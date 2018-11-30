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Borsada en çok değer kazanan hisseler

30 Kasım 2018 Cuma 18:54
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.4,403,7816,40
Tofaş Oto. Fab.19,4018,296,07
Net Holding2,182,075,31
İttifak Holding4,284,075,16
Gersan Elektrik3,563,414,40
MLP Sağlık13,5013,003,85
Soda Sanayii7,156,933,17
İş GMYO1,000,973,09
Çemtaş6,926,762,37
Yapı ve Kredi Bank.1,731,692,37
Garanti Bankası8,278,102,10
Netaş Telekom.7,467,312,05
Şok Marketler11,4911,262,04
Mavi Giyim37,7036,962,00
Ülker Bisküvi15,6015,301,96
Coca Cola İçecek29,2228,681,88
Yataş4,384,301,86
Tat Gıda4,003,931,78
Beşiktaş Futbol Yat.1,761,731,73
Şişe Cam5,034,951,62



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:54
  1. Borsada en çok değer kazanan hisseler

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