Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler12 Aralık 2018 Çarşamba 18:50
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|4,62
|5,25
|-12,00
|Türk Traktör
|35,74
|40,10
|-10,87
|Gersan Elektrik
|3,05
|3,32
|-8,13
|Gözde Girişim
|2,67
|2,87
|-6,97
|İttifak Holding
|3,20
|3,43
|-6,71
|Pegasus
|22,58
|24,20
|-6,69
|Aksa Enerji
|2,70
|2,89
|-6,57
|GSD Holding
|0,78
|0,83
|-6,02
|Doğuş Otomotiv
|4,20
|4,46
|-5,83
|Halkbank
|6,71
|7,11
|-5,63
|Odaş Elektrik
|2,20
|2,33
|-5,58
|Tat Gıda
|3,86
|4,08
|-5,39
|Netaş Telekom.
|6,75
|7,13
|-5,33
|Doğan Holding
|1,08
|1,14
|-5,26
|Şekerbank
|1,11
|1,17
|-5,13
|Park Elek.Madencilik
|2,42
|2,55
|-5,10
|Alarko Holding
|2,07
|2,18
|-5,05
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|1,00
|-5,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,88
|3,03
|-4,95
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,62
|4,86
|-4,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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