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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:56:50 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO4,144,60-10,00
Kartonsan2.435,502.706,10-10,00
Selçuk Ecza Deposu15,1315,80-4,24
Otokar277,60286,20-3,00
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,851,90-2,63
Odaş Elektrik4,024,11-2,19
Bim Mağazalar72,0073,60-2,17
Gözde Girişim7,607,76-2,06
Albaraka Türk2,022,05-1,46
Doğuş Otomotiv26,2226,56-1,28
Aksigorta8,909,01-1,22
Kerevitaş Gıda6,666,74-1,19
ARD Bilişim Teknolojileri47,2647,70-0,92
İpek Doğal Enerji12,2912,40-0,89
Tat Gıda10,5910,66-0,66
ASELSAN17,9218,02-0,55
Aksa11,8311,88-0,42
Bizim Mağazaları15,3815,44-0,39
Pınar Et Ve Un23,4223,46-0,17
Deva Holding24,1824,20-0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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