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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:55:16 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,03 3,29 -7,90
Hektaş 12,37 13,18 -6,15
Çimsa 11,83 12,50 -5,36
Otokar 139,60 147,50 -5,36
Enka İnşaat 6,45 6,77 -4,73
Turkcell 14,78 15,44 -4,27
Türk Telekom 6,97 7,28 -4,26
Çemtaş 9,44 9,84 -4,07
MLP Sağlık 16,42 17,10 -3,98
Yataş 7,55 7,86 -3,94
Tofaş Oto Fabrikası 21,16 22,02 -3,91
Mavi Giyim 39,94 41,48 -3,71
Vakıflar Bankası 4,14 4,29 -3,50
Torunlar GMYO 3,62 3,75 -3,47
GSD Holding 2,30 2,38 -3,36
Global Yatırım Holding 4,03 4,17 -3,36
İpek Doğal Enerji 10,94 11,32 -3,36
Borusan Mannesmann 12,10 12,52 -3,35
Halk GMYO 2,05 2,12 -3,30
İş Finansal Kiralama 3,60 3,72 -3,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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