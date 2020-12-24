Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,36
|3,73
|-9,92
|Şekerbank
|1,50
|1,58
|-5,06
|Bagfaş
|20,38
|21,32
|-4,41
|İş GMYO
|2,37
|2,47
|-4,05
|Alarko GMYO
|24,10
|24,84
|-2,98
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,85
|1,90
|-2,63
|Kartonsan
|2.260,00
|2.320,00
|-2,59
|Aksa Enerji
|7,18
|7,37
|-2,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,69
|14,03
|-2,42
|Odaş Elektrik
|3,96
|4,05
|-2,22
|Akiş GMYO
|3,56
|3,64
|-2,20
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,18
|32,84
|-2,01
|Alkim Kimya
|14,40
|14,69
|-1,97
|GSD Holding
|2,41
|2,45
|-1,63
|Arçelik
|30,22
|30,72
|-1,63
|Brisa
|20,00
|20,32
|-1,57
|Alarko Holding
|7,57
|7,69
|-1,56
|İş Finansal Kiralama
|3,80
|3,86
|-1,55
|Türk Traktör
|159,50
|162,00
|-1,54
|Torunlar GMYO
|3,90
|3,96
|-1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)