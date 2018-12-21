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Borsada en çok değer kazanan hisseler

21 Aralık 2018 Cuma 18:46
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,760,6516,92
Gübre Fabrik.3,082,838,83
Aksa Enerji2,812,704,07
İttifak Holding3,223,103,87
Aselsan24,3023,543,23
Hürriyet Gzt.0,960,933,23
İhlas Holding0,340,333,03
Emlak Konut GMYO1,571,532,61
Odaş Elektrik2,052,002,50
Gersan Elektrik3,062,992,34
Ford Otosan52,7051,602,13
Yapı ve Kredi Bank.1,621,591,89
Özak GMYO2,172,131,88
Polisan Holding6,005,901,69
Net Holding1,981,951,54
Akbank6,886,781,47
İskenderun Demir Çelik5,845,761,39
T.S.K.B.0,750,741,35
Deva Holding3,353,311,21
ICBC Turkey Bank5,044,981,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:46
  1. Borsada en çok değer kazanan hisseler

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