Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.223,00
|1.111,90
|9,99
|Otokar
|198,90
|180,90
|9,95
|Doğuş Otomotiv
|19,56
|17,79
|9,95
|Deva Holding
|23,92
|21,76
|9,93
|Net Holding
|3,22
|2,93
|9,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,15
|9,37
|8,32
|Türk Traktör
|126,80
|117,10
|8,28
|Halk GMYO
|2,54
|2,35
|8,09
|Coca Cola İçecek
|49,66
|46,38
|7,07
|Vestel
|17,89
|16,84
|6,24
|Pegasus
|44,60
|42,00
|6,19
|Çimsa
|13,44
|12,67
|6,08
|Aygaz
|11,36
|10,75
|5,67
|Şok Marketler
|11,99
|11,36
|5,55
|Ford Otosan
|112,90
|107,40
|5,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,60
|33,12
|4,47
|Gözde Girişim
|6,35
|6,10
|4,10
|Kardemir (D)
|3,40
|3,27
|3,98
|Özak GMYO
|4,21
|4,05
|3,95
|MLP Sağlık
|18,28
|17,60
|3,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)