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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:03:38 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 4,97 4,52 9,96
İpek Doğal Enerji 15,30 14,02 9,13
Kartonsan 604,50 560,40 7,87
Netaş Telekom. 17,73 16,50 7,45
Sasa Polyester 13,93 13,12 6,17
Koza Madencilik 14,34 13,60 5,44
Doğuş Otomotiv 16,95 16,16 4,89
Kerevitaş Gıda 5,81 5,55 4,68
Torunlar GMYO 4,73 4,52 4,65
Koza Altın 85,65 82,50 3,82
Otokar 169,00 162,80 3,81
Ege Endüstri 690,00 665,20 3,73
Türk Telekom 8,32 8,03 3,61
Gübre Fabrik. 28,20 27,30 3,30
Gözde Girişim 5,39 5,22 3,26
Coca Cola İçecek 46,54 45,20 2,96
İş Y. Men. Değ. 7,15 6,95 2,88
İş Fin.Kir. 4,09 3,98 2,76
Logo Yazılım 91,90 89,45 2,74
Alarko GMYO 18,89 18,40 2,66


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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