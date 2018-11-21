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Borsada döviz kuru riskinden korunma eğitimleri devam ediyor

Borsa İstanbul’un desteğiyle 24 Kasım'da Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından ücretsiz bir eğitim semineri gerçekleştirilecek

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:30
Borsada döviz kuru riskinden korunma eğitimleri devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’un katkılarıyla 24 Kasım'da Borsa İstanbul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek ücretsiz eğitim seminerinde döviz kuru riskinden nasıl korunulabileceği konusu işlenecek.

Borsa İstanbul’un desteğiyle finansal okuryazarlığa katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ücretsiz eğitim seminerleri devam ediyor. Borsa İstanbul'un internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre 24 Kasım Cumartesi günü, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nasıl işlem yapabiliriz, döviz kuru riskinden nasıl korunabiliriz ve 2019 yılı döviz, borsa, ekonomi üzerine beklentiler’’ konulu eğitim semineri Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek.

Meksa Yatırım VİOP Direktörü Ergün Tekgül'ün gerçekleştireceği eğitim seminerine, gazeteci Mine Uzun moderatör, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da konuk konuşmacı olarak katılacak.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:30
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