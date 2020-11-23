Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,94
|3,09
|-4,85
|İş Bankası (C)
|6,49
|6,82
|-4,84
|Anadolu Grubu Holding
|21,34
|22,26
|-4,13
|Vakıflar Bankası
|4,66
|4,86
|-4,12
|Garanti Bankası
|9,07
|9,45
|-4,02
|Akbank
|6,26
|6,50
|-3,69
|Türk Telekom
|7,83
|8,10
|-3,33
|Petkim
|3,92
|4,04
|-2,97
|Sabancı Holding
|10,49
|10,81
|-2,96
|Doğuş Otomotiv
|30,30
|31,20
|-2,88
|İpek Doğal Enerji
|12,00
|12,34
|-2,76
|Aksigorta
|7,73
|7,93
|-2,52
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,20
|36,04
|-2,33
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,78
|13,08
|-2,29
|Alarko Holding
|6,49
|6,64
|-2,26
|Kerevitaş Gıda
|7,00
|7,15
|-2,10
|Aksa Enerji
|7,02
|7,17
|-2,09
|Türkiye Sigorta
|5,90
|6,02
|-1,99
|Şekerbank
|1,48
|1,51
|-1,99
|Koç Holding
|19,12
|19,50
|-1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)