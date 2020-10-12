Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,70
|7,00
|10,00
|Doğuş Otomotiv
|17,19
|15,63
|9,98
|Gözde Girişim
|6,75
|6,14
|9,93
|Net Holding
|2,90
|2,64
|9,85
|Odaş Elektrik
|3,49
|3,18
|9,75
|Brisa
|14,99
|13,79
|8,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,41
|9,66
|7,76
|Çelebi
|83,80
|78,80
|6,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,54
|35,56
|5,57
|İş GMYO
|2,09
|1,99
|5,03
|Akiş GMYO
|3,59
|3,42
|4,97
|İş Fiansal Kiralama
|4,14
|3,95
|4,81
|Alarko GMYO
|18,31
|17,48
|4,75
|Arçelik
|26,16
|25,00
|4,64
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,60
|25,46
|4,48
|Aygaz
|12,54
|12,01
|4,41
|Kartonsan
|790,00
|757,00
|4,36
|Zorlu Enerji
|2,88
|2,76
|4,35
|GSD Holding
|2,41
|2,31
|4,33
|Ülker Bisküvi
|24,50
|23,52
|4,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)