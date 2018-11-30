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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

30 Kasım 2018 Cuma 19:01
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,662,07-19,81
Doğtaş Kelebek Mobilya1,181,23-4,07
Borusan Mannesmann8,018,34-3,96
Global Yat. Holding2,732,84-3,87
Anadolu Efes21,1421,88-3,38
Şekerbank1,211,24-2,42
Türk Traktör35,8836,68-2,18
Alarko GMYO48,3449,40-2,15
Ford Otosan54,0555,20-2,08
Aselsan26,7027,26-2,05
Hürriyet Gzt.1,011,03-1,94
Fenerbahçe Futbol6,796,92-1,88
Tümosan Motor ve Traktör4,744,83-1,86
Emlak Konut GMYO1,621,65-1,82
Migros Ticaret15,6615,92-1,63
Turkcell12,6912,90-1,63
İhlas Gayrimenkul1,301,32-1,52
Doğuş Otomotiv4,694,76-1,47
Afyon Çimento4,884,95-1,41
Alarko Holding2,142,17-1,38



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:01
  1. Borsada en çok değer kaybeden hisseler

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