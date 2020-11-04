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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:49:00 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1.223,00 1.111,90 9,99
Otokar 198,90 180,90 9,95
Doğuş Otomotiv 19,56 17,79 9,95
Deva Holding 23,92 21,76 9,93
Net Holding 3,22 2,93 9,90
Tümosan Motor ve Traktör 10,15 9,37 8,32
Türk Traktör 126,80 117,10 8,28
Halk GMYO 2,54 2,35 8,09
Coca Cola İçecek 49,66 46,38 7,07
Vestel 17,89 16,84 6,24
Pegasus 44,60 42,00 6,19
Çimsa 13,44 12,67 6,08
Aygaz 11,36 10,75 5,67
Şok Marketler 11,99 11,36 5,55
Ford Otosan 112,90 107,40 5,12
ARD Bilişim Teknolojileri 34,60 33,12 4,47
Gözde Girişim 6,35 6,10 4,10
Kardemir (D) 3,40 3,27 3,98
Özak GMYO 4,21 4,05 3,95
MLP Sağlık 18,28 17,60 3,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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