Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|11,00
|10,00
|10,00
|Bursa Çimento
|6,27
|5,70
|10,00
|Tat Gıda
|11,56
|10,51
|9,99
|Netaş Telekomünikasyon
|18,38
|16,88
|8,89
|Emlak Konut GMYO
|2,39
|2,26
|5,75
|Global Yatırım Holding
|4,71
|4,50
|4,67
|ASELSAN
|33,74
|32,34
|4,33
|Doğuş Otomotiv
|18,02
|17,50
|2,97
|Koza Madencilik
|14,40
|14,01
|2,78
|Alkim Kimya
|12,84
|12,51
|2,64
|Kardemir (D)
|3,12
|3,04
|2,63
|GSD Holding
|2,40
|2,34
|2,56
|Gözde Girişim
|5,94
|5,81
|2,24
|İş GMYO
|2,17
|2,13
|1,88
|Türk Traktör
|97,60
|95,90
|1,77
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,25
|7,14
|1,54
|Arçelik
|21,16
|20,84
|1,54
|Coca Cola İçecek
|47,48
|46,82
|1,41
|Anadolu Cam
|5,42
|5,35
|1,31
|Ford Otosan
|77,90
|77,00
|1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)