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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:46:37 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu16,6715,169,96
Halk GMYO3,282,999,70
Özak GMYO4,624,405,00
Yataş12,1411,654,21
Turkcell15,7315,153,83
Anadolu Grubu Holding22,3221,503,81
Torunlar GMYO3,893,753,73
Aksigorta8,017,733,62
Bizim Mağazaları16,6116,103,17
Çimsa16,1215,653,00
Anadolu Efes22,5021,862,93
Arçelik28,7828,042,64
Akiş GMYO3,653,572,24
Alkim Kimya14,3314,022,21
Bim Mağazalar71,1069,702,01
GSD Holding2,332,291,75
Aksa Enerji7,417,301,51
Şişe Cam6,996,891,45
Kartonsan2.958,502.919,001,35
Türkiye Sigorta6,096,011,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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