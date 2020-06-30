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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-30 18:45:38 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sarkuysan 6,84 7,02 -2,56
Halkbank 6,41 6,55 -2,14
Borusan Mannesmann 11,67 11,87 -1,68
Eczacıbaşı Yatırım 14,90 15,13 -1,52
Güneş Sigorta 4,24 4,30 -1,40
Doğuş Otomotiv 15,65 15,87 -1,39
Otokar 149,70 151,80 -1,38
Anadolu Grubu Holding 20,14 20,40 -1,27
Zorlu Enerji 2,05 2,07 -0,97
Vakıflar Bankası 5,33 5,38 -0,93
Garanti Bankası 8,46 8,53 -0,82
T.S.K.B. 1,29 1,30 -0,77
Aksigorta 6,81 6,86 -0,73
Gübre Fabrikası 27,68 27,86 -0,65
Enka İnşaat 6,16 6,20 -0,65
Akbank 6,08 6,11 -0,49
Klimasan Klima 16,29 16,37 -0,49
Yapı ve Kredi Bankası 2,44 2,45 -0,41
Tüpraş 89,50 89,85 -0,39
Anadolu Efes 21,32 21,40 -0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

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