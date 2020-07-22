  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:40:54 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 28,30 29,72 -4,78
MLP Sağlık 18,81 19,61 -4,08
Kartonsan 588,00 611,00 -3,76
Net Holding 2,50 2,59 -3,47
Anadolu Efes 20,72 21,36 -3,00
Zorlu Enerji 2,53 2,60 -2,69
Şekerbank 1,61 1,65 -2,42
Bizim Mağazaları 19,01 19,48 -2,41
Borusan Mannesmann 12,57 12,87 -2,33
Sasa Polyester 13,40 13,69 -2,12
Good-Year 5,59 5,71 -2,10
Güneş Sigorta 5,16 5,27 -2,09
Odaş Elektrik 2,70 2,75 -1,82
Çimsa 11,15 11,35 -1,76
Aksa 7,33 7,46 -1,74
Turkcell 16,12 16,40 -1,71
Oyak Çimento 8,95 9,10 -1,65
Brisa 12,30 12,50 -1,60
Anadolu Grubu Holding 20,38 20,70 -1,55
Tofaş Oto Fabrikası 26,12 26,52 -1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı