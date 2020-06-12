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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:38:56 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 12,10 11,00 10,00
Aksa 7,45 6,78 9,88
Güneş Sigorta 4,17 3,85 8,31
Anadolu Grubu Holding 19,90 18,90 5,29
Migros Ticaret 36,36 34,82 4,42
Alkim Kimya 12,87 12,35 4,21
Ford Otosan 71,00 68,60 3,50
Aksa Enerji 4,79 4,63 3,46
Selçuk Ecza Deposu 8,50 8,22 3,41
MLP Sağlık 18,01 17,42 3,39
Vestel 15,10 14,66 3,00
Pegasus 58,45 56,85 2,81
Good-Year 5,23 5,09 2,75
Net Holding 2,33 2,27 2,64
Mavi Giyim 46,94 45,76 2,58
Karsan Otomotiv 2,03 1,98 2,53
Eczacıbaşı İlaç 5,85 5,71 2,45
Soda Sanayii 5,85 5,73 2,09
Akçansa 12,36 12,12 1,98
Türk Hava Yolları 12,76 12,52 1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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