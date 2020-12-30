Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|28,84
|30,22
|-4,57
|Kartonsan
|100,00
|104,70
|-4,49
|Ege Endüstri
|1.723,50
|1.770,00
|-2,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,18
|14,55
|-2,54
|Çemtaş
|15,80
|16,17
|-2,29
|Logo Yazılım
|125,00
|127,80
|-2,19
|Borusan Mannesmann
|28,60
|29,20
|-2,05
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,04
|29,58
|-1,83
|Alarko GMYO
|26,22
|26,70
|-1,80
|Akiş GMYO
|3,55
|3,61
|-1,66
|MLP Sağlık
|19,64
|19,94
|-1,50
|Aksa Enerji
|7,27
|7,37
|-1,36
|Tüpraş
|108,00
|109,40
|-1,28
|Torunlar GMYO
|3,89
|3,94
|-1,27
|Good-Year
|7,92
|8,02
|-1,25
|Aygaz
|14,75
|14,91
|-1,07
|Aksigorta
|9,30
|9,40
|-1,06
|Ford Otosan
|125,10
|126,30
|-0,95
|Eczacıbaşı İlaç
|7,51
|7,58
|-0,92
|Tofaş Oto Fabrikası
|33,66
|33,96
|-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)