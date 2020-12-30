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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:54:18 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv28,8430,22-4,57
Kartonsan100,00104,70-4,49
Ege Endüstri1.723,501.770,00-2,63
Tümosan Motor ve Traktör14,1814,55-2,54
Çemtaş15,8016,17-2,29
Logo Yazılım125,00127,80-2,19
Borusan Mannesmann28,6029,20-2,05
Alcatel Lucent Teletaş29,0429,58-1,83
Alarko GMYO26,2226,70-1,80
Akiş GMYO3,553,61-1,66
MLP Sağlık19,6419,94-1,50
Aksa Enerji7,277,37-1,36
Tüpraş108,00109,40-1,28
Torunlar GMYO3,893,94-1,27
Good-Year7,928,02-1,25
Aygaz14,7514,91-1,07
Aksigorta9,309,40-1,06
Ford Otosan125,10126,30-0,95
Eczacıbaşı İlaç7,517,58-0,92
Tofaş Oto Fabrikası33,6633,96-0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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