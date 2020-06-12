Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yatırım Holding
|3,75
|3,92
|-4,34
|Doğuş Otomotiv
|12,44
|12,74
|-2,35
|Çelebi
|78,80
|80,50
|-2,11
|Koza Madencilik
|12,27
|12,52
|-2,00
|Tat Gıda
|9,17
|9,35
|-1,93
|İpek Doğal Enerji
|13,87
|14,06
|-1,35
|Torunlar GMYO
|2,95
|2,99
|-1,34
|Yataş
|7,57
|7,66
|-1,17
|Koza Altın
|76,10
|77,00
|-1,17
|İş GMYO
|1,87
|1,89
|-1,06
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,89
|5,95
|-1,01
|Ereğli Demir Çelik
|8,50
|8,58
|-0,93
|Özak GMYO
|3,37
|3,40
|-0,88
|Turkcell
|14,22
|14,34
|-0,84
|Bizim Mağazaları
|18,30
|18,45
|-0,81
|Alarko GMYO
|14,71
|14,82
|-0,74
|Sasa Polyester
|10,31
|10,38
|-0,67
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|1,94
|-0,52
|Kerevitaş Gıda
|4,28
|4,30
|-0,47
|Reysaş GMYO
|5,05
|5,07
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)