 -9,79 16,57
İdealist GMYO 4,41 9,98 44,12
İhlas Ev Aletleri 1,73 -2,81 -44,73
İhlas Gayrimenkul 1,14 -2,56 -5,00
İhlas Gazetecilik 3,50 -1,41 -48,60
İhlas Holding 0,66 -4,35 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,99 -1,00 -2,94
İndeks Bilgisayar 10,90 9,99 12,37
Info Yatırım 7,26 3,57 -18,43
İntema 9,00 -2,28 -2,81
İpek Doğal Enerji 14,15 0,93 83,29
İskenderun Demir Çelik 6,96 -0,57 -13,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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