Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|15,88
|14,44
|9,97
|Aksa Enerji
|5,09
|4,63
|9,94
|Albaraka Türk
|1,57
|1,50
|4,67
|Şok Marketler
|13,00
|12,52
|3,83
|Brisa
|11,26
|10,85
|3,78
|Gübre Fabrikaları
|29,04
|28,46
|2,04
|Alarko Holding
|4,92
|4,83
|1,86
|Karel Elektronik
|16,57
|16,28
|1,78
|Alkim Kimya
|12,87
|12,69
|1,42
|Enerjisa Enerji
|8,63
|8,51
|1,41
|Anadolu Grubu Holding
|17,40
|17,20
|1,16
|Aksa
|7,36
|7,28
|1,10
|Bursa Çimento
|5,70
|5,64
|1,06
|Anadolu Efes
|20,16
|20,00
|0,80
|Vestel
|16,10
|16,00
|0,63
|Doğan Holding
|2,04
|2,03
|0,49
|Tüpraş
|78,75
|78,40
|0,45
|Deva Holding
|22,68
|22,58
|0,44
|Good-Year
|4,65
|4,63
|0,43
|Kerevitaş Gıda
|4,91
|4,89
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)