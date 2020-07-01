Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,66
|3,33
|9,91
|Oyak Çimento
|7,60
|7,08
|7,34
|Alarko GMYO
|15,85
|14,83
|6,88
|Global Yatırım Holding
|4,22
|4,02
|4,98
|Çimsa
|10,39
|9,91
|4,84
|Doğan Holding
|2,19
|2,10
|4,29
|Albaraka Türk
|1,71
|1,64
|4,27
|Karsan Otomotiv
|3,05
|2,93
|4,10
|Bursa Çimento
|4,49
|4,32
|3,94
|Aksa Enerji
|5,67
|5,46
|3,85
|Bagfaş
|17,88
|17,22
|3,83
|İş GMYO
|2,02
|1,95
|3,59
|Otokar
|154,90
|149,70
|3,47
|Şekerbank
|1,50
|1,45
|3,45
|Trakya Cam
|3,71
|3,59
|3,34
|Eczacıbaşı İlaç
|6,30
|6,11
|3,11
|Halk GMYO
|2,35
|2,28
|3,07
|Coca Cola İçecek
|44,72
|43,40
|3,04
|Özak GMYO
|4,19
|4,07
|2,95
|Enka İnşaat
|6,34
|6,16
|2,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)