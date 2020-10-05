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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:39:25 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akiş GMYO 3,60 3,34 7,78
Gübre Fabrikaları 35,04 32,60 7,48
ARD Bilişim Teknolojileri 33,94 31,90 6,39
Bizim Mağazaları 16,72 15,76 6,08
Kerevitaş Gıda 5,82 5,52 5,43
GSD Holding 2,24 2,13 5,16
Otokar 147,00 140,00 5,00
Bagfaş 18,90 18,00 5,00
İndeks Bilgisayar 17,73 16,91 4,85
Tümosan Motor ve Traktör 9,12 8,72 4,59
Borusan Mannesmann 16,67 15,95 4,51
Koza Madencilik 13,56 12,98 4,47
Akçansa 14,08 13,49 4,37
Net Holding 2,45 2,36 3,81
Kartonsan 721,00 697,00 3,44
Odaş Elektrik 3,02 2,92 3,42
Turkcell 15,78 15,26 3,41
Pınar Süt 22,10 21,38 3,37
Torunlar GMYO 3,71 3,59 3,34
Logo Yazılım 98,50 95,40 3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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