  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:38:46 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 3,66 3,33 9,91
Oyak Çimento 7,60 7,08 7,34
Alarko GMYO 15,85 14,83 6,88
Global Yatırım Holding 4,22 4,02 4,98
Çimsa 10,39 9,91 4,84
Doğan Holding 2,19 2,10 4,29
Albaraka Türk 1,71 1,64 4,27
Karsan Otomotiv 3,05 2,93 4,10
Bursa Çimento 4,49 4,32 3,94
Aksa Enerji 5,67 5,46 3,85
Bagfaş 17,88 17,22 3,83
İş GMYO 2,02 1,95 3,59
Otokar 154,90 149,70 3,47
Şekerbank 1,50 1,45 3,45
Trakya Cam 3,71 3,59 3,34
Eczacıbaşı İlaç 6,30 6,11 3,11
Halk GMYO 2,35 2,28 3,07
Coca Cola İçecek 44,72 43,40 3,04
Özak GMYO 4,19 4,07 2,95
Enka İnşaat 6,34 6,16 2,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı