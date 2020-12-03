Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,06
|2,24
|-8,04
|Netaş Telekomünikasyon
|20,90
|21,74
|-3,86
|Doğuş Otomotiv
|27,16
|28,00
|-3,00
|Otokar
|239,70
|246,60
|-2,80
|Akçansa
|15,22
|15,65
|-2,75
|Alarko GMYO
|19,88
|20,32
|-2,17
|Gözde Girişim
|6,91
|7,06
|-2,12
|MLP Sağlık
|19,40
|19,81
|-2,07
|Ford Otosan
|115,30
|117,50
|-1,87
|Ege Endüstri
|1.720,10
|1.752,60
|-1,85
|Oyak Çimento
|8,09
|8,19
|-1,22
|Enerjisa Enerji
|10,77
|10,90
|-1,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,43
|14,60
|-1,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,50
|28,82
|-1,11
|Çelebi
|96,60
|97,60
|-1,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,18
|29,48
|-1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,95
|2,98
|-1,01
|Deva Holding
|23,78
|24,02
|-1,00
|Sasa Polyester
|17,01
|17,18
|-0,99
|Bursa Çimento
|9,04
|9,12
|-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)