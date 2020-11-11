Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|8,48
|7,71
|9,99
|Doğuş Otomotiv
|26,24
|23,86
|9,97
|Akbank
|6,22
|5,66
|9,89
|Vakıflar Bankası
|4,78
|4,35
|9,89
|İş Bankası (C)
|6,79
|6,18
|9,87
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,80
|2,55
|9,80
|Garanti Bankası
|8,50
|7,76
|9,54
|Halkbank
|5,56
|5,14
|8,17
|Türk Telekom
|7,62
|7,06
|7,93
|Koç Holding
|18,10
|16,79
|7,80
|Anadolu Grubu Holding
|22,30
|20,92
|6,60
|Kardemir (D)
|3,96
|3,73
|6,17
|Çimsa
|15,70
|14,80
|6,08
|Sabancı Holding
|10,03
|9,46
|6,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,02
|12,31
|5,77
|Sasa Polyester
|17,35
|16,60
|4,52
|Coca Cola İçecek
|55,95
|53,55
|4,48
|Aygaz
|12,40
|11,88
|4,38
|Alarko Holding
|6,77
|6,50
|4,15
|Tüpraş
|87,25
|84,30
|3,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)