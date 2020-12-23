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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:00:49 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi157,30143,0010,00
Borusan Mannesmann30,6027,829,99
Gübre Fabrikaları56,8051,659,97
Şekerbank1,581,449,72
Alarko GMYO24,8422,669,62
Aksa12,9211,839,21
Şok Marketler12,8012,076,05
Aksa Enerji7,377,015,14
Tofaş Oto Fabrikası32,8431,384,65
DO-CO558,40535,804,22
Petkim5,054,883,48
Alkim Kimya14,6914,203,45
Brisa20,3219,673,30
Tüpraş107,50104,103,27
Eczacıbaşı İlaç7,287,053,26
İpek Doğal Enerji12,6512,292,93
İş GMYO2,472,402,92
Koza Altın83,1080,802,85
Alarko Holding7,697,482,81
Kordsa Teknik Tekstil15,5015,092,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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