Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|9,92
|9,02
|9,98
|Torunlar GMYO
|5,20
|4,73
|9,94
|Bursa Çimento
|5,22
|4,75
|9,89
|Gözde Girişim
|5,92
|5,39
|9,83
|Gübre Fabrikaları
|30,76
|28,20
|9,08
|Güneş Sigorta
|5,42
|4,97
|9,05
|Global Yatırım Holding
|4,78
|4,43
|7,90
|Enka İnşaat
|6,75
|6,31
|6,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,49
|8,03
|5,73
|Kartonsan
|633,70
|604,50
|4,83
|Alarko GMYO
|19,75
|18,89
|4,55
|Şişe Cam
|6,45
|6,20
|4,03
|Deva Holding
|20,98
|20,22
|3,76
|Coca Cola İçecek
|48,00
|46,54
|3,14
|Tat Gıda
|10,87
|10,54
|3,13
|Eczacıbaşı İlaç
|6,59
|6,39
|3,13
|Otokar
|174,00
|169,00
|2,96
|Petkim
|4,32
|4,23
|2,13
|Aksa
|7,71
|7,55
|2,12
|Alarko Holding
|5,76
|5,65
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)