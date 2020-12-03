Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|16,67
|15,16
|9,96
|Halk GMYO
|3,28
|2,99
|9,70
|Özak GMYO
|4,62
|4,40
|5,00
|Yataş
|12,14
|11,65
|4,21
|Turkcell
|15,73
|15,15
|3,83
|Anadolu Grubu Holding
|22,32
|21,50
|3,81
|Torunlar GMYO
|3,89
|3,75
|3,73
|Aksigorta
|8,01
|7,73
|3,62
|Bizim Mağazaları
|16,61
|16,10
|3,17
|Çimsa
|16,12
|15,65
|3,00
|Anadolu Efes
|22,50
|21,86
|2,93
|Arçelik
|28,78
|28,04
|2,64
|Akiş GMYO
|3,65
|3,57
|2,24
|Alkim Kimya
|14,33
|14,02
|2,21
|Bim Mağazalar
|71,10
|69,70
|2,01
|GSD Holding
|2,33
|2,29
|1,75
|Aksa Enerji
|7,41
|7,30
|1,51
|Şişe Cam
|6,99
|6,89
|1,45
|Kartonsan
|2.958,50
|2.919,00
|1,35
|Türkiye Sigorta
|6,09
|6,01
|1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)