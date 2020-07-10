Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|2,37
|2,49
|-4,82
|Akçansa
|13,25
|13,88
|-4,54
|MLP Sağlık
|20,04
|20,96
|-4,39
|Coca Cola İçecek
|44,58
|46,48
|-4,09
|Şişe Cam
|6,12
|6,38
|-4,08
|Selçuk Ecza Deposu
|8,36
|8,71
|-4,02
|Karel Elektronik
|15,84
|16,50
|-4,00
|Netaş Telekom.
|14,87
|15,45
|-3,75
|Şekerbank
|1,54
|1,60
|-3,75
|Bursa Çimento
|4,41
|4,58
|-3,71
|Soda Sanayii
|6,88
|7,14
|-3,64
|İş Fin.Kir.
|3,82
|3,96
|-3,54
|Doğan Holding
|2,20
|2,28
|-3,51
|Anadolu Cam
|5,23
|5,42
|-3,51
|Güneş Sigorta
|4,15
|4,30
|-3,49
|Good-Year
|5,35
|5,54
|-3,43
|GSD Holding
|2,07
|2,14
|-3,27
|Bagfaş
|16,55
|17,10
|-3,22
|T.S.K.B.
|1,21
|1,25
|-3,20
|Deva Holding
|19,20
|19,75
|-2,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)