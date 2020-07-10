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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:57:28 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 2,37 2,49 -4,82
Akçansa 13,25 13,88 -4,54
MLP Sağlık 20,04 20,96 -4,39
Coca Cola İçecek 44,58 46,48 -4,09
Şişe Cam 6,12 6,38 -4,08
Selçuk Ecza Deposu 8,36 8,71 -4,02
Karel Elektronik 15,84 16,50 -4,00
Netaş Telekom. 14,87 15,45 -3,75
Şekerbank 1,54 1,60 -3,75
Bursa Çimento 4,41 4,58 -3,71
Soda Sanayii 6,88 7,14 -3,64
İş Fin.Kir. 3,82 3,96 -3,54
Doğan Holding 2,20 2,28 -3,51
Anadolu Cam 5,23 5,42 -3,51
Güneş Sigorta 4,15 4,30 -3,49
Good-Year 5,35 5,54 -3,43
GSD Holding 2,07 2,14 -3,27
Bagfaş 16,55 17,10 -3,22
T.S.K.B. 1,21 1,25 -3,20
Deva Holding 19,20 19,75 -2,78


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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