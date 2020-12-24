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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:11:18 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,363,73-9,92
Şekerbank1,501,58-5,06
Bagfaş20,3821,32-4,41
İş GMYO2,372,47-4,05
Alarko GMYO24,1024,84-2,98
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,851,90-2,63
Kartonsan2.260,002.320,00-2,59
Aksa Enerji7,187,37-2,58
Tümosan Motor ve Traktör13,6914,03-2,42
Odaş Elektrik3,964,05-2,22
Akiş GMYO3,563,64-2,20
Tofaş Oto Fabrikası32,1832,84-2,01
Alkim Kimya14,4014,69-1,97
GSD Holding2,412,45-1,63
Arçelik30,2230,72-1,63
Brisa20,0020,32-1,57
Alarko Holding7,577,69-1,56
İş Finansal Kiralama3,803,86-1,55
Türk Traktör159,50162,00-1,54
Torunlar GMYO3,903,96-1,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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