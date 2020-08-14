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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:54:26 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 15,88 14,44 9,97
Aksa Enerji 5,09 4,63 9,94
Albaraka Türk 1,57 1,50 4,67
Şok Marketler 13,00 12,52 3,83
Brisa 11,26 10,85 3,78
Gübre Fabrikaları 29,04 28,46 2,04
Alarko Holding 4,92 4,83 1,86
Karel Elektronik 16,57 16,28 1,78
Alkim Kimya 12,87 12,69 1,42
Enerjisa Enerji 8,63 8,51 1,41
Anadolu Grubu Holding 17,40 17,20 1,16
Aksa 7,36 7,28 1,10
Bursa Çimento 5,70 5,64 1,06
Anadolu Efes 20,16 20,00 0,80
Vestel 16,10 16,00 0,63
Doğan Holding 2,04 2,03 0,49
Tüpraş 78,75 78,40 0,45
Deva Holding 22,68 22,58 0,44
Good-Year 4,65 4,63 0,43
Kerevitaş Gıda 4,91 4,89 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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