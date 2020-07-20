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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:46:38 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,16 3,32 -4,82
İpek Doğal Enerji 14,75 15,30 -3,59
Doğuş Otomotiv 16,40 16,95 -3,24
Netaş Telekomünikasyon 17,19 17,73 -3,05
Vestel 17,03 17,52 -2,80
Çelebi 77,30 79,20 -2,40
Zorlu Enerji 2,65 2,70 -1,85
TAV Havalimanları 17,33 17,64 -1,76
DO-CO 343,30 349,30 -1,72
Oyak Çimento 8,99 9,13 -1,53
Bizim Mağazaları 19,78 20,08 -1,49
Doğan Holding 2,19 2,22 -1,35
Türk Traktör 98,80 100,10 -1,30
Ereğli Demir Çelik 8,59 8,70 -1,26
Logo Yazılım 90,75 91,90 -1,25
Anadolu Grubu Holding 20,98 21,24 -1,22
Türk Telekom 8,22 8,32 -1,20
MLP Sağlık 20,12 20,36 -1,18
Tekfen Holding 17,14 17,34 -1,15
Arçelik 21,06 21,28 -1,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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