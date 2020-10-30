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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:45:56 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 29,84 33,14 -9,96
Şekerbank 1,81 1,98 -8,59
Albaraka Türk 1,62 1,77 -8,47
Aygaz 10,56 11,45 -7,77
MLP Sağlık 16,00 17,18 -6,87
Eczacıbaşı İlaç 6,57 7,03 -6,54
İndeks Bilgisayar 16,27 17,37 -6,33
Torunlar GMYO 3,38 3,59 -5,85
Good-Year 6,05 6,41 -5,62
Deva Holding 21,50 22,76 -5,54
Tat Gıda 10,25 10,83 -5,36
Anadolu Efes 19,43 20,52 -5,31
Alarko GMYO 16,46 17,37 -5,24
Migros Ticaret 37,46 39,50 -5,16
Doğuş Otomotiv 16,90 17,80 -5,06
Bursa Çimento 6,41 6,75 -5,04
Şok Marketler 11,34 11,93 -4,95
Anadolu Grubu Holding 17,33 18,18 -4,68
Sasa Polyester 15,30 16,05 -4,67
Koza Altın 73,60 77,20 -4,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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