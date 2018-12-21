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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

21 Aralık 2018 Cuma 18:49
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya1,401,51-7,28
MLP Sağlık10,8011,37-5,01
Göltaş Çimento13,7314,42-4,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,552,67-4,49
Gözde Girişim2,682,76-2,90
Çemaş Döküm0,760,78-2,56
Şok Marketler11,0511,30-2,21
Enka İnşaat4,434,53-2,21
Koza Altın50,4551,55-2,13
Şişe Cam5,235,34-2,06
Koza Madencilik7,367,50-1,87
Çemtaş6,246,35-1,73
Arçelik15,5015,77-1,71
Karsan Otomotiv1,251,27-1,57
Kartonsan338,50343,90-1,57
Tüpraş119,30121,20-1,57
Ülker Bisküvi14,7715,00-1,53
Enerjisa Enerji5,245,32-1,50
İpek Doğal Enerji5,375,45-1,47
Coca Cola İçecek30,4030,82-1,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:49
  1. Borsada en çok değer kaybeden hisseler

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