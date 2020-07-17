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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:05:59 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,77 1,82 -2,75
Anadolu Grubu Holding 21,24 21,82 -2,66
Trakya Cam 4,46 4,57 -2,41
Vestel 17,52 17,88 -2,01
Good-Year 5,77 5,88 -1,87
MLP Sağlık 20,36 20,70 -1,64
Borusan Mannesmann 12,94 13,15 -1,60
Global Yat. Holding 4,43 4,50 -1,56
Ülker Bisküvi 26,66 27,08 -1,55
Aselsan 32,56 33,06 -1,52
Eczacıbaşı İlaç 6,39 6,48 -1,39
Anadolu Efes 20,78 21,06 -1,33
T. Halk Bankası 6,02 6,10 -1,31
Çelebi 79,20 80,15 -1,19
Selçuk Ecza Deposu 8,66 8,76 -1,14
Enerjisa Enerji 8,76 8,86 -1,13
Zorlu Enerji 2,70 2,73 -1,10
Şok Marketler 13,63 13,77 -1,02
Akçansa 13,63 13,76 -0,94
İş GMYO 2,16 2,18 -0,92


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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