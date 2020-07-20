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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:45:58 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 9,92 9,02 9,98
Torunlar GMYO 5,20 4,73 9,94
Bursa Çimento 5,22 4,75 9,89
Gözde Girişim 5,92 5,39 9,83
Gübre Fabrikaları 30,76 28,20 9,08
Güneş Sigorta 5,42 4,97 9,05
Global Yatırım Holding 4,78 4,43 7,90
Enka İnşaat 6,75 6,31 6,97
Tümosan Motor ve Traktör 8,49 8,03 5,73
Kartonsan 633,70 604,50 4,83
Alarko GMYO 19,75 18,89 4,55
Şişe Cam 6,45 6,20 4,03
Deva Holding 20,98 20,22 3,76
Coca Cola İçecek 48,00 46,54 3,14
Tat Gıda 10,87 10,54 3,13
Eczacıbaşı İlaç 6,59 6,39 3,13
Otokar 174,00 169,00 2,96
Petkim 4,32 4,23 2,13
Aksa 7,71 7,55 2,12
Alarko Holding 5,76 5,65 1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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