Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halkbank
|6,11
|5,56
|9,89
|Vakıflar Bankası
|5,28
|4,82
|9,54
|Turkcell
|16,95
|16,23
|4,44
|Tekfen Holding
|17,06
|16,40
|4,02
|Logo Yazılım
|77,90
|75,00
|3,87
|Mavi Giyim
|48,90
|47,36
|3,25
|İş Bankası (C)
|5,30
|5,14
|3,11
|Akbank
|5,99
|5,82
|2,92
|Arçelik
|17,45
|16,99
|2,71
|Gübre Fabrikaları
|26,96
|26,26
|2,67
|Koza Altın
|79,35
|77,35
|2,59
|Garanti Bankası
|8,33
|8,13
|2,46
|Petkim
|4,13
|4,04
|2,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,39
|2,34
|2,14
|Anadolu Cam
|4,54
|4,45
|2,02
|Tüpraş
|88,40
|86,95
|1,67
|Tat Gıda
|9,81
|9,66
|1,55
|Koç Holding
|17,26
|17,03
|1,35
|İş Yatırım Menkul Değerler
|6,12
|6,05
|1,16
|Sabancı Holding
|9,20
|9,10
|1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)