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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:37:46 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 20,06 21,20 -5,38
Selçuk Ecza Deposu 8,87 9,21 -3,69
Tat Gıda 9,66 10,00 -3,40
Eczacıbaşı İlaç 6,16 6,37 -3,30
Albaraka Türk 1,57 1,62 -3,09
Torunlar GMYO 3,17 3,25 -2,46
Eczacıbaşı Yatırım 13,70 13,99 -2,07
Güneş Sigorta 4,37 4,45 -1,80
Şekerbank 1,33 1,35 -1,48
Kerevitaş Gıda 4,38 4,44 -1,35
Reysaş GMYO 5,31 5,37 -1,12
Alarko Holding 5,54 5,60 -1,07
Brisa 12,32 12,45 -1,04
Kordsa Teknik Tekstil 12,16 12,27 -0,90
Migros Ticaret 35,94 36,26 -0,88
Ford Otosan 69,15 69,65 -0,72
Anadolu Grubu Holding 19,66 19,80 -0,71
Gözde Girişim 4,63 4,66 -0,64
Akçansa 12,44 12,51 -0,56
Global Yatırım Holding 4,01 4,03 -0,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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