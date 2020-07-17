Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,77
|1,82
|-2,75
|Anadolu Grubu Holding
|21,24
|21,82
|-2,66
|Trakya Cam
|4,46
|4,57
|-2,41
|Vestel
|17,52
|17,88
|-2,01
|Good-Year
|5,77
|5,88
|-1,87
|MLP Sağlık
|20,36
|20,70
|-1,64
|Borusan Mannesmann
|12,94
|13,15
|-1,60
|Global Yat. Holding
|4,43
|4,50
|-1,56
|Ülker Bisküvi
|26,66
|27,08
|-1,55
|Aselsan
|32,56
|33,06
|-1,52
|Eczacıbaşı İlaç
|6,39
|6,48
|-1,39
|Anadolu Efes
|20,78
|21,06
|-1,33
|T. Halk Bankası
|6,02
|6,10
|-1,31
|Çelebi
|79,20
|80,15
|-1,19
|Selçuk Ecza Deposu
|8,66
|8,76
|-1,14
|Enerjisa Enerji
|8,76
|8,86
|-1,13
|Zorlu Enerji
|2,70
|2,73
|-1,10
|Şok Marketler
|13,63
|13,77
|-1,02
|Akçansa
|13,63
|13,76
|-0,94
|İş GMYO
|2,16
|2,18
|-0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)