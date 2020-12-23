Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|157,30
|143,00
|10,00
|Borusan Mannesmann
|30,60
|27,82
|9,99
|Gübre Fabrikaları
|56,80
|51,65
|9,97
|Şekerbank
|1,58
|1,44
|9,72
|Alarko GMYO
|24,84
|22,66
|9,62
|Aksa
|12,92
|11,83
|9,21
|Şok Marketler
|12,80
|12,07
|6,05
|Aksa Enerji
|7,37
|7,01
|5,14
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,84
|31,38
|4,65
|DO-CO
|558,40
|535,80
|4,22
|Petkim
|5,05
|4,88
|3,48
|Alkim Kimya
|14,69
|14,20
|3,45
|Brisa
|20,32
|19,67
|3,30
|Tüpraş
|107,50
|104,10
|3,27
|Eczacıbaşı İlaç
|7,28
|7,05
|3,26
|İpek Doğal Enerji
|12,65
|12,29
|2,93
|İş GMYO
|2,47
|2,40
|2,92
|Koza Altın
|83,10
|80,80
|2,85
|Alarko Holding
|7,69
|7,48
|2,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,50
|15,09
|2,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)