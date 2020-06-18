Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|16,23
|14,76
|9,96
|Doğuş Otomotiv
|16,36
|14,88
|9,95
|Kardemir (D)
|3,04
|2,79
|8,96
|Zorlu Enerji
|1,75
|1,64
|6,71
|T.S.K.B.
|1,28
|1,22
|4,92
|Türk Telekom
|8,04
|7,69
|4,55
|Petkim
|4,04
|3,87
|4,39
|Vestel
|16,74
|16,05
|4,30
|Tekfen Holding
|16,40
|15,82
|3,67
|Coca Cola İçecek
|43,30
|41,86
|3,44
|Karsan Otomotiv
|2,43
|2,35
|3,40
|Özak GMYO
|3,86
|3,74
|3,21
|Aksa Enerji
|4,98
|4,85
|2,68
|Sasa Polyester
|10,87
|10,60
|2,55
|Gübre Fabrikaları
|26,26
|25,62
|2,50
|Aselsan
|32,60
|31,84
|2,39
|Şişe Cam
|5,27
|5,15
|2,33
|Vakıflar Bankası
|4,82
|4,73
|1,90
|Anadolu Cam
|4,45
|4,37
|1,83
|İskenderun Demir Çelik
|7,03
|6,91
|1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)