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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:47:27 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,062,24-8,04
Netaş Telekomünikasyon20,9021,74-3,86
Doğuş Otomotiv27,1628,00-3,00
Otokar239,70246,60-2,80
Akçansa15,2215,65-2,75
Alarko GMYO19,8820,32-2,17
Gözde Girişim6,917,06-2,12
MLP Sağlık19,4019,81-2,07
Ford Otosan115,30117,50-1,87
Ege Endüstri1.720,101.752,60-1,85
Oyak Çimento8,098,19-1,22
Enerjisa Enerji10,7710,90-1,19
Kordsa Teknik Tekstil14,4314,60-1,16
Alcatel Lucent Teletaş28,5028,82-1,11
Çelebi96,6097,60-1,02
Tofaş Oto Fabrikası29,1829,48-1,02
Yapı ve Kredi Bankası2,952,98-1,01
Deva Holding23,7824,02-1,00
Sasa Polyester17,0117,18-0,99
Bursa Çimento9,049,12-0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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