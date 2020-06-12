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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:40:26 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Global Yatırım Holding 3,75 3,92 -4,34
Doğuş Otomotiv 12,44 12,74 -2,35
Çelebi 78,80 80,50 -2,11
Koza Madencilik 12,27 12,52 -2,00
Tat Gıda 9,17 9,35 -1,93
İpek Doğal Enerji 13,87 14,06 -1,35
Torunlar GMYO 2,95 2,99 -1,34
Yataş 7,57 7,66 -1,17
Koza Altın 76,10 77,00 -1,17
İş GMYO 1,87 1,89 -1,06
İş Yatırım Menkul Değerler 5,89 5,95 -1,01
Ereğli Demir Çelik 8,50 8,58 -0,93
Özak GMYO 3,37 3,40 -0,88
Turkcell 14,22 14,34 -0,84
Bizim Mağazaları 18,30 18,45 -0,81
Alarko GMYO 14,71 14,82 -0,74
Sasa Polyester 10,31 10,38 -0,67
Emlak Konut GMYO 1,93 1,94 -0,52
Kerevitaş Gıda 4,28 4,30 -0,47
Reysaş GMYO 5,05 5,07 -0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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