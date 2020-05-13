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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:52:58 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Reysaş GMYO 4,57 4,75 -3,79
Kartonsan 471,50 488,70 -3,52
Emlak Konut GMYO 1,27 1,31 -3,05
Adana Çimento (A) 10,05 10,24 -1,86
İş GMYO 1,59 1,62 -1,85
Çemtaş 7,30 7,43 -1,75
Net Holding 2,02 2,05 -1,46
Vakıflar Bankası 4,59 4,65 -1,29
Pegasus 49,80 50,40 -1,19
Hektaş 13,20 13,35 -1,12
Petkim 3,62 3,66 -1,09
Anadolu Grubu Holding 15,93 16,10 -1,06
Bizim Mağazaları 12,76 12,89 -1,01
Kordsa Teknik Tekstil 10,60 10,70 -0,93
T. Halk Bankası 5,32 5,37 -0,93
Enerjisa Enerji 7,46 7,53 -0,93
Şekerbank 1,07 1,08 -0,93
Migros Ticaret 32,52 32,82 -0,91
Logo Yazılım 74,15 74,80 -0,87
Torunlar GMYO 2,38 2,40 -0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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