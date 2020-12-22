Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|4,14
|4,60
|-10,00
|Kartonsan
|2.435,50
|2.706,10
|-10,00
|Selçuk Ecza Deposu
|15,13
|15,80
|-4,24
|Otokar
|277,60
|286,20
|-3,00
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,85
|1,90
|-2,63
|Odaş Elektrik
|4,02
|4,11
|-2,19
|Bim Mağazalar
|72,00
|73,60
|-2,17
|Gözde Girişim
|7,60
|7,76
|-2,06
|Albaraka Türk
|2,02
|2,05
|-1,46
|Doğuş Otomotiv
|26,22
|26,56
|-1,28
|Aksigorta
|8,90
|9,01
|-1,22
|Kerevitaş Gıda
|6,66
|6,74
|-1,19
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,26
|47,70
|-0,92
|İpek Doğal Enerji
|12,29
|12,40
|-0,89
|Tat Gıda
|10,59
|10,66
|-0,66
|ASELSAN
|17,92
|18,02
|-0,55
|Aksa
|11,83
|11,88
|-0,42
|Bizim Mağazaları
|15,38
|15,44
|-0,39
|Pınar Et Ve Un
|23,42
|23,46
|-0,17
|Deva Holding
|24,18
|24,20
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)