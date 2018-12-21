Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler21 Aralık 2018 Cuma 18:46
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,76
|0,65
|16,92
|Gübre Fabrik.
|3,08
|2,83
|8,83
|Aksa Enerji
|2,81
|2,70
|4,07
|İttifak Holding
|3,22
|3,10
|3,87
|Aselsan
|24,30
|23,54
|3,23
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|0,93
|3,23
|İhlas Holding
|0,34
|0,33
|3,03
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|1,53
|2,61
|Odaş Elektrik
|2,05
|2,00
|2,50
|Gersan Elektrik
|3,06
|2,99
|2,34
|Ford Otosan
|52,70
|51,60
|2,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,62
|1,59
|1,89
|Özak GMYO
|2,17
|2,13
|1,88
|Polisan Holding
|6,00
|5,90
|1,69
|Net Holding
|1,98
|1,95
|1,54
|Akbank
|6,88
|6,78
|1,47
|İskenderun Demir Çelik
|5,84
|5,76
|1,39
|T.S.K.B.
|0,75
|0,74
|1,35
|Deva Holding
|3,35
|3,31
|1,21
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|4,98
|1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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