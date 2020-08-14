Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,03
|3,29
|-7,90
|Hektaş
|12,37
|13,18
|-6,15
|Çimsa
|11,83
|12,50
|-5,36
|Otokar
|139,60
|147,50
|-5,36
|Enka İnşaat
|6,45
|6,77
|-4,73
|Turkcell
|14,78
|15,44
|-4,27
|Türk Telekom
|6,97
|7,28
|-4,26
|Çemtaş
|9,44
|9,84
|-4,07
|MLP Sağlık
|16,42
|17,10
|-3,98
|Yataş
|7,55
|7,86
|-3,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|21,16
|22,02
|-3,91
|Mavi Giyim
|39,94
|41,48
|-3,71
|Vakıflar Bankası
|4,14
|4,29
|-3,50
|Torunlar GMYO
|3,62
|3,75
|-3,47
|GSD Holding
|2,30
|2,38
|-3,36
|Global Yatırım Holding
|4,03
|4,17
|-3,36
|İpek Doğal Enerji
|10,94
|11,32
|-3,36
|Borusan Mannesmann
|12,10
|12,52
|-3,35
|Halk GMYO
|2,05
|2,12
|-3,30
|İş Finansal Kiralama
|3,60
|3,72
|-3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)