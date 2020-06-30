Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,12
|4,66
|9,87
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|1,92
|6,77
|Torunlar GMYO
|3,33
|3,15
|5,71
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,50
|25,22
|5,08
|Net Holding
|2,47
|2,36
|4,66
|Karel Elektronik
|16,49
|15,77
|4,57
|Arçelik
|19,90
|19,04
|4,52
|Kardemir (D)
|3,25
|3,12
|4,17
|Şekerbank
|1,45
|1,40
|3,57
|Enerjisa Enerji
|8,60
|8,32
|3,37
|İş GMYO
|1,95
|1,89
|3,17
|Karsan Otomotiv
|2,93
|2,84
|3,17
|Halk GMYO
|2,28
|2,21
|3,17
|Pegasus
|55,55
|53,85
|3,16
|Aygaz
|12,00
|11,70
|2,56
|MLP Sağlık
|19,90
|19,42
|2,47
|Mavi Giyim
|47,60
|46,46
|2,45
|Doğan Holding
|2,10
|2,05
|2,44
|Aksa Enerji
|5,46
|5,33
|2,44
|Ülker Bisküvi
|24,30
|23,76
|2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)