Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|3,41
|3,10
|10,00
|Ege Endüstri
|1.010,90
|919,00
|10,00
|Kartonsan
|1.994,00
|1.812,80
|10,00
|Pegasus
|43,44
|39,50
|9,97
|Brisa
|16,33
|14,85
|9,97
|Eczacıbaşı İlaç
|7,20
|6,57
|9,59
|Good-Year
|6,51
|6,05
|7,60
|MLP Sağlık
|17,00
|16,00
|6,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,54
|10,88
|6,07
|ASELSAN
|17,63
|16,75
|5,25
|Enerjisa Enerji
|9,42
|8,99
|4,78
|Aksa
|8,45
|8,07
|4,71
|Gözde Girişim
|5,81
|5,55
|4,68
|TAV Havalimanları
|14,40
|13,79
|4,42
|Deva Holding
|22,44
|21,50
|4,37
|Türk Hava Yolları
|9,41
|9,02
|4,32
|Selçuk Ecza Deposu
|9,44
|9,08
|3,96
|Ereğli Demir Çelik
|9,90
|9,53
|3,88
|Şişe Cam
|6,36
|6,13
|3,75
|Ford Otosan
|112,00
|108,00
|3,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)