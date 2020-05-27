Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|20,58
|18,71
|9,99
|Türk Hava Yolları
|12,33
|11,21
|9,99
|Bizim Mağazaları
|13,90
|12,64
|9,97
|Pegasus
|59,10
|53,75
|9,95
|Netaş Telekomünikasyon
|15,54
|14,29
|8,75
|Coca Cola İçecek
|43,28
|40,44
|7,02
|Çelebi
|92,60
|86,95
|6,50
|Arçelik
|16,37
|15,52
|5,48
|Anadolu Efes
|18,84
|17,91
|5,19
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|1,36
|5,15
|Deva Holding
|18,61
|17,75
|4,85
|Tüpraş
|83,90
|80,15
|4,68
|Anadolu Grubu Holding
|17,63
|16,85
|4,63
|Ford Otosan
|63,05
|60,50
|4,21
|Karel Elektronik
|16,65
|15,99
|4,13
|Torunlar GMYO
|2,53
|2,43
|4,12
|Doğuş Otomotiv
|10,56
|10,16
|3,94
|Çimsa
|8,02
|7,73
|3,75
|Enka İnşaat
|5,68
|5,48
|3,61
|Zorlu Enerji
|1,38
|1,34
|2,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)