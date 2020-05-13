Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|4,57
|4,75
|-3,79
|Kartonsan
|471,50
|488,70
|-3,52
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|1,31
|-3,05
|Adana Çimento (A)
|10,05
|10,24
|-1,86
|İş GMYO
|1,59
|1,62
|-1,85
|Çemtaş
|7,30
|7,43
|-1,75
|Net Holding
|2,02
|2,05
|-1,46
|Vakıflar Bankası
|4,59
|4,65
|-1,29
|Pegasus
|49,80
|50,40
|-1,19
|Hektaş
|13,20
|13,35
|-1,12
|Petkim
|3,62
|3,66
|-1,09
|Anadolu Grubu Holding
|15,93
|16,10
|-1,06
|Bizim Mağazaları
|12,76
|12,89
|-1,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,60
|10,70
|-0,93
|T. Halk Bankası
|5,32
|5,37
|-0,93
|Enerjisa Enerji
|7,46
|7,53
|-0,93
|Şekerbank
|1,07
|1,08
|-0,93
|Migros Ticaret
|32,52
|32,82
|-0,91
|Logo Yazılım
|74,15
|74,80
|-0,87
|Torunlar GMYO
|2,38
|2,40
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)